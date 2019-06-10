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 "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове. ВИДЕО

В Харькове случилось ЧП с канатным мостом на популярном среди горожан пляже на Журавлевском водохранилище. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, толпа подвыпивших отдыхающих решила проверить подвесную конструкцию на прочность. Мост оборвался и рухнул вниз прямо с людьми.

Видеозапись с места происшествия опубликована на странице ХС•Харьков в соцсети.

"На Журавлевке хомосапиенсы раскачали и свалили канатный мост. К счастью, обошлось без серьезных травм. Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала", - пишет автор видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3131501
 
 
 Топ комментарии
 
Типичные представители русского мира и по совместительству голосовавшие за зеленского "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 4245
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Да, так и есть. Я не ломаю городское имущество, не ссу в польездах, мусор выбрасывают в урну. Вообщем веду себя как нормальный человек, а не дикарь. А ты часом не из тех, кто этот мост поламал?
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Типичные представители русского мира и по совместительству голосовавшие за зеленского "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 4245
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зебло уже пришло бедоносец в нашем доме Наркоты вышли из подполья и начали ломать, громить, поджигать и убивать детей.
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Типичный порохотроллевый высер. Хоть что-то новое придумайте, позабористее,
а то ваш словесный понос уже выдохся
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Пишу в рамках предоставленой мне методички. За отсебятину денег не заплатят "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові - Цензор.НЕТ 6632
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Все гораздо хуже: харьковское быдло голосовало за бойко.
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Один вы белый и пушистый - все остальные постоянно гадят - то по мостам стреляют, то прыгают по стеклам, то раскачивают его. хорошо, что есть мудрый Боксер и Кернес - делают все для народа
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Да, так и есть. Я не ломаю городское имущество, не ссу в польездах, мусор выбрасывают в урну. Вообщем веду себя как нормальный человек, а не дикарь. А ты часом не из тех, кто этот мост поламал?
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то есть виноваты люди, которые решили по мосту пройтись? А не власти, которые допустили функционирование травмоопасного моста? Вот как случайный пешеход на том мосту должен был знать, что там может ходить не более 4 человек? А если он это и знал и пошел на мост, а за ним увязалась компания 10 человек?
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то есть виноваты люди, которые решили по мосту пройтись?
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Эти существа не ПРОЙТИСЬ просто желали - они искали себе на жопу приключений, падлы. Как и эти в новости.
Я лично исхожу из того, чтобы я кого-то назвал человеком - он этот статус ещё доказать обязан в моих глазах. А если нет, то передо мной животное исповедующее по жизни три основных принципа: пожрать, посрать и переспать.
И точка на этом.
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Люди прыгали на мосту, раскачивали, проверяли на прочность. Они точно не могли знать, что если что-то ломаешь, то оно может сломаться?
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Эти "люди" знать не могли: это же харьковчане.
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Кстати мост Кличко официально не открыт. Государство не ручается, что мост не упадет. В случае чего ты тоже простых людей будешь обвинять, которые поперлись на этот мост, перегрузили и из -за них он рухнул? Еще и быдлом назовешь или скотом, так ведь?
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Бидло,ти завжди ні в чому невинуватий,бо бидло ж і є худоба без мізків.
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Вижу на кадрах 77% 😂👍
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вас уже осталось 5 %, порохоботы - но смердите, как на 25%
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может это харьковские маугли воспитанные в Чугуевских лесах в логове ракши? "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 6314
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Отдыхать нужно красиво! :D
Хороший знак, значит рухнет мост между Харьковом и мордором.
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Эх, Салтовка, Безлюдовка.. Коминтерновский район и Гагарина.. как вы там? Уже и мост рухнул 🙁 всё разваливается (((
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в голове твоей перегородки разваливаются "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові - Цензор.НЕТ 9575
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А ви говорите, хто обирає **********-клоуна і злодія-гепу...
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Бидло бачить кругом тільки бидлостан, бо кращого нічого і ніколи не бачив.
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А чому ви, благородний дворянин-арієць, ховаєтесь за якимось ніком-шміком?
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Салтовка-Пески. Никакой это не мост, хотели "тарзанку", решили поприкалыватся и соорудили нечто, а нечто взяло и обвалилось.
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они в большинстве! люди так решили, а вьі успокойтесь уже, льете потоки дерьма на людей! главное бьіло избавиться от єтого старого моста! такого плохого моста, как старьій еще никогда не бьіло! не надо вам на тот берег, оставайтесь на єтом, там нас никто не ждет! давайте референдум проведем - надо ли нам на тот берег вообще?
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если бы человечество ориентировалось на толпу, на быдло, а не на "Джордано Бруно", ты еще бегал в шкуре, с копьем в руке. НО вопрос-на каком берегу ты был в своей жизни, и когда? помню выборы 2010, соседка (уже в лучшем мире) моей тети 87 лет все бубнила про Януковича. почему? ну мы же будем с разсией. когда была последний раз? в 1979, перед олимпиадой. по магазинам хорошо походили, накупили дефицита....
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В течение прошедшей недели (с 03.06 по 09.06) на водных объектах погибло 70 человек, во время пожаров - 10.Источник: https://censor.net.ua/n3131456
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Как в Югославии, в кафе смотрят по телику, как на соседней улице воюют . Тут веселятся и празднуют, а украинцев убивают .
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А вежу Ейфеля у Парижі слабо розгойдати відпочивающим пiд газом* хлопцям з Харькова ?
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У Харкові є і своя вежа тіпа Ейфелева... ще стоїть)
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Зестадо устроило праймериз - кто добежит до конца моста тот бесплатно получит место в от Зекоманды в ВР, а это экономия 300 000 убитых енотов на взятке !
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и после этого будете говорить что в проблемах виноват порошенко или другой през... в киеве на новом мосту все стекла побили которые должны вес человека выдерживать с запасом. все засрали, поломали...
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Харьковские поддержал развалимост-челендж Киевских зебилов(
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Типичный Харьков - 80% быдла и почитателей Гепы.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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