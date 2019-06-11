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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3491) Россия (72983) смерть (5931) Правый сектор (752) добровольцы (615) Ухман Михаил (22)

 "Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕО

Три года назад - 11 июня 2016 года, во время обстрела позиций украинских воинов погибли добровольцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще 13 воинов получили ранения. Сегодня побратимы погибших едут к месту захоронения героев-добровольцев в Хмельницкой, Донецкой, Киевской областях и Закарпатье.

"11 июня 2016 года группа бойцов ДУК "Правый сектор" зашли на шахту "Бутовка", чтобы выполнить задание... Когда они зашли, через некоторое время их накрыла российская артиллерия... Все эи стены не выдерживали снарядов. Били именно по группе "Правого сектора"... Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет. Смерть наших побратимов, смерть наших друзей - и ВСУ, и добровольцев, не может просто так пройти", - говорит один из побратимов погибших во время обстрела.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы "Правого сектора" уничтожают ДЗОТ террористов на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3131674
 
   
 Топ комментарии
 
я это писал еще перед вторым туром - но до некоторых это не как не дойдет
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Пока к ним в квартиру не влетит!!!
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кто то же сдал что там бойцы П С ...
вечная память Героям !!!
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Здають всі. Бо там же "браття", а тут Бандери. Це не я вигадав. Їхали недавно в потягу із Константинівки і одна дама із Дніпра їхала від свого нареченого, який служить у ВСУ і росповідала, що не хоче війни, що на ній брати убивають "братів". Я запитав, а яких братів? Вона відповіла, що росіян. Це військовий ВСУ знає, що прийшли кацапи, що вбивають нас і таку пургу гонить, вважає їх "братушками". То здають всі. Діє пропаганда. А у нас і сьогодні нічого не робиться на державному рівні. А сам преЗедент і його оточення хочуть "миру", баба Юля хоче все із чистої сторінки. Її доця там не була і не зазнала каліцства, а інші, то шантрапа. Вони їй мішають заробляти. А квартал "не збудованих криворізьких фонарів" на мою думку українофоби. То яка має бути реакція суспільства?
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Ти ідіот. Бо тільки вони верещать, що у всьому винна "юлькавароффка".

"Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 9417
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Та ніби до ідіота не опускався, але виходить вони скрізь, так ось і на тебе попав. Але з тобою сперечатися не збираюся, бо ти мене затягниш у свої ідіотські болота, а там ти силач. Тільки Юлька не "всювкрала", а просто бомжиха, яка нічого не має. Це ж правда?
І правда та, що вона пропонувала почати з кацапами все з "чистого листа". А чистих листів кацапи не залишили, вони всі промокли в кров наших захисників. Оце ціна Вам і вашій бахинє!
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я это писал еще перед вторым туром - но до некоторых это не как не дойдет
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и про это писал - и про то как можно бороться с коррупцией в лугандоне? или еще понятней - с людьми с автоматами и при комендантском часе? Главная ошибка пороха - это то шо он избавил основную часть Украины от тягот войны и война для них была где то далеко и не понятно и их не касалась
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Ухты, главный хрякобот указывает на ошибки хряка, не кошерно как-то. )))
А разве это ошибка? Это сознательное действие, как и многое другие направленные на дискредитацию Майдана, первых месяцев героической обороны востока Украины. И он во многом этого достиг, т.к. идеи Майдана и мира ему не выгодны. Я уверен, что хряк и есть главный агент ху йла в Украине.
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Что ты писал? Что Украине выгодно сотрудничество с Пидоросией а Парасюк и Семенченко которые устроили блокаду крыма и дамбаса ето агенты кремля?
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Забудем всех погибших? Простим их смерти? Признаем, что они погибли зря?
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Дык они ж не поверят , путлер , скабеиха и всякие соловьи поют что " ИХ ТАМ НЕТ " "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 3795
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Так воно звідти і пише. Бо війна на ньому якось відобразилася? Воно - волонтер? Ні. Бо не писало б таку дурницю.
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Україна шоче Перемоги,а не миру,бо без перемоги,той ваш мир буде руським.
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Отправляйте телеграмму в кремль "Прекращайте стрелять в Украине."
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А копію телеграми Кучмі і його куратору із кварталу .Щоб вони хоча орінтувалися, а то за своїми справами не слідкують за подіями. Їм здається, що це кіно і спектакль і вихваляються своїми промовами. Це реальність і промови про "мир" хай засунуть собі в одне місце. Якщо кацап забереться з нашої території, та і з інших територій по світу, то наступить мир і процвітання. Бо там де кацап, там кров, там горе і бреїня!
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Вы такой же Устим Кармелюк, как из фигляра президент. Прекратите обгаживать имя героя и смените ник. И если вы хотите мира, вперёд на фронт, в окопы, и приближайте мир уничтожая оккупантов-парашников с их пособниками дебилами домбаситами.
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Залізь, придурку, в погріб і нехай тобі твої папік з мамою періодично подають хавку та відро для екскрементів. От і буде тобі "мир", пацюче з нахилами дезертира. "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 1288
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Уберите старого идиота Кучму с минских переговоров.если рашисты прячась за спинами лугаднонских люмпенов , убивают украинцев, значит лугандонские люмпены им это позволяют.украина будет себя защищать и будет стрелять в ответ. Если лугандонские люмпенам это не нравится, значит пусть не допускают что бы рашисты прятались за ними или уезжают
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Старый маразматик Кучма , ты знаешь сколько людей потеряли свои дома , свое жилье , ну фигсним, сколько людей потеряли близких, что ты тут сопли по микрофону размазываешь, " они прячутся за люмпенами , мы не должны отвечать" . Пусть люмпены валят в рашу, где им и место. А Украина должна освободить захваченные оккупантом территории
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Я очень разочарован поступком Зеленского, не ожидал что он Кучму переговорщиком сделает.
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Не с кем там мирится. Одни оккупанты и коллаборанты идейные.
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Начнем все с чистого листа
Сойдемся где-то по середине
Главное перестать стрелять
Потому что фоп 6 % "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 6736
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Понятно, что это сложно, а для некоторых даже невозможно.

А какой выход ?
Ну кроме мифических требований вывести войска и так далее
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Сколько еще "народных республик" будет достаточно для выхода?
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хм, встречный вопрос
Вы хотите, чтобы русские, вот ни с того ни с сего, просто так, с утра вывели войска или Вы реально верите в возможность этого ?
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Я не хочу жить в З Н Р. Тогда надо было сразу "расслабиться и получать удовольствие". Возможно так бы произошло, но вот только очень многим не хочется жить в ОНР, ХарНР , ХерНР и прочих. Вот этого вовчка и его аналитики и не учли.
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так никто думаю не хочет
Делать чего, кроме ожидания чуда ?
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Предлагаете к захваченным 1/3 отдать полностью две области и приготовиться к передаче остальных по первому требованию ?
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Я не предлагал, а наоборот, спросил - Какой выход видят те, кто отказывается на примирение ?
Как там говорится: Критикуешь - Предлагай
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А я спрашиваю, в каком виде будет "примирение" ? Сколько республик будет создано для окончательного "примирения" ? Как там говорится: критикуешь несогласие на предлагаемый вариант перемирия - расскажи сразу всех последствиях предлагаемого "перемирия".
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На сколько я понял, пока и обсуждать особо нечего.
Пока выдвинута общая концепция - перестать стрелять и начать диалог.
Да, есть несогласные, и да, я их хорошо понимаю, но кроме несогласия они не выдвигают встречных вариантов.
Из чего можно подумать, что они хотят и дальше враждовать и стрелять, типо пока кацапы не уйдут - читай ВСЕГДА
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Перестать стрелять уже 5 лет предлагается, но это процесс двусторонний.
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Так почему не поставить миротворцев ?
Почему не отвести войска на такое расстояние, чтобы они физически не могли дострельнуть друг до друга ?
Почему не начать диалог ?

Конечно они не правы, но кому от этого легче ?!
Не будет ООН-овских миротворцев на линии разграничения, там появятся войска РФ, тоже типо миротворцы, а потом первый прилёт и даже не важно откуда, и они объявят открытую агрессию Украины против России - или мало в истории примеров ?

С Порошенко они решили подождать, сейчас посмотрят, что скажет Зеленский - и готовьтесь встречать гостей или "гостей"
Не будет диалога - будет либо (Приднестровье, Осетия, а то и вообще Крым) и это всё в лучшем случае, а в худшем сами понимаете.
И ни одна падла не оторвётся от газовой трубы и не выскажет ничего, кроме озабоченности и это в лучшем случае, а в худшем ещё и обвинят Украину в деэскалации конфликта в лучшем случае или в геноциде по национальному признаку в худшем.
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Підійдіть на вулиці до молоді,та запитайте чи знають вони прізвище хоч одного загиблого воїна українця?зате ківі з моторилою знають майже всі...так що брате,помиряться й будуть мумію у мавзолеї цілувати разом.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Во всей истории человечества есть основные цели страны-агрессора в войне:
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос: С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
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После "мира" сколько еще "народных республик" появится, и сколько их будет достаточно для установления окончательного "мира" ?
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при такой политике ненависти - точно появятся...
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сними розовые очки и посмотри выступление Жирика на ICTV в 2009 году, когда он говорил, что заберем Крым без единого выстрела. Наши политики, и такие как ты, сидели в студии и смеялись над ним, мол только в твоих мечтах, идиот, маразматик и пр. А он нам подсказывал, что такие планы имеются, что и осуществилось, через 5 лет..
Так что, нечего на зеркало пенять, когда рожа крива...
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тебя приморозило? Крыма нет, Донбаса, Луганска нет, 15 миллионов людей нет, а ты все про мечты? Продолжай надеяться... Дуринь думкою багатие..
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аааааа, так ты на Цензоре работаешь? а я думаю, какая ******** меня трет и блокирует? А вот она, еще и под Германию косит....
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Если бы страны не мирились, ЕС никогда бы не возник, потому что там почти все друг с другом повоевали весьма плотно.
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А ви хлопці не вірте всякому бидлу і пліткам. Зараз війни ведуться в економічної площі. Тому Украіні потрібна перерва щоб очистити від бидло крадіїв, налагодити економіку, і залатати рани. Тому що проти сильної економічно країни ніякий агрессор нічого не зробить.

Саме тому проти України йде війна - щоб виснажити і не дати розвинутись в правильному напрямку і очичтитись від внутрішнього бидла що тягне країну на дно.
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100%. и самое главное - это выгодно и Гейропе и паРаше...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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