 "Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров!" - пособник "ДНР" Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в "мирных прилетает ответка". ВИДЕО

Об этом рассказывает в своем видеоблоге журналист Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Таким образом, впервые за пять лет человек, официально имеющий отношение к "ДНР", признал, что именно дээнэровские формирования нарушают Минские соглашения и срывают перемирие", - отмечает блогер.
Следует отметить, что соратники Болотина уже объявили его предателем. Например, террорист Гиркин предлагает Болотина повесить.
Джерела у "Азові" стверджують, що події відбувались таким чином:
"...У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.
Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
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Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
Подконтрольные правительству районы
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия сноваобнаружил 2 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») в менее чем 50 м от жилых домов на северной окраине н. п. Черненко (86 км к югу от Донецка).
Пук пук...
Ти саменьке українською володієш чи тіко пукаєш ?
І нікого не шкодувати і не втрачати жодної нагоди.