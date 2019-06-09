 С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил — трижды в районе Водяного (из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм), Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Верхнеторецкого (из 120 мм минометов), Талаковки (из крупнокалиберных пулеметов), дважды - Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского (из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), два раза - Новоалександровки (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды - Зайцево (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Потерь нет, уничтожен один террорист.
его через шлагбаум в Станице Луганской не пропустят
Х**ло це знає і діє відповідно.
Значит правду писали, что отменили преступный приказ...
на чиїх руках кров ?
Стрелять только в ответ и минимально возможно тоже правда...
Это подтверждают те вояки, которых я читаю с начала войны...
А кровь ясно на чьих руках...
Клоун приказал (попросил) Хомчака , а тот под козырек - "Слушаюсь ваше благородие!"
Вы же читали оду Хомчака написанную в честь Зе? (было на Цензоре)..
Мне за него, как за мужика стыдно стало...
Облизал...
Не люблю підлабузників, бо вони не мають своєї думки і гідні лише сервірувати столи.
Вторая половина жертв - из ПТУРа подбили грузовик.
Предпоследний раз это было 2 апреля 2019го, когда президентом был еще Порошенко - тогда погибли в блиндаже Яна Червоная и Александр Мелютин.
И от вражеских ПТУРов тоже гибли весной.
" в таких количествах"
Это просто 2 попадания, в каких таких?
Правильно легло
раз нет приказа запрещающего ответку... - сыпьте...не жалейте...(пусть этим иудам в два-три раза сильнее вернется...)