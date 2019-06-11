 Патрульные за 4 года спасли почти две тысячи человек в разных экстремальных ситуациях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Полицейский репортаж" на телеканале "Эспрессо".
Среди спасенных были люди пытавшиеся покончить с собой, утопающие и те, кто попал в ДТП.
Как действовать в подобных ситуациях полицейских учат в Академии патрульной полиции. На протяжении шести месяцев кроме тактической подготовки и физических нагрузок, курсанты проходят соответстующее обучение на курсах "Стрессоустойчивость" и "Толерантность и дискриминация". Курсантов обучают быть стойкими к таким потрясениям. Будущих полицейских ставят в непредвиденные условия и разные ситуативные действия они отрабатывают до автоматизма.
"Мы не стремимся отработать четкий алгоритм действий в определенной ситуации. Наша главная задача, чтобы полицейские понимали ситуацию и сами принимали решение - быстрое, обдуманное и законное", - говорит начальник цикла общеправовых дисциплин Академии патрульной полиции Яна Потапова.
Якщо взяти в процентному відношенні кількість ДТП на кількість автовласників, а потім в процентному відношенні кількість ДТП за участю поліції на кількість автомобілів поліцейських, то буде наочно видно результати реформ Авакова.
Спасать и защищать граждан -- это их работа, а не достижение.
Спасли тысячу человек? - да ладно, это же пустяк. Но попробуй сбить одного и все. И я тут не оправдываю уродов в форме, которые нарушают закон, а попросту говорю о том, что применять принцип - один обосрался, значит все засранцы - не разумно.