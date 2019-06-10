EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1280  20
Материалы по теме:
Все про:задержание (5393) обыск (1277) ФСБ (1354) крымские татары (2079)

 Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, согласно сообщению общественного объединения, "следственные мероприятия" проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова (увезли, вменяют ст. 205.5.), в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгоновка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского 9, его отца Энвера Омерова (Белогорск, Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того сообщается, что следственные мероприятия российских силовиков проходят в с. Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины и в пгт. Зуя Белогорского района в доме Джеппарова Айдера (на данный момент его увезли).

Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 01

По этим данным, после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму Эскендера Сулейманова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационный суд в Крыму продлил на 2 месяца содержание в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова. ФОТО

Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 02

Сообщается также, что во время обыска у супруги Ризы Омерова от пережитого стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом.

Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 03

Отметим также, сегодня утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент Энвер Омеров задержан.

Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 04
Фото: Крымская солидарность/Facebook

Фатма Исмаилова является супругой Рустема Исмаилова, фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир" (симферопольская группа).

Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 05
Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды 06

Источник: https://censor.net.ua/v3131454
 
 
 Топ комментарии
 
татар в Крыму шманают постоянно, а кто-то вообще слышал хотя бы об одном обыске у коллаборантов в Украине за последние пару лет?
 показать весь комментарий
 
Рецепт резидента:
нада проста пєрєстать ґаварить, что Крим акупіррван і что кримскіє татари - корєнной народ
 показать весь комментарий
 
Пусть их моджахеды защищают Или все заняты на курортах шаурму оккупантам продают Как землю при Украине требовать так их тысячи собирались а теперь как в кацапской поговорке А ну татары брысь под нары
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
татар в Крыму шманают постоянно, а кто-то вообще слышал хотя бы об одном обыске у коллаборантов в Украине за последние пару лет?
 показать весь комментарий
 
 
Гепрокуратура України та українська прокуратура Криму має завести кримінальне провадження за фактом терористичного акту, вчиненого російськими силовиками-терористами! Всі дані про учасників незаконних обшуків у громадян України мають бути подані в міжнародні суди та трибунали, щоб притягнути російських силовиків терористів до кримінальної відповідальності за терористичну діяльність!
 показать весь комментарий
 
пєтю сімонєнко шмонали.Навіть зброю знайшли.Мали би посадити за незаконне зберігання зброї.але видно справу зам"яли і все тихенько.Пєтя й надалі виношує плани світового панування комунізму.
 показать весь комментарий
 
Індиферентно. Українцями б так переймалися.
 показать весь комментарий
 
это тебе сказал твой работодатель? по ходу ты от коллаборант, от выборов до выборов
 показать весь комментарий
 
 
пока нынешний состав ВР себя показал во всей красе, Майдан прошел, ублюдки зашли
 показать весь комментарий
 
Рецепт резидента:
нада проста пєрєстать ґаварить, что Крим акупіррван і что кримскіє татари - корєнной народ
 показать весь комментарий
 
 
так это рецепт предыдущего президента, только грозный на словах
 показать весь комментарий
 
 
абидна, що у вас практично немає "прєдидущего прєзідєнта"?
завжди був цей
і буде
 показать весь комментарий
 
я говорил о Порошенко, а нынешний чистый конечно и как человек не отличился плохо, посмотри что будет, а ВР действительно надо было переизбрать. Посмотрим
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Та не, какой от стресса, от счастья
 показать весь комментарий
 
Когда уже у ***** начнутся преждевременные долгожданные похороны?
 показать весь комментарий
 
 
Товарищ Зе приедет, селфачки сделает с шаурмой и все ок!
 показать весь комментарий
 
А что так распереживались за монголов? Аль они украинцы? Темнокожим же и евреям в Раду вход воспрещён, по мнению чистокровных носителей идентичности в Дурналистики?
 показать весь комментарий
 
Пусть их моджахеды защищают Или все заняты на курортах шаурму оккупантам продают Как землю при Украине требовать так их тысячи собирались а теперь как в кацапской поговорке А ну татары брысь под нары
 показать весь комментарий
 
 
Если размножаются, значит не все так плохо.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх