EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  6257  71
Материалы по теме:
Все про:Крым (21504) оккупация (6810) пляж (163) забор (39) Поклонская (140)

 "Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах. ВИДЕО

Бывший оккупационный "прокурор" Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская считает приемлемым ограничения на посещения пляжей в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время посещения полуострова.

"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны или другого ведомства, но хотя бы чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать", - заявила Поклонская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Билецкий пытался убить меня смертоносным взрывным устройством, - Поклонская

Источник: https://censor.net.ua/v3131453
 
   
 Топ комментарии
 
Оооооо! Проклюнулась. Давненько не отжигала. Лечилась наверное. "Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах - Цензор.НЕТ 9635
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильна!!А патом еще камнем с неба каждаго ушлемка русскага мира!!!ПУТЕНГ ПУТЕНГ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вот создано существо для сексуальных утех, зачем еще и власть давать?
 показать весь комментарий
 
 
Ты гляди...
Даже референдум проводить не нужно.
Оградить и точка.
А как же народовластие?
 показать весь комментарий
 
 
можна колючим дротом оплести, але технікою макраме, шоб красівєнько
 показать весь комментарий
 
 
новый дизайн концлагеря.. цветочки занавесочки в бараках..
вышки сделанные по стиле Пизанской и Эйфелевой башен
 показать весь комментарий
 
 
А в статье правильно написано, "пляж огадить"😀
 показать весь комментарий
 
 
вот пример того, каким няшным может быть говно
 показать весь комментарий
 
 
Оооооо! Проклюнулась. Давненько не отжигала. Лечилась наверное.
 показать весь комментарий
 
 
тю... повяжите георгиевский лент на все заборы 100500 штук на квадратный метр, и будет красиво.
 показать весь комментарий
 
 
Мощами царской семьи оградить. А колеги Путлера раз в год будут торжественную реконструкцию расстрела проводить. Для пущего миролюбия, ой мироточения.
 показать весь комментарий
 
 
Также можно заминировать,а минки стразиками украсить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И тут порохогниль решила погадить
Держи конфету! Сосательную!
 показать весь комментарий
 
 
В Одессе даже море позеленело от Зелегнили. Даже природа уже какбэ намекает, а не слишком ли затянулась зеленой тиной, гладь старинного пруда, весь заврался буратина, и на нас идёт беда.
 показать весь комментарий
 
 
у вас беда в головах.....вам бы зелёночки попить! "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 4250
 показать весь комментарий
 
 
Сам пей, у меня на ЗЕленый цвет аллергия.
 показать весь комментарий
 
 
Подлечится тебе надо...ты прям братуха Поклонской , с тем же диагнозом.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, только соплей не надо, по факту поклонская в квартале не плохо бы смотрелась, жри это...
 показать весь комментарий
 
 
Не. Ленка талантливее. Они бы в одном коллективе не ужились.
 показать весь комментарий
 
 
Ленка видно с них самая вумная - никуда не лезет. И Степа.
 показать весь комментарий
 
 
Дивитись та слухати виперди НЯШИ - до цирку ходити не треба. Там пацієнти Кащенка нервово курять в стороні.
 показать весь комментарий
 
 
Можно и холопа на кол посадить во славу Николая II, но красиво это сделать надо.
 показать весь комментарий
 
 
ну да . стильненько украсить колючей проволокой и сторожевых собак постричь и помыть "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 2006
 показать весь комментарий
 
 
ага огородите пляжи, поставьте там С-400 и напишите на табличке: "Посторонним В". будет, красиво, удобно, романтично и даже возможно медведъ придет за воздушным шариком "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 6917
 показать весь комментарий
 
Toварищ генерал юстиционных войск, какую военную академию вы окончили ? А то вон население Украины усадило в президентское кресло уклониста от призыва, и теперь армия выполняет его приказы.
 показать весь комментарий
 
 
Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать! "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 479
 показать весь комментарий
 
 
"Ефрейтор, не пытайте арестованных перед обедом. Их крики портят барыне аппетит."
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна кривая поклонница клована, призывавшая голосовать за комика на выборах
 показать весь комментарий
 
 
Красиво Саакашвили пляжи освобождал в Одессе. Закрывать красиво не получится.
 показать весь комментарий
 
Оградить рассию колючей проволокой и цветочки повесить,ну что б красиво было
 показать весь комментарий
 
 
Да все праильно, загородить колючей проволкой под напряжением и пустить крокадилов "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3998
 показать весь комментарий
 
 
например машку-немытую из мида россии, победительниц конкурса красоты и прочие прелести узкого мира
 показать весь комментарий
 
С Самого детства отдыхали в Батилемане, красивейшее место. Даже при совке там ничего заборами и колючей проволокой не ограждали. Поздравляю вас Крысяне! Скоро будете купатся только в ванной!
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут запутенцы и завыли: Начинается скандал с новым грандиозным строительством, точнее достройкой "дворца Януковича". Надежды народа на что-то общедоступное не оправдались. Маячит перспектива не просто невозможности свободно подойти к морю, но даже его и не увидеть из-за многометровых заборов. Хохлы торжествуют, типа ага, получили! Народ чувствует себя оплёванным. Печально, но наша властная верхушка делает всё возможное, чтобы люди эту власть возненавидели. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 1361
 показать весь комментарий
 
 
Местные утверждают, что строится дворец для Матвиенко, с возможностью приёма гостей "ещё выше".
Люди просят хотя-бы не городить гигантский забор на склонах гор, откуда открывается превосходный вид на море. От недавно появившегося под посёлком Олива "царь-забора", население просто ошалело. Вооружённая охрана летом отгоняет туристов от мест, где можно взглянуть вниз, на море. Там всегда были госдачи, но такого хамского отношения к народу никто не ожидал.
 показать весь комментарий
 
 
Не звертайте уваги,вона просто йо#нута руцкім міром...
 показать весь комментарий
 
 
Что бы было понятно, то что там строил Янукович это просто детский сад. Сейчас полностью перестраивается основное здание, проводятся серьезные противооползневые и берегоукрепительные работы, забор из ракушечника демонтирован и строиться железобетонный 3-х метровый забор с возможностью закладки в него коммуникаций и установки систем видеонаблюдения и датчиков движения. Все реликтовые столетние краснокнижные растения безжалостно вырубаются. Построена огромная вертолетная площадка. Все строится очень добротно и без малейшего намека на экономию средств.
Каждый день на объекте работает более 500 человек и десятки единиц техники.
По поводу того, что нужно куда то и кому то писать письма, это все пустое. Наверху все знают и для себя же всё это строят. Так как масштаб полугосударственно-частной стройки поражает своим размахом. И без одобрения и крышевания с самого верха, такое строительство не затевается. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 5537
 показать весь комментарий
 
 
бггг
Пока собираются подписи, на территории уже вовсю ведется стройка. Заросли можевельника и краснокнижной красной сосны уничтожаются, на берегу моря строят какой-то элитный объект - местные жители говорят что строят дачу большому чиновнику

"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 5808
 показать весь комментарий
 
 
И еще ,в последний раз. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3727 А ты на что рассчитывал? "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3976 Я работягу пытался расспросить - он испугался, рюски нэ панымай. Бригадир "в штатском" спокойно сказал - строится объект ФСО, на следующий год вы сюда даже близко не подойдёте.
 показать весь комментарий
 
Хотели сделать красиво. Но, денег нет. Держитесь там и хорошего настроения
 показать весь комментарий
 
 
Пляж відгородити...
"гражданских отсечь"...
 показать весь комментарий
 
Треба Госдуре принять Закон в якому,колючка-это элемент декора.Делов то "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 2223
 показать весь комментарий
 
 
так понял крымоватники так саветскага саюза за 5 лет не обнаружили
 показать весь комментарий
 
У вас забор в головах ещё с времён Союза. Раболепство на лицо.
 показать весь комментарий
 
ЭТА ДЕВУШКА БЫЛА УКРАИНСКИМ ПРОКУРОРОМ....кто же её туда назначал...наверное в Киеве сидит добрый человек. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 8662
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх