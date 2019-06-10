 ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения", - сказано в сообщении.
Особенность "Ятрани" в том, что буи можно сбрасывать с вертолета. Это позволяет быстро создать сеть из сенсоров, охватывающих большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.
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Систему несколько раз использовали во время международных учений "Си Бриз", сообщили в "Укроборонпроме".
Концерн опубликовал видео испытания "Ятрани", проходивших в 2018 году.
Сейчас "Ятрань" готовят к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Гособоронзаказа.
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Хотя штука, конечно, хорошая. Если получится через РЭБ с этого буя что-то услышать.
Для кацапских подводных лодок, попросту нет целей.
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К примеру только в захваченном Крыму строится 8 кораблей которые через 2 года будут значимыми боевыми единицами в Черном море:
Судостроительный завод "Море"» г. Феодосия
3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)
«Судостроительный завод "Залив"» г. Керчь
3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)
2 патрульных корабля проекта 22160 (длина 94 м, водоизмещение 1500 т.) один из которых спущен на воду.
Наши Кентавры что построили длинной 23 метра и водоизмещением 50 т. как муравьи против них.
Может пора начинать уже что-то строить?
SOSUS хотя ради шести подводных лодок проекта 636.3 имеющийся у ЧФ разворачивать дорогостоящую систему проще потопить их в пункте дислокации ракетой "Нептун"