 Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции во Львовской области, горняки безостановочно ходили по пешеходным переходам в селах Воля Высоцкая и Смереков (Жолквовский р-н области) – до 60 чел. в первом населенном пункте и около 100 – во втором.

"Объезды обустроены, транспортные средства пропускают каждые 15 минут по 10 минут. Детей, инвалидов и общественный транспорт пропускают вне очереди", - указано в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

При этом в полиции сообщили, что спустя некоторое время акция протеста на переходе в Воле Высоцкой закончилась.

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Как сообщалось, на минувшей неделе объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требуют выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн.