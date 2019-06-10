 ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения", - сказано в сообщении.

Особенность "Ятрани" в том, что буи можно сбрасывать с вертолета. Это позволяет быстро создать сеть из сенсоров, охватывающих большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

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Систему несколько раз использовали во время международных учений "Си Бриз", сообщили в "Укроборонпроме".

Концерн опубликовал видео испытания "Ятрани", проходивших в 2018 году.

Сейчас "Ятрань" готовят к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Гособоронзаказа.

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