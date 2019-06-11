 "Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:40 "Сверка часов": "зрадофилы" и "порохоботы"
7:15 Обновление "Блока Петра Порошенко"
12:00 Общественная организация "Солідарна справа громад"
23:07 Список партии "Европейская солидарность"
27:55 "Старые лица" БПП
40:28 Раскол "порохоботов"
47:22 Электронные декларации
48:28 Война
51:05 Прогноз на будущее
Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".
Возглавил партийный список Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.
На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.
музыканты не годитесь."
Захисники олігархів , а на словах простолюду хрьонові.
В десятку!
А зелеботов зебилов и прочее выдумали хрякотроли дабы оправдать бабло, которое они пилят.
Эта профессия называется копирайтер, просто в виде хрякотролей она приобрела уродский выгляд.
а у деяких і за тону)) перевалює, але насправді це пшик, і голов чоколят це знає))),
але ні з ким не ділиться!
"На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева ... замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза " Источник: https://censor.net.ua/v3131750
Чтобы ТАК поссориться с крымскими татарами (и Турцией) - это надо уметь, тут действительно, застынешь в восторге перед достижениями "коземанды"(С) в общем, и Владимира Александровича в частности.
А таких как Бирюков надо тщательно проверять и колоть по имущественно-денежным вопросам. Если разбогател во время войны - к стенке.
Чем не нравится Украина и украинцы идейным сторонникам Порошенко?
А потом ботают, что прикажут.
Не слышал, там уЗеленский уже собрался разгонять порохоботский Минстець или пока списки "порохоботов" ищет?
Зачем разгонять? Проще перекупить.
При Демократии все живут, как захотело большинство! Недовольство демократией - мина под государственностью Украины!
раскаявшийся и прозревший свинобот?)
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/198#comment_70427526
Выходит сейчас порохоботы и зрадофилы-это одни и те же лица.С чем жополиза Бирюкова и поздравляю.К поздравлению в зрадофилии могут присоединиться все порохоботы Цензора ,ну так что бы Бирюкову не скучно было.
На вскидку из гнид.