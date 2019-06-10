 Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции во Львовской области, горняки безостановочно ходили по пешеходным переходам в селах Воля Высоцкая и Смереков (Жолквовский р-н области) – до 60 чел. в первом населенном пункте и около 100 – во втором.
"Объезды обустроены, транспортные средства пропускают каждые 15 минут по 10 минут. Детей, инвалидов и общественный транспорт пропускают вне очереди", - указано в сообщении пресс-службы патрульной полиции.
При этом в полиции сообщили, что спустя некоторое время акция протеста на переходе в Воле Высоцкой закончилась.
Как сообщалось, на минувшей неделе объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требуют выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн.
яйцаЗрада мешает.
так шо пусть займется прямыми обязанностями,а партия пусть на выборы идет.сама.без него.
Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни!
А порохоботы хотят уничтожать население Украины угольной генерацией
Буратіні не до вас.
Ватаны всех стран, хуьх!
Держава та держуправлінці неповинні займатися проблемами видобування вугілля,нафти,газу та керувати бізнес виробництвом будь чого(держгосподарства,лісгоспи,спиртзаводи ітд).Держава повинна надавати якісні послуги а не підміняти собою ті сфери де ефективніше справляється приватний бізнес.Скільки вже можна жити на граблях.
Хіба їм заборгували водії які нею їдуть?!
Ідіть ублюдки під Кабмін, Верховну Раду і там перекривайте все що заманеться.