 Отравление в лагере в Черновицкой области: пятеро подростков и один взрослый госпитализированы. ВИДЕО (обновлено)

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное агентство АСС.

"Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины. Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский. 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцях. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ГУ Держпродспоживслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

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"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - рассказал Александрюк.

Отметим, сегодня в видеокомментарии, обнародованном на сайте полиции в Черновицкой области, заместитель начальника следственного отделения Заставнивского отделения полиции Иван Ильчук сообщил, что пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, накануне были госпитализированы в Кицманскую ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".

"9 июня полицией Буковины в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено размещенную публикацию, в которой говорится о групповом отравления 26 человек в детском оздоровительном лагере в селе Репужинцы, среди которых 24 ребенка и двое взрослых. Проведенной проверкой и опросу медицинских работников всех лечебных учреждений города Черновцы и области установлено, что 9 июня около 17 часов в инфекционное отделение Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит" из лагеря села Репужинцы поступило 5 детей и один взрослый", - сообщил Ильчук.

По его словам, остальные дети находятся на месте дислокации лагеря или дома по месту жительства под присмотром родителей.

Дежурный врач Кицманской ЦРБ Артем Руснак добавил, что 9 июня в больницу были доставлены пятеро детей в возрасте от 13 до 17 лет и один взрослый с диагнозом "острый гастроэнтероколит неясного генеза".

"На данный момент больные получают полноценное лечение. Состояние их удовлетворительное", - отметил медик.

Как уточнил Ильчук, в настоящее время полицией проводится проверка.