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 Политика Украины
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 Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины, которая сегодня рассматривает дело о соответствии Основному закону указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Президент Владимир Зеленский приехал на заседание Конституционного суда по рассмотрению роспуска Рады и выступил с короткой речью. В своем выступлении  он выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности. Также глава государства подчеркнул, что уровень доверия украинцев к парламенту крайне низок.

"Я уверен, что указ соответствует духу закона. Граждане Украины не просто не верят Раде. Рейтинг доверия - 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что попытки обжаловать указ – это стремление депутатов на несколько месяцев продлить неприкосновенность и возможность обогащения", - сказал Зеленский.

Также он выразил уверенность в том, что юридическая позиция команды президента неоспорима и безупречна, что докажет его представитель Федор Вениславский.

"С вашего позволения я покидаю зал, чтобы никто не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением", - заявил Зеленский.

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Он также призвал Суд принять решение, за которое не будет стыдно перед украинцами и покинул зал, передав слово своему представителю.

Напомним, свой приезд Президент анонсировал вчера вечером. По его словам, это будет впервые, когда глава государства будет присутствовать на заседании Конституционного суда.

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский накануне подчеркнул, что указ президента о роспуске Верховной Раде и назначении внеочередных выборов полностью соответствует Конституции Украины.

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".

Представитель Зеленского в КС отметил, что отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3131682
 
 
 Топ комментарии
 
Так, а зачем приходил тогда? или просто скушно ? Сегодня зеленский по делу ты проходишь как свидетель, а завтра как подозреваемый "Чтобы никто не говорил о давлении на суд": Зеленский покинул заседание КСУ - Цензор.НЕТ 8624
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даже олень-заочник из юрфака понимает, что присутсвие президонта на суде это прямое давление. но нашей зеленушке это видимо богдан не расказал "Чтобы никто не говорил о давлении на суд": Зеленский покинул заседание КСУ - Цензор.НЕТ 3900
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ну шо, ще хтось сумнівається в тому, що воно - тупе чмо?
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Технично Володька действовал: стоило бы ему остаться, его бы несколько назначенцев по стенке размазали бы...
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ну он тупой... Приводить перед судьями в качестве аргумента низкий рейтинг Рады.... ))))
Даже я , не юрист, понимаю этот абсурд....
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"Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ.


А пізніше зателефонував в КСУ і сказав:
- Можете считать это моим капризом, но если вы так не сделаете, то я вас расстреляю! "Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ - Цензор.НЕТ 7428
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у него не хватит духа даже из своего очка громко стрельнуть в человека, только шептуна пустить и смыться. вонючка.
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это работа Коломойского, которая уже проделана задолго до заседания.
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пізніше зателефонував в ксу, що приміщення заміноване
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А звідколи це у нас юридичною підставою для розпуску ради є рівень довіри до неї народу?
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Спитати б,а за якого рівня довіри до №6 ,Вова добровільно піде з президентського поста .
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Пришол, позвиздел и уволил двоих из ВСП. А так да. Никто ни на кого не дааит.
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От ніби й правда.Тільки трошечки недоказали,саму суть.
Суддя запропонувала перейти до суті розгляду,й спитала,чи є в кого клопотання,чи письмові заяви. Визвався Воха,й зачитав хамсько-політичну заяву.Самі переконайтесь https://www.youtube.com/watch?v=bzho1ds8c24 І нервовий якийсь .Чи Ігарьвалєрьєвічь щось не порішав ?
-Чому приходив ?
-Бо запросили
-Чому пішов ?
-Щоб не тиснути
-???!!!
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Тоесть Янукович ни разу на суд не давил, оказывается?....
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А якого біса воно туди приходило,якщо не для тиску(чи куратор заставив?)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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