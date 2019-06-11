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 Пророссийские террористы разрешают осужденным "перевод" из ОРДЛО в обмен на разведданные, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, при проверке этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР".

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Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик. В частности, после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

"Чтобы принудить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоко издеваются над лицами, не являющимися уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовых вещей с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения заключенных", - говорится в сообщении.

Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/v3131853
 
 
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я не понял, а на фига нам зэки с лугандона? что живем богато или корм бесплатный? да не брать их из луганды, они ведь там местные а мы с ними возимся как дурень с торбой..... что то я видимо вообще не понимаю... ребята в поену сидят а мы всяких гандонов привечаем !!!
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Любимцы и подопечные Ирки Геращенко и пороха.Понабирала отребья и посадила на шею украинцам
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