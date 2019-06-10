 "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, толпа подвыпивших отдыхающих решила проверить подвесную конструкцию на прочность. Мост оборвался и рухнул вниз прямо с людьми.

Видеозапись с места происшествия опубликована на странице ХС•Харьков в соцсети.

"На Журавлевке хомосапиенсы раскачали и свалили канатный мост. К счастью, обошлось без серьезных травм. Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала", - пишет автор видео.

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