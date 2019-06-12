 Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Как сообщается в среду на странице ООС в Фейсбуке, цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ.Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.
Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка, побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии столкновения.
Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.
Без мониторов никак...
Интересно, кто будет мешать ему в СНБО
😂😂😂
- Что вы мне глазки строите?
- Я тебе что, кооператив строить....
На это очень смешно после кровавого пастора смотреть 😂😂😂
Рэмбо, ёпрст! 😂😂😂