 Экипажи самоходных артустановок 2С7 "Пион" провели учения в районе проведения ООС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, учения проводились в районах отведения с использованием современных методов артиллерийской разведки. Артиллеристы отработали навыки маскировки и ремонта арттехники в полевых условиях. Кроме того, в учениях были задействованы медслужбы, которые отрабатывали экстренную эвакуацию раненых и элементы оказания первой помощи.

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