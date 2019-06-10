 Жители российского города на Кузбассе обратились к Трюдо с просьбой забрать их в Канаду. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, данная видеозапись выложена на YouTube.
По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.
Они пожаловались на открытую добычу угля в городе, на черный снег зимой и на высокую заболеваемость онкологией.
Они также подчеркнули, что около 100 семей готовы переехать в Канаду в любой момент и в какой угодно регион страны.
і будуть ходити з фотками на 9 мая - непобєдімий полк.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
никакой другой язык не в состоянии выучить - что будут делать в краю ?
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Как проходил референдум в Донецке и Луганске 11 мая
Есть притча старая - сейчас напомню,
Её я слышал очень много лет назад...
Два червяка навозных, сын и папа,
Обедают и меж собою говорят...
И сын спросил, зачем мы тут, папаня?
Есть в мире много мест, где жизнь повеселей,
И в колбасе, и в том же самом сыре,
Давай туда сегодня поползём скорей!
Затихло всё в большой навозной куче,
Не слышно стало даже гула мух...
Пока папаня не ответил сыну,
У обитателей перехватило дух!
И речь отца была короткой, мудрой...
Он произнёс всего лишь пару веских фраз:
- Знай, сын, что Родину не выбирают
И не меняют на другую! Вот мой сказ!
Тут вывод ясен даже ПАРОВОЗУ...
Когда в навозной куче, братец, ты сидишь,
Не зли судьбу! Как бы не стало хуже...
В миг без разбору в каталажку угодишь!
☹️☹️☹️
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