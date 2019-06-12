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 Политика Украины
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 Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции Объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки.

Как сообщается в среду на странице ООС в Фейсбуке, цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ.

Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка, побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии столкновения.

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Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3131894
 
 
 Топ комментарии
 
прочему СНБО не озаботилось высказываниями Представителя Президента в КабМине Геруса, который предложил Медведчуку и Бойко поставлять газ из России в Украину на прямую.. ведь это финансирование государства агрессора.. почему ГПУ и СБУ об этом молчат?!.. почему "95 квартал" об этом не шутят?!
Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3299
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Данилюк косит под пастора....жалкая копия😂
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Они мониторы ищут

Без мониторов никак...
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прочему СНБО не озаботилось высказываниями Представителя Президента в КабМине Геруса, который предложил Медведчуку и Бойко поставлять газ из России в Украину на прямую.. ведь это финансирование государства агрессора.. почему ГПУ и СБУ об этом молчат?!.. почему "95 квартал" об этом не шутят?!
Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3299
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Они мониторы ищут

Без мониторов никак...
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Данилюк - это как Гриценко, если нужно завалить какую-то работу - дай ее Данилюку

Интересно, кто будет мешать ему в СНБО


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Вспомнилось:
- Что вы мне глазки строите?
- Я тебе что, кооператив строить....
Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6194
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Щоб медведчук посадити на трубу,державні перевороти в Україні,фальсифікація виборів,убивства на майдані,війна і це тягнеться з 2000р.Каламойскій=медведчук =путін.
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смотришь на такое и невольно вспоминается героический владимир-президент в голубой рубашечке среди зеленки
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Йшов четвертий тиждень після виборів у країні, яка воює... А до виборів численна Зєкоманда з ситуацією в зоні ООС не хотіла знайомитись? Генеральських і лейтенантсьеих погон не було? Розумію. Як без погон та на війну. Розумію.
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Для чого Данилюка так посилено охороняють зі зброєю? Зброя не потрібна впринципі: "треба прікратіть ж стрєлять в апалченцев" і у відповідь не можна стріляти як казав Льоня Куча.
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Обнаружили войну,шибко удивились.Поискали шаурму,не обнаружили,шибко огорчились. Вернулись в Киев-войны нет,шаурма есть. Вывод- в стране порядок
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А Владімір тим часом що робить? На тренажері педальки крутить?
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Замаскувались нормально. З передка їх ніхто й не помітив.
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туристы... фольклорные экскурсии. знакомятся с жизнью аборигенов.
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Оооой, немогу! 😂😂😂﻿
На это очень смешно после кровавого пастора смотреть 😂😂😂﻿
Рэмбо, ёпрст! 😂😂😂﻿
Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9517
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Ну согласитесь, Турчинов - таки МОНСТР! У ваты пердаки самовозгорались от одной фотографии.
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На 4й неделе правления Зеко манды ? Ню- ню/
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Данилюк, в окулярах, під Кривавого косить та йому, поцу, до Пастора далеко. Він навть не може уявити , що всі його намагання порівнятись з Турчиновим виглядають навіть не смішно, а жалюгідно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДелегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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