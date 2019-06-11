 "Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще 13 воинов получили ранения. Сегодня побратимы погибших едут к месту захоронения героев-добровольцев в Хмельницкой, Донецкой, Киевской областях и Закарпатье.
"11 июня 2016 года группа бойцов ДУК "Правый сектор" зашли на шахту "Бутовка", чтобы выполнить задание... Когда они зашли, через некоторое время их накрыла российская артиллерия... Все эи стены не выдерживали снарядов. Били именно по группе "Правого сектора"... Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет. Смерть наших побратимов, смерть наших друзей - и ВСУ, и добровольцев, не может просто так пройти", - говорит один из побратимов погибших во время обстрела.
Внимание! Ненормативная лексика!
вечная память Героям !!!
І правда та, що вона пропонувала почати з кацапами все з "чистого листа". А чистих листів кацапи не залишили, вони всі промокли в кров наших захисників. Оце ціна Вам і вашій бахинє!
А разве это ошибка? Это сознательное действие, как и многое другие направленные на дискредитацию Майдана, первых месяцев героической обороны востока Украины. И он во многом этого достиг, т.к. идеи Майдана и мира ему не выгодны. Я уверен, что хряк и есть главный агент ху йла в Украине.
Береги Вас Бог!
Сойдемся где-то по середине
Главное перестать стрелять
Потому что фоп 6 %
А какой выход ?
Ну кроме мифических требований вывести войска и так далее
Вы хотите, чтобы русские, вот ни с того ни с сего, просто так, с утра вывели войска или Вы реально верите в возможность этого ?
Делать чего, кроме ожидания чуда ?
Как там говорится: Критикуешь - Предлагай
Пока выдвинута общая концепция - перестать стрелять и начать диалог.
Да, есть несогласные, и да, я их хорошо понимаю, но кроме несогласия они не выдвигают встречных вариантов.
Из чего можно подумать, что они хотят и дальше враждовать и стрелять, типо пока кацапы не уйдут - читай ВСЕГДА
Почему не отвести войска на такое расстояние, чтобы они физически не могли дострельнуть друг до друга ?
Почему не начать диалог ?
Конечно они не правы, но кому от этого легче ?!
Не будет ООН-овских миротворцев на линии разграничения, там появятся войска РФ, тоже типо миротворцы, а потом первый прилёт и даже не важно откуда, и они объявят открытую агрессию Украины против России - или мало в истории примеров ?
С Порошенко они решили подождать, сейчас посмотрят, что скажет Зеленский - и готовьтесь встречать гостей или "гостей"
Не будет диалога - будет либо (Приднестровье, Осетия, а то и вообще Крым) и это всё в лучшем случае, а в худшем сами понимаете.
И ни одна падла не оторвётся от газовой трубы и не выскажет ничего, кроме озабоченности и это в лучшем случае, а в худшем ещё и обвинят Украину в деэскалации конфликта в лучшем случае или в геноциде по национальному признаку в худшем.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос: С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
Так что, нечего на зеркало пенять, когда рожа крива...
Слава Героям.
Саме тому проти України йде війна - щоб виснажити і не дати розвинутись в правильному напрямку і очичтитись від внутрішнього бидла що тягне країну на дно.