 "Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров!" - пособник "ДНР" Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в "мирных прилетает ответка". ВИДЕО

Об этом рассказывает в своем видеоблоге журналист Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, впервые за пять лет человек, официально имеющий отношение к "ДНР", признал, что именно дээнэровские формирования нарушают Минские соглашения и срывают перемирие", - отмечает блогер.

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Следует отметить, что соратники Болотина уже объявили его предателем. Например, террорист Гиркин предлагает Болотина повесить.



