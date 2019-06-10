 "Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время посещения полуострова.

"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны или другого ведомства, но хотя бы чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать", - заявила Поклонская.