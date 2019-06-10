 Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, данная видеозапись выложена на YouTube.

По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.

Они пожаловались на открытую добычу угля в городе, на черный снег зимой и на высокую заболеваемость онкологией.

Они также подчеркнули, что около 100 семей готовы переехать в Канаду в любой момент и в какой угодно регион страны.

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