 Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Как сообщается в среду на странице ООС в Фейсбуке, цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ.

Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка, побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии столкновения.

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Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.