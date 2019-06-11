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 Политика Украины, Общество
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 Патрульные за 4 года спасли почти две тысячи человек в разных экстремальных ситуациях. ВИДЕО

За время работы патрульной полиции ее сотрудники спасли почти две тысячи человек в разных экстремальных ситуациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Полицейский репортаж" на телеканале "Эспрессо".

Среди спасенных были люди пытавшиеся покончить с собой, утопающие и те, кто попал в ДТП.

Как действовать в подобных ситуациях полицейских учат в Академии патрульной полиции. На протяжении шести месяцев кроме тактической подготовки и физических нагрузок, курсанты проходят соответстующее обучение на курсах "Стрессоустойчивость" и "Толерантность и дискриминация". Курсантов обучают быть стойкими к таким потрясениям. Будущих полицейских ставят в непредвиденные условия и разные ситуативные действия они отрабатывают до автоматизма.

"Мы не стремимся отработать четкий алгоритм действий в определенной ситуации. Наша главная задача, чтобы полицейские понимали ситуацию и сами принимали решение - быстрое, обдуманное и законное", - говорит начальник цикла общеправовых дисциплин Академии патрульной полиции Яна Потапова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3131771
 
 
 Топ комментарии
 
а также побили почти все "приусы"))
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А скільки дітей вбила нова поліція?
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и задавили и убили и посадили детей
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Вот, а вы говорите, что реформа не работает. Спасибо Арсену Авакову за новую милицию!!!
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Скільки ДТП за участю поліцейських? Скільки з смертельним результатом?
Якщо взяти в процентному відношенні кількість ДТП на кількість автовласників, а потім в процентному відношенні кількість ДТП за участю поліції на кількість автомобілів поліцейських, то буде наочно видно результати реформ Авакова.
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А все бухгалтеры сделали за год 459930 месячных и годовых отчета.
Спасать и защищать граждан -- это их работа, а не достижение.
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Так тут і пишуть про роботу яку вони виконують... шо не так?
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Якщо врахувати,що патрульних біля десяти тисяч,то кожен врятував нуль цілих сім сотих особи в рік...Тобто нормальною мовою нуль цілих хрєн десятих...Але ми тут не враховуємо врятованих котиків,песиків,один навіть їжачка врятував,що необачно перебігав дорогу перед патрулькою...А скільки старушок перевели на другу сторону вулиці,а скільки хабарів не взяли!..У них навіть план є по невзятим хабарям,так з гордістю і пишуть в рапортах - сьогодні я не взяв п"ятсот гривень хабаря,насварив порушника і відправив до напарника...А які у патрульних чисті очі!На це ще Порох звернув увагу...Правда,і тусується він переважно з мутноокою шваллю...
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К сожалению люди необъективны и один зашквар каких то уродов ставит крест на доверии ко всей полиции, в которой, может быть, есть достаточное кол-во адекватных людей.
Спасли тысячу человек? - да ладно, это же пустяк. Но попробуй сбить одного и все. И я тут не оправдываю уродов в форме, которые нарушают закон, а попросту говорю о том, что применять принцип - один обосрался, значит все засранцы - не разумно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПатрульные за 4 года спасли почти две тысячи человек в разных экстремальных ситуациях. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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