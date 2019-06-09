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 Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО

Опубликовано видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, на котором видно как полицейский автомобиль сбивает 10-летнего ребенка 7 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик выложила служба новостей ТСН.

На кадрах виден момент аварии. Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, "скорую" не ждали. Для этого нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня в больницу, расположенную неподалеку.

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Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3131366
 
 
 Топ комментарии
 
да там в 10 метрах зебра нарисована, нет этот дебил бежал через дорогу очень торопился, мусора свиньи, но здесь вина этого дебила акселерата налицо.
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а ще поліц.автівка збила двох пішоходів на зебрі..
і це після вбивства хлопчика..
звичайно, суспільство звертає увагу на діяльність "правоохоронців"
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Війна Сьогодні‏ @war_in_UA 7 июн.

Водій маршрутки в Дніпропетровській області образив та нахамив матері українського воїна, який загинув в АТО під Іловайском. "Ти в АТО чи що служила? Ну і що, що твій син загинув. С*ка, бл**, знав би, не зупинився. Пиши скаргу, я не боюся нікого".
Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе - Цензор.НЕТ 3553
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Не кожен так ганяє по мокрому асфальту біля торгового центру.
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Порошенко создал преступную ситестему власти, вот и результат.
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А в мозок тобі теж Порошенко насрав?
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он жадный, такой подарок и на шару ?
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Менты конечно козлы,но в данном случае на его месте мог быть любой водитель.Ребенка не научили ПРЕЕХОДИТЬ доогу,как указано в ПДД.Он неожиданно выскочил и быстро побежал под машину.п 4.7 ПДД Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
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За метр от проезжающей машины бросаться под колёса, да водитель не смог бы затормозить в любом случае. Ну дождь и что? Можно с закрытыми глазами бежать куда угодно? А может стать и посмотреть по сторонам?
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Я бы ещё ремня бы этому сорочку высыпал!
Он бежал со всего хода не думая что там дорога, на видео видно шо ему пофиг.
Это у них новая игра по типу Синего кита!
Мало сбил надо было сразу сделать отбивную, даунам не место среди людей!
Естественный отбор!
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так при чём тут мусора ?
ребёнок бросился под машину
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Мусор был за рулем! Нельзя шоб ребенка 10-ти лет после лечения посадили на 3 года за ДТП, с отстрочкой наказания до наступления 18-ти летия. А мусора могут и так сделать - прецеденты есть. Мне пох мент он или просто мусор с правами - нужно справедливое следствие и правильные выводы. Водителю - скидка, если это было сверх его воли, дорожникам и властям - метла в руки если не поставили правильно знаки, светофоры и лежачих полицейских, судьям - зарплату инженера если они знают таблицу умножения и шо такое квадратный корень в общих понятиях...
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З першого класу загальноосвітніх шкіл треба вводити хоч три рази на тиждень уроки по ПДР. Це не менш важливо ніж уроки української. Це, на мою думку, надважливо.
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Да. Бежать по пешеходному переходу нельзя.
Но. Водитель отреагировал только после столкновения. До события - реации ноль. Ни торможения, ни попытки взять влево.
Взял бы левее на 50 см и мальчик просто ударился о бок машины.
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а если бы ударился о бок, то можно не тормозить и ехать дальше ?
по вашему водителю не мешало бы на педаль нажать ...
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Я это и написал. Непонятны Ваши претензии!
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Пішохідний перехід не дає переваги для пішоходів!!!
Потрібно підійти до переходу пропустить автомобілі і аж потім переходити дорогу, а не перебігати її, або кидатись під колеса розраховуючи на те що зупиняться і пропустять!!!!
Пропустять, якщо перехід обладнаний світлофором!
Але пацана звичайно жалко, батьки падлюки, не навчили переходити дорогу!
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Мусорок не виновен конечно, им можно за рулем летать, как взбрело в голову.
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Положи права и учи пешеходов личным примером - как жить на зебре с одной стороны улицы. Через полгода проезжающие водители с тобой уже здороваться будут, кулечки с едой тебе оставлять, а ты будешь известен как "Тот, который пропускает на зебре"
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это результат работы гаишников на протяжении 30лет, когда они специально ставили подсадных на дорогах и штрафовали водителей за непропуск пешехода, далее просто приучили пешеходов что они всегда правы... типа я же иду машина должна сама остановиться, эти дятлы приучили своих детей вот и результат, сами менты наступили на свои же грабли,
самое интересное пока пешеход несадится за руль он всегда думает что он прав, самые прилежные пешеходы это водители. Надо вводить со школы изучение ПДД и сдачу на права вождения авто по окончании школы, а еще лучше снизить возрастной порог на сдачу прав на вождение мопедов или скутеров. и ввести обязательный курс в школах.
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Мусор был за рулем! Нельзя шоб ребенка 10-ти лет после лечения посадили на 3 года за ДТП, с отстрочкой наказания до наступления 18-ти летия. А мусора могут и так сделать - прецеденты есть. Мне пох мент он или просто мусор с правами - нужно справедливое следствие и правильные выводы. Водителю - скидка, если это было сверх его воли, дорожникам и властям - метла в руки если не поставили правильно знаки, светофоры и лежачих полицейских, судьям - зарплату инженера если они знают таблицу умножения и шо такое квадратный корень в общих понятиях...
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А то что весть тротуар заставлен машинами не кого не смущает? Обзора ноль что у пешехода,что у водителя. Нужно что бы люди гибли,тогда власти обратят внимание на везде растравленные машины кое как? На любом тротуаре,в любом дворе всегда куча машин и хозяевам пофиг что они всем мешают. Когда за это будут наказывать?!
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