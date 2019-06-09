EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  607  30
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7912) Донбасс (18703) Объединенные силы (320)

 С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил — трижды в районе Водяного (из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм), Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Верхнеторецкого (из 120 мм минометов), Талаковки (из крупнокалиберных пулеметов), дважды - Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского (из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), два раза - Новоалександровки (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды - Зайцево (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко

Напомним, 8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Потерь нет, уничтожен один террорист.

Источник: https://censor.net.ua/v3131409
 
 
 Топ комментарии
 
Потерь нет - главное..........
 показать весь комментарий
 
С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 584

Х**ло це знає і діє відповідно.
 показать весь комментарий
 
не может.

его через шлагбаум в Станице Луганской не пропустят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять этот бред о запрещённой вооружении какими то Минским и соглашениями. Одно чучело 4 года кормил этой бурной. Теперь и второе туда же.
 показать весь комментарий
 
Твой бох уже тягнысрак. Ты не знал？ а я уже знаю😀
 показать весь комментарий
 
 
не может.

его через шлагбаум в Станице Луганской не пропустят
 показать весь комментарий
 
 
Вези тягнисрака ко мне, скажу, шо он для тебя бох.
 показать весь комментарий
 
Щоб зійшло сонце потрібно синьо-жовтий прапор змінити на жовто-блакитний.
 показать весь комментарий
 
потерь нет - значит начали стрелять на опережение....
Значит правду писали, что отменили преступный приказ...
 показать весь комментарий
 
 
Хоч тут і спростовували, казали, це чутки, але ж кількість вбитих та поранених була завеликою, отже десь напартачили.
на чиїх руках кров ?
 показать весь комментарий
 
 
Ksenia VB - что был приказ не стрелять на опережение совсем - это правда...

Стрелять только в ответ и минимально возможно тоже правда...
Это подтверждают те вояки, которых я читаю с начала войны...
А кровь ясно на чьих руках...
Клоун приказал (попросил) Хомчака , а тот под козырек - "Слушаюсь ваше благородие!"
Вы же читали оду Хомчака написанную в честь Зе? (было на Цензоре)..
Мне за него, как за мужика стыдно стало...
Облизал...
 показать весь комментарий
 
 
Ні, не читала...
Не люблю підлабузників, бо вони не мають своєї думки і гідні лише сервірувати столи.
 показать весь комментарий
 
 
Писали, что приказа не было на самом деле, а не то, что его якобы отменили.
 показать весь комментарий
 
так а чё так много жертв от обстрелов ?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что попали в блиндаж управляемым снарядом - это одна половина жертв.
Вторая половина жертв - из ПТУРа подбили грузовик.
 показать весь комментарий
 
 
а раньше не попадали почему в таких количествах ?
 показать весь комментарий
 
Как это не попадали? Попадали в блиндаж неоднократно...
Предпоследний раз это было 2 апреля 2019го, когда президентом был еще Порошенко - тогда погибли в блиндаже Яна Червоная и Александр Мелютин.

И от вражеских ПТУРов тоже гибли весной.

" в таких количествах"

Это просто 2 попадания, в каких таких?
 показать весь комментарий
 
"Горловка - ответка легла близко от места выстрелов (путенских) и очень быстро. Спасибо" - IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 9 год.9 годин тому
 показать весь комментарий
 
"Неизвестному украинскому артиллеристу отгрузившему путенским в район Каютово респект от местных
Правильно легло
 показать весь комментарий
 
Кучма уже не передке или в тылу отсиживается С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832
 показать весь комментарий
 
спасибо, что живые!
раз нет приказа запрещающего ответку... - сыпьте...не жалейте...(пусть этим иудам в два-три раза сильнее вернется...)
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті дозволили стріляти на випередження ?
 показать весь комментарий
 
 
... і сусідського в першу чергу, трясця його мамі!
 показать весь комментарий
 
речник нового президента так не вважає
 показать весь комментарий
 
Кучма старый переговорщик Зедебилоида, а как же не стрелять по детским садам. Когда твои суки с парашостана стреляют не только по жилым домам но и по детским салам. Леонид Данилович старый пердун, может ещё на колени стать.
 показать весь комментарий
 
_14 раз нарушен т. н. "режим прекращения огня" = на самом деле нет никакого прекращения огня. Ваш Кэп!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх