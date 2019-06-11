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Все про:НАБУ (2765) скандал (4275) Укроборонпром (710) Сытник (678)

 "Еще в марте 2016 года 87 страниц доказательств по делу "Укроборонпрома" я лично, официально передал директору НАБУ Сытнику", - Матиос. ВИДЕО

Материалы с доказательствами о коррупции в "Укроборонпроме" были переданы военной прокуратурой в НАБУ еще в марте 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в специальном видеообращении рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос и обвинил НАБУ в распространении неправдивой информации.

"5 июня НАБУ распространило недостоверную информации о том, что Главная военная прокуратура не дала доступ к материалам уголовного производства о коррупции в "Укроборонпроме". О том, что во время поставок запчастей оборонным предприятиям осуществлялись коррупционные действия. Обращаю внимание - это абсолютная неправда. Напоминаю, что еще в марте 2016 года 87 страниц доказательств я лично, в этом кабинете, официально передал директору НАБУ Артему Сытнику. Переданные материалы сведетельствовали о вероятной причастности ряда гражданских и должностных лиц, а также непосредственно детективов НАБУ к коррупционным действиям и возможного получения взяток. То есть к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Такими делами по закону должно заниматься исключительно НАБУ, но после долгих трех лет бездеятельности и рассказов о том, что все противодействовали НАБУ, это учреждение и его руководство выдало новую порцию вранья на генеральную и военную прокуратуру". - сказал Матиос.

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Источник: https://censor.net.ua/v3131722
 
 
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правых и неправых?

ты не за Зеленского случаем голосовал? то же отсутствие логики и законности.
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Матиос на контракте, а Сытника выбирала высокая конкурсная комиссия, с привлечением всяческих специалистов, как и другого, розовощекого, а теперь никого не слышно и не видно, все помалкивают, как таких дураков выбрали...
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Хотя о чем это я? У нас как выберут так выберут, примеров много. У победы много матерей, поражение всегда сирота...
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3 года все всё знали и продолжали воровать, а теперь стрелки переводят. "Еще в марте 2016 года, 87 страниц доказательств по делу "Укроборонпрома" я лично, официально передал директору НАБУ Сытнику", - Матиос - Цензор.НЕТ 807
Клоуны до которых Зеленскому ой как далеко
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Найди Бигуса и спроси, чего три года ждал, и куда теперь делся?
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Передав і на три роки замовчав. Чому не бив у дзвони? Мовляв Ситник покривач корупції, а Свинарчук...
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потому что это - не его работа. У него сотни таких дел. Он передал то что просили - остальное дело Сытника вашего любимого.
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Маотис сто пудов готовится в депутатики. А сытник уже реально - сбитый летчик. И не надо для этого 87 страниц доказательств по свинарчукам и так давно всем и все понятно
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Скоро может всплыть еще много потужных рехформ в армии за последние 5 лет, поэтому главные действующие лица заблаговременно перекладывают ответственность друг на друга.
Ведь воры и мародеры свинарчуки заносили всем.
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Ну передал, а дальше НАБУшник и кореш Сулугуни Гизо Углава, все замял, вместе с Жекой ШЕвченко(подсосом Авакова)
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))))))))))))) он просто хотел сказать, шо при предыдущем презе, такого бы никогда не произошло. от он снова отобьёт себе старое кресло у нового и тогда пойдёт уж музыка не та!!!
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Топи их, Толя-Тепловизор! И Петю за собой потянут с его "потужними реформами".
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И ни одного хрякобота. Эй, хряки! А кто будет стирать памперсы Петруччо? Обосрался, так обосрался.
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87 страниц? ***** какая то. уголовные дела по краже курицы и то больше по размерам.
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і саме з того часу, це чмо продажне зависло на різних телеканалах, набиваючи собі ціну. достойний "член" прогнившої і наскрізь загнившої системи.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Еще в марте 2016 года 87 страниц доказательств по делу "Укроборонпрома" я лично, официально передал директору НАБУ Сытнику", - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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