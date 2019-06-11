 Пророссийские террористы разрешают осужденным "перевод" из ОРДЛО в обмен на разведданные, - СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, при проверке этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" насильно вербуют бывших заключенных при попытке уехать с оккупированных территорий, - пресс-центр ОС

Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик. В частности, после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

"Чтобы принудить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоко издеваются над лицами, не являющимися уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовых вещей с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения заключенных", - говорится в сообщении.

Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.

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