 С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил — трижды в районе Водяного (из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм), Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Верхнеторецкого (из 120 мм минометов), Талаковки (из крупнокалиберных пулеметов), дважды - Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского (из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), два раза - Новоалександровки (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды - Зайцево (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко

Напомним, 8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Потерь нет, уничтожен один террорист.