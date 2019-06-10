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 Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду. ВИДЕО

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООНАнтониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.

Как передает Цензор.НЕТ, данная видеозапись выложена на YouTube.

По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.

Они пожаловались на открытую добычу угля в городе, на черный снег зимой и на высокую заболеваемость онкологией.

Они также подчеркнули, что около 100 семей готовы переехать в Канаду в любой момент и в какой угодно регион страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину

Источник: https://censor.net.ua/v3131627
 
   
 Топ комментарии
 
Не беріть їх ! Вони обживуться і волатимуть - пукін, памагі !
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кацапи хочуть Канаду перетворити на парашу ?
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Ага, и через 20 лет их дети начнут орать, что пора провести референдум об образовании Квебекской Народной Республики.
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кацапи хочуть Канаду перетворити на парашу ?
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Не получиться !!!! Ватники как там сраные духовные скрепы
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Не беріть їх ! Вони обживуться і волатимуть - пукін, памагі !
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та да...і морячок нарисується - буде танцювати.
і будуть ходити з фотками на 9 мая - непобєдімий полк.
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13,5 украинцев должны уехать из страны? Шо ты несёшь, соя
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Ага, и через 20 лет их дети начнут орать, что пора провести референдум об образовании Квебекской Народной Республики.
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Нацпредатеи! Пятая колона! ***** введи!!
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А потім ці кацапи будуть змушувати канадців відповідати російською мовою і не будуть вчити англійську та фзранцузські мови.
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В Квебеке насилуют рускаговарящих пенсионеров, да и вообще, Трюдо ходит в разноцветных носках !!1 Да и вообще, вы видели госдолг Омерики ???77
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Из Германии вон уже волают: Там где мы, русские - там россия!
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Раби баріна Пуйловъскаго здриснути від "камнєй с нєба" в рабство в Канаду! бу-га-га!!!
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Трюдо, не пускай их в Канаду..! Нето у вас будет по всей стране!
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А вот и зря. Стебанулся бы Трюдо---и взял бы их. Ну там на эконом-социалку, простую работу, домики обычные. Вот бы рвануло на кацапии. Посольство Канады в Москве разбежалось бы.
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Глава росгвардии Золотов: Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности - абсолютно ничего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества.
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А название дярёвни-то какое - "Киселевск"...Совпадение ? Не думаю (с)
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Это наверное в честь кисяля назвали, чтоб отдыхал там себе, после полезных санкций 😀
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х.йло со злости все волосы на жопе вырвет, - как так! холопы взбунтовались. не, Майдан не пройдет.
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Козломорді яка Канада?, валєжнік збирати і пєтухів з гівна ліпити хто буде? Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду - Цензор.НЕТ 432
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"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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для каждого из вас есть дальневосточный гектар плюс подъемные...отправляйтесь и живите счастливо!!!
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Так русско-челюстные
никакой другой язык не в состоянии выучить - что будут делать в краю ?
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А чого у Канаду, якщо можна у Венесуелу?
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Так пусть соберутся и атакой на кремль путина задавить в логове .
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Смелые люди! К Трюдо обратились…. и не на коленях… Станьте на четвереньки, великороссы, и ползите задним ходом на камеру! Можете под тот же текст.
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В Канаде, США и прочих странах-врагах НАТО живут дети российских олигархов и чиновников, а этим можно покричать лишь "крыма наша" и дальше терпеть и болеть
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если захотят референдум, сразу будут лес валить в тайге
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какие хитропопые коцапы, а в ответ они поднимут флаг ссср, и будут требовать памятник сталину
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а может сразу в Сирию ? там тепло , там живет и башар - лучший друг куйла... опять же мусловское обрезание и финики....
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мокши взбунтовалась их судьба решена войдут в шахту безвозвратно.
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А зачем это вам, кацапы? Вы ж в первый же месяц заскучаете по твердой руке. На второй начнете ностальгировать за ягелем в щах. На третий потребуете защитить кузбасский йезык, т.к. ни фр., ни англ. вы выучить неспособны в силу рускава кретинизма. Ну а на 9 мая вы выйдете праздновать аццовИдидов, потому что так будет парусссске. И конечно же вам будут гадить проклятые пиндосы. Вам, вовсем вашем вяличаи...
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свое загадили теперь решили перебраться на новые земли . кочевники ***
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Пусть идут в глубь ТАЙГА в Лыковский тупик Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду - Цензор.НЕТ 8692
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***

Есть притча старая - сейчас напомню,
Её я слышал очень много лет назад...
Два червяка навозных, сын и папа,
Обедают и меж собою говорят...

И сын спросил, зачем мы тут, папаня?
Есть в мире много мест, где жизнь повеселей,
И в колбасе, и в том же самом сыре,
Давай туда сегодня поползём скорей!

Затихло всё в большой навозной куче,
Не слышно стало даже гула мух...
Пока папаня не ответил сыну,
У обитателей перехватило дух!

И речь отца была короткой, мудрой...
Он произнёс всего лишь пару веских фраз:
- Знай, сын, что Родину не выбирают
И не меняют на другую! Вот мой сказ!

Тут вывод ясен даже ПАРОВОЗУ...
Когда в навозной куче, братец, ты сидишь,
Не зли судьбу! Как бы не стало хуже...
В миг без разбору в каталажку угодишь!
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Нам вже три тижні нав"язують дружбу, через капітуляцію, з рашкою, а самі кацапи, від безвиході втратили страх, і благають їх врятувати від "любої" родины- уродины. То куди ж нас тягнуть?
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Российским пенсионеркам Путин нравиться,он им даёт Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду - Цензор.НЕТ 462
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до китайця хай звертаються той швидче візьме
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Насколько я знаю, в Сибири и на Севере московии полно экологически чистых территорий
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Кацапы в своем говне жить не хотят. Им чистое место жительства подавай, они там все загадят и дальше будут переходить. Одним словом орда... Это в крови...
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Нахрен они там нужны?Чтобы потом хрюский язык защищать?
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Нахрен вы нужны в Канаде. Потом через некоторое время будете вопить Шо у вас чЄлюсти не такие и на английском или ХВранцузскАм не можете гАвАрить, а изЬичных ущимляютЬ, а то и зуЗЗЬГий мирЪ требовать начнете, мляТЬ... Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду - Цензор.НЕТ 6491
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Казалось бы люди доведены до ОТЧАЯННОГО состояния. Вроде бы просятся в Канаду, но всё время рабское оправдание: мы не предатели. Да вы же СВОБОДНЫЕ люди! И КТО вам может запретить выбрать страну проживания? Ах, вы в РАБСКОЙ стране? Так с ЭТОГО начинайте.
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Ну, как-бе, предательство грех.... Любое
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козломордые а скрепы?=))

Вывоз леса в Китай предложено освободить от налогов

Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду - Цензор.НЕТ 7183
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В Сирию, Приднестровье, Абхазию они не хотят? Не? А че так?
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Ага щасссс !Вас ****** лаптеногих ще у Канаді не вистачало
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В Канаду только китайцам можно?
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та кому завгодно тiльки не кацапським тваринам
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Почему можно даже кацапам. Просто справка нужна с прививками от ящура и бешенства
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працював в Польщі і в гуртожитку зі мною жили двоє з Жовтих Вод, так один з них планував грошенят підзаробити і махнути далі в Канаду зварювальником. Але протримався в Польщі пару тижнів, забухав та й назад до неньки.
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кацапам до монголии ближе , да и родина там...
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Не, спасибо, не надо... Вы уж как-нибудь у себя пробавляйтесь.
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А почему в Канаду а не в Северную Корею? Там же тоже хорошая экология и условия похожие
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Видно руських свиней КОЛОБРАЦИОНИСТОВ
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на всё готовое хотят прийти и чтобы экопродукты кушать и бесплатно, клоуны
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И еще надо добавить, что если Трюдо откажется, то разбомбим ***** вашу Канаду и Европу !!!!
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кацапня скоро к нам хлынет , а мы вместо того чтобы стрелять по ним начнем оправдывать свою слабость толерантностью !
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЖители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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