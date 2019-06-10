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 Политика Украины, Общество
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 Экипажи самоходных артустановок 2С7 "Пион" провели учения в районе проведения ООС. ВИДЕО

Экипажи самоходных артустановок 2С7 "Пион" провели учения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, учения проводились в районах отведения с использованием современных методов артиллерийской разведки. Артиллеристы отработали навыки маскировки и ремонта арттехники в полевых условиях. Кроме того, в учениях были задействованы медслужбы, которые отрабатывали экстренную эвакуацию раненых и элементы оказания первой помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/v3131542
 
   
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Поучились хорошо? Надеюсь. Удачи ребята.
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шкода що не послали з десяток подарунків в Лугандяо...
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Ці навчання вже краще, евакуацію відпрацювали і технічну і медичну. А тепер потрібно те саме відпрацювати вночі. Потрібні керовані активно-реактивні снаряди калібру 203мм для САУ Піон, щоб можна було обстрілювати цілі в морі на відстані більше 50км для знищення ворожих кораблів та катерів які загрожують українським кораблям, або здійснюють небезпечні маневри біля українських кораблів, або приймають участь в морському десанті терористів на українське узбережжя.
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То все з іншого . Головне совкова показуха.Нажаль.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭкипажи самоходных артустановок 2С7 "Пион" провели учения в районе проведения ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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