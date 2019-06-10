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 Происшествия, Общество
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Все про:забастовка (245) Львовщина (1670) шахтеры (521) патрульная полиция (1267)

 Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате. ВИДЕО

Шахтеры госпредприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу Львов–Рава-Русская с требованиями выплатить им задолженность по заработной плате.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции во Львовской области, горняки безостановочно ходили по пешеходным переходам в селах Воля Высоцкая и Смереков (Жолквовский р-н области) – до 60 чел. в первом населенном пункте и около 100 – во втором.

"Объезды обустроены, транспортные средства пропускают каждые 15 минут по 10 минут. Детей, инвалидов и общественный транспорт пропускают вне очереди", - указано в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

При этом в полиции сообщили, что спустя некоторое время акция протеста на переходе в Воле Высоцкой закончилась.

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Как сообщалось, на минувшей неделе объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требуют выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3131499
 
 
 Топ комментарии
 
Если шахтёрам не хватает на хлеб, пусть кушают шаурму! Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5667
Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5559
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Зеленский, что же ты наделал? Почему зарплату шахтерам не заплатил? При Порошенко такого не было!!!
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Саме це при порошенку і було, саме наслідки злочинної змови порошенко-ахметова і призвела до зупинки західноукраїнських шатх та до невиплат зарплат, бо це вугілля ніхто не купляє, а купляють терористичне вугілля з ОРДЛО!
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Зеленский, что же ты наделал? Почему зарплату шахтерам не заплатил? При Порошенко такого не было!!!
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Саме це при порошенку і було, саме наслідки злочинної змови порошенко-ахметова і призвела до зупинки західноукраїнських шатх та до невиплат зарплат, бо це вугілля ніхто не купляє, а купляють терористичне вугілля з ОРДЛО!
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Причина страйків - невиплата зарплати, а причина невиплат зарплати - використання іншого вугілля на всіх ахметівських ТЕС, з ОРДЛО, яке йде через росію! Потрібно терміново переводити всі ТЕС на вугілля з Західної України та Польщі! Досить годувати уродів в ОРДЛО та рижого щура ахметова, який купляє в ОРДЛО гівняне вугілля з копанок за безцінь а продає його нам по схемі Роттердам+!
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так а чо зелебеня не переводит тэс на бурый уголь?
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Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни! А поки недоучка Гройсман сидить в кріслі Голови уряду, нічого крім проблем чекати не варто!
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а,ну да...власти не хватает... Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 8580так по конституции ему и не положено больше власти.он и ща умудряется превысить полномочия,распустить раду на ровном месте.
так шо пусть займется прямыми обязанностями,а партия пусть на выборы идет.сама.без него.
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Раду потрібно пустити в розхід а не розпустити. Це ще Зеленський ніжно з ними поступає, міг би і як Надя Савченко, азербайджанискими гранатами нагодувати - ніхто не сумував би!
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хотелки-то такэ...есть законы и коституция.а благими намерениями дорога в ад выстелена.
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Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 1996 Igor L
Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни!

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реально уже как то жалко становится ,не обремененных лишним умом,зебобиков Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 3559
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Весь сир переходит с супертоксичного угля на газ, ветер и солнце.

А порохоботы хотят уничтожать население Украины угольной генерацией
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Весь світ топить вугіллям бо це найбільш дешевий ресурс, дешевше тільки ядерна енергія.
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Походили, походили-проголодались и по домам
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а им ещё не сказали, что задолженность по зарплате будут выдавать шаурмой?
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Если шахтёрам не хватает на хлеб, пусть кушают шаурму!
Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5559
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Зробіть нарешті епохальну реформу державного управління і корупція зменшиться у рази!
Держава та держуправлінці неповинні займатися проблемами видобування вугілля,нафти,газу та керувати бізнес виробництвом будь чого(держгосподарства,лісгоспи,спиртзаводи ітд).Держава повинна надавати якісні послуги а не підміняти собою ті сфери де ефективніше справляється приватний бізнес.Скільки вже можна жити на граблях.
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Що за дурість перекривати дорогу?!
Хіба їм заборгували водії які нею їдуть?!
Ідіть ублюдки під Кабмін, Верховну Раду і там перекривайте все що заманеться.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияШахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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