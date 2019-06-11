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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (22507) Порошенко (17585) Блок Петра Порошенко (1645) Бирюков (95) Братущак (14) Европейская Солидарность (12)

 "Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков. ВИДЕО

Волонтер, экс-советник Петра Порошенко, общественный деятель Юрий Бирюков рассказал в интервью о том, как проходит обновление партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", какая роль в этом процессе общественной организации "Справа громад", как набирались новые кадры в партию "Европейская Солидарность", и что будет с старыми лицами БПП, а также о том как изменить "политическую жизнь" партий в Украине.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:40 "Сверка часов": "зрадофилы" и "порохоботы"
7:15 Обновление "Блока Петра Порошенко"
12:00 Общественная организация "Солідарна справа громад"
23:07 Список партии "Европейская солидарность"
27:55 "Старые лица" БПП
40:28 Раскол "порохоботов"
47:22 Электронные декларации
48:28 Война
51:05 Прогноз на будущее

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".

Возглавил партийный список Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/v3131750
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот, кто первый внедрил порохоботство в массы.
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Почему-то все призывающие к расстрелам представляют себя с винтовками в расстрельной команде,а не стоящими над ямой на коленях с дулом у затылка.
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Ще є зелеботи, юлєботи, ольгінці та євробляхери.
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видите в чом разница между порохоботом и зебилом. Мне шеф (Порошенко) разрешает запостить колажик с ним, а у вас зебилов рука на святого зеленского никогда не поднимится.
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Это разве нормально, если тебе твой шеф приказывает срать где попало и не убирать говно за собой? И ты просто продался за бабки. Ты продажная шлюха.
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"А вы друзья как не садитесь, а в
музыканты не годитесь."
Захисники олігархів , а на словах простолюду хрьонові.
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"Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков. "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 5092

В десятку!
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Бірюков хоче перетролити дописувачів Цензора - коліна заслабкі.
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Не верно, Есть хрякотроли минстеця и лахтинские и нормальные - все остальные. Гы.
А зелеботов зебилов и прочее выдумали хрякотроли дабы оправдать бабло, которое они пилят.
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Немає такої професії як троль. Вірніше є, але в дуже обмеженій кількості. Є наприклад купа людей, котрі сидять в партійних осередках або в підрозділах інформаційної політики міністерств та обладміністрації. От вони і пишуть за тих, хто їх утримує.
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Т.е. ты не против того, что хрякоботы мечут говно за бабло? Я так и знал.
Эта профессия называется копирайтер, просто в виде хрякотролей она приобрела уродский выгляд.
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Я взагалі то проти. Проте це не зупиниш. Це ж не тільки існує в Україні та РФ. Те ж саме у західній Європі та США.
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😂😂😂😂все перепуталось люди кони 😂😂😂 апахмелись дура
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Бирюк на скриншоте похож на Киселя. Совпадение? Не думаю.
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Это тот, кто первый внедрил порохоботство в массы.
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як це підвищує самооцінку))), у заявителя)) зразу левел) стає 843!!!
а у деяких і за тону)) перевалює, але насправді це пшик, і голов чоколят це знає))),
але ні з ким не ділиться! "Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков - Цензор.НЕТ 195
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Я чот не понял. Бирюков же наш пацан вроде. У меня ничего в методичке про єто не написано. Что делать?
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Ваши бы заботы Владимиру Александровичу: "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1762
"На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева ... замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза " Источник: https://censor.net.ua/v3131750

Чтобы ТАК поссориться с крымскими татарами (и Турцией) - это надо уметь, тут действительно, застынешь в восторге перед достижениями "коземанды"(С) в общем, и Владимира Александровича в частности.
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Список порохоботов узнаем когда Стэця допросят с пристрастием.
А таких как Бирюков надо тщательно проверять и колоть по имущественно-денежным вопросам. Если разбогател во время войны - к стенке.
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Почему-то все призывающие к расстрелам представляют себя с винтовками в расстрельной команде,а не стоящими над ямой на коленях с дулом у затылка.
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Может потому что они ничего не воровали?
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Ты главное на Лахте список спали, а то вас всех спалят, когда ***** сдохнет.
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С порохоботами понятно - за деньги продадут и мать родную!
Чем не нравится Украина и украинцы идейным сторонникам Порошенко?
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Где деньги получать?
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Как только узнают, где получать деньги - становятся ботами! "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 5693
А потом ботают, что прикажут.
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Так я выходит - не бот? Ты уж как-то поперделись, а то тут назначают побег "порохоботов" в Ростов, Испанию и Великобританию и всё время дату побега откладывают.
Не слышал, там уЗеленский уже собрался разгонять порохоботский Минстець или пока списки "порохоботов" ищет?
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Ты сам определись, бот или не бот!
Зачем разгонять? Проще перекупить.
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Зебы уже передумали разгонять? Так они врали, что выделят деньги на побег?
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Да я уже 26 лет, как в Австралию сбежала, во какое у меня, порохобота, было предвидение.
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Так в последнее время вся украинофобия выплёскивается со стороны зелеботов,что,в общем то,и естественно.
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Т.е. это Зе-боты недовольны, что Украина Демократическая страна?
При Демократии все живут, как захотело большинство! Недовольство демократией - мина под государственностью Украины!
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Идейным сторонникам Порошенко не нравится, что барыга Зеленский не заканчивает войну и наживается на крови украинцев
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Комплименты начал раздавать зрадофилам, сказав, что у 73% столько же в сумме ума, сколько у 25%. Наверно в Слуги решил податься...
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То есть,в одного зебила IQ примерно в три раза ниже чем в среднестатистического порохобота?Бирюков льстит зебилам.
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Не поддавайтесь на его провокацию и не завышайте вместе с ним их IQ...
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шо за херь?)
раскаявшийся и прозревший свинобот?)
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обновление партии, ха-ха, шоколадную глазурь поменяли на соевую помадку
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Порохобототы это сотрудники Минстець, сидящие на наших налогах, зрадоботы это юзеры не всосавшие украинскую политику или откровенные ольгинцы. Где то так...
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У меня порохоботы ассоциируются с рухивцями. А зрадофилы это просто гниль.
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І Забродський в команді Пороха! Гідний Воїн!! Яна Зіневич, взагалі, на мою думку, - героїчна дівчина.. Голосую за них.
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Наформалиненый БПП начал разлагаться изнутри и смердеть. "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 9069
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Если что-то смердит возле тебя,первым делом посмотри себе себе в штаны.
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чмырюков, твое мнение очень важно, продолжай.
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Из речи так и не понял, а Бирюков себя к какой категории относит? Он ведь тоже сейчас обсуждает гипотетических ботов?
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он парит на процессом, как и положено орёлику "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 6005
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Это ему так кажется, что он над процессом - а со стороны он выглядит гнидой.
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Бирюков похоже "потерялся"во времени.При Пете зрадофилами считали всех тех,кто критикует власть и лично Петра Ляксеича.На сегодняшний день власть(президент) поменялась,и зрадофилами стали все те,кто критикует Вову Зеленского-нового президента Украины.
Выходит сейчас порохоботы и зрадофилы-это одни и те же лица.С чем жополиза Бирюкова и поздравляю.К поздравлению в зрадофилии могут присоединиться все порохоботы Цензора ,ну так что бы Бирюкову не скучно было.
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Нужно скзать спасибо мистсецьким порохоботам, отвращение к ним и ихметодам убиван апонентов, позволило опустиь Петю до небывалого дна. Ни один из кандидат не получал однутреть голосов победителя. Рузультат на выборах в ВР будет более убедительным.
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Ради бога. Люди сами выбирают тех, кого хотят.
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А сам Бирюков какого класса ?
На вскидку из гнид.
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Нафига выделять жирным интервью с придворным соевым вором? Для него обворованный, нищий народ, говорящий правду ("зрадофилы"), и лживая мерзость, отрабатывающая грязные соевые бабки ("потрохоботы"), - одно и то же. Эта гнида должна сидеть. Всесте со своим хозяином.
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Порохоботи всех ОБСУЖДАЮТ а зелеботи всех ОСУЖДАЮТ ,обсуждение= анализ,осуждение=приговор.
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Бирюков:" порохоботы" могли негативно повлиять на рейтинг Порошенко".В Десяточку! Правильной дорожкой идете, порохолюбы. Правильной. Так держать! Элитные улитки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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