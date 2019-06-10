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 Происшествия, Общество
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Все про:Донецк (6030) обстрел (7912) оккупация (6810) Казанский Денис (136)

 "Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров!" - пособник "ДНР" Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в "мирных прилетает ответка". ВИДЕО

Член так называемой "общественной палаты ДНР" Александр Болотин, который живет недалеко от линии фронта, признал, что именно боевики "ДНР" первыми открывают огонь по позициям ВСУ.

Об этом рассказывает в своем видеоблоге журналист Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, впервые за пять лет человек, официально имеющий отношение к "ДНР", признал, что именно дээнэровские формирования нарушают Минские соглашения и срывают перемирие", - отмечает блогер.

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Следует отметить, что соратники Болотина уже объявили его предателем. Например, террорист Гиркин предлагает Болотина повесить.

Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров! - пособник ДНР Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в мирных прилетает ответка 01
Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров! - пособник ДНР Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в мирных прилетает ответка 02

Источник: https://censor.net.ua/v3131469
 
   
 Топ комментарии
 
Какой-то орк обвиняет своих...
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
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для таких как ты нужна подпись хуйла?
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Схоже ця війна путіна вже остаточно задовбала навіть самих послідовних прихильників терористів, бо ідіотизм російських терористів він не піддається жодній логіці та жодному розумінню, як і вся терористична росія, яка сере всім сусідам тільки щоб насерти, а не для того щоб чогось досягнути! Нарешті цей дебільний тероризм путіна почав нервувати місцевих мешканців і вони вже готові побити говнозахисників які нічого крім військових злочинів, пограбувань, террору місцевого населення та ідіотських провокацій не принесли на землю Донбасу! Прийшов час наступу для ЗСУ!
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Ну так опровергни хотя бы... где он не то сказал
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Ясно, значит обычный безосновательный пердежь.
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А що ви очікували від тролика - москалика ?
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Чучело не хочет быть расходным материалом повесив флаг лугандона....
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чомусь пригадався анекдот про "мірний совєцкій трактор" на китайському кордоні
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Зе астоновись!, порохоботы в отчаянии просили что б ты делал иначе!
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Ну это видео подтверждает, что ВСУ отвечает, а петяботы говорили, что зрада. И что то ниразу зе не сделал, как вещали петяботы
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зю пока занят узурпацией власти. не до фронта ему... и ведёт он себя как (?) опытный уголовник - хрен за руку поймаешь.
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Я должен поверить фактам или твоему комментарию "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 3378 Сложный выбор...
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попробуй выключить дурочку и поверить своим глазам.
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Бойцы, которых убивают рашисты и их наемники, заставили Зе и Генштаб отменить свои решения.

Джерела у "Азові" стверджують, що події відбувались таким чином:

"...У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.

Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
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Какой-то орк обвиняет своих...
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
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Раньше вы от этого кайфовали. Что изменилось? К тому же вы все топили, что ответки не будет "ЗРАДА", но она есть и тут не так, в чем проблема?
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Кого там насобирал петро, на пропаганду бюджет явно порезали... Что тебе перевести и на какой язык, дурень?
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Я даже не обижаюсь. Мне понятно, как таким, как ты, тяжело конвертировать мысли в слова, чтобы хоть кто-то, хоть что-то понял... "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 5504
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Мне эта правда не нужна, я и так знаю, мне нужна гора трупов террористов .
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И с каких пор верим патриотам ДНР?Проституцией попахивает.
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А ми їм не віримо. Ми намагаємось втілити їхні жахи у життя.
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Ты меня понимаешь как никогда)))Ну короче проплаченный блогерок.Только вот есть беда.Я (и не только),умею пользоваться интернетом.Поищи меня ниже и ответь-кому верить?
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Гіркінд та саня болотін-це начеб то гітлер та гебельс? І тому треба всі їхні речення повторювати?
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Последний отчет ОБСЕ против твоего скрина текста
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Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода

Подконтрольные правительству районы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия сноваобнаружил 2 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») в менее чем 50 м от жилых домов на северной окраине н. п. Черненко (86 км к югу от Донецка).
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Почему это чучело на видео не говорит на украинском?
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Человек - пук ??? "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 1564
Пук пук...
Ти саменьке українською володієш чи тіко пукаєш ?
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Продемонструйте володіння польскою мовою.
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вопрос остался прежний так кто сегодня зарабатывает на войне ? кто в этот момент деребанит бюджет ? может нужно перестать стрелять
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Мокшанів потрібно винищувати всіма можливими способами.
І нікого не шкодувати і не втрачати жодної нагоди.
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Красный крест починил крышу террористу. Спасибо Красному Кресту за помощь и поддержку терроризма во всем мире и в частности в Украине.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров!" - пособник "ДНР" Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в "мирных прилетает ответка". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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