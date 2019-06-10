 "Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время посещения полуострова.
"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны или другого ведомства, но хотя бы чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать", - заявила Поклонская.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Билецкий пытался убить меня смертоносным взрывным устройством, - Поклонская
Даже референдум проводить не нужно.
Оградить и точка.
А как же народовластие?
вышки сделанные по стиле Пизанской и Эйфелевой башен
Буде красиво. А чо?
Держи конфету! Сосательную!
Люди просят хотя-бы не городить гигантский забор на склонах гор, откуда открывается превосходный вид на море. От недавно появившегося под посёлком Олива "царь-забора", население просто ошалело. Вооружённая охрана летом отгоняет туристов от мест, где можно взглянуть вниз, на море. Там всегда были госдачи, но такого хамского отношения к народу никто не ожидал.
Каждый день на объекте работает более 500 человек и десятки единиц техники.
По поводу того, что нужно куда то и кому то писать письма, это все пустое. Наверху все знают и для себя же всё это строят. Так как масштаб полугосударственно-частной стройки поражает своим размахом. И без одобрения и крышевания с самого верха, такое строительство не затевается.
Пока собираются подписи, на территории уже вовсю ведется стройка. Заросли можевельника и краснокнижной красной сосны уничтожаются, на берегу моря строят какой-то элитный объект - местные жители говорят что строят дачу большому чиновнику
"гражданских отсечь"...