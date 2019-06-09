 Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик выложила служба новостей ТСН.
На кадрах виден момент аварии. Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, "скорую" не ждали. Для этого нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня в больницу, расположенную неподалеку.
Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в Конотопе. Ребенка госпитализировали.
Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.
Он бежал со всего хода не думая что там дорога, на видео видно шо ему пофиг.
Это у них новая игра по типу Синего кита!
Мало сбил надо было сразу сделать отбивную, даунам не место среди людей!
Естественный отбор!
ребёнок бросился под машину
Но. Водитель отреагировал только после столкновения. До события - реации ноль. Ни торможения, ни попытки взять влево.
Взял бы левее на 50 см и мальчик просто ударился о бок машины.
по вашему водителю не мешало бы на педаль нажать ...
Потрібно підійти до переходу пропустить автомобілі і аж потім переходити дорогу, а не перебігати її, або кидатись під колеса розраховуючи на те що зупиняться і пропустять!!!!
Пропустять, якщо перехід обладнаний світлофором!
Але пацана звичайно жалко, батьки падлюки, не навчили переходити дорогу!
самое интересное пока пешеход несадится за руль он всегда думает что он прав, самые прилежные пешеходы это водители. Надо вводить со школы изучение ПДД и сдачу на права вождения авто по окончании школы, а еще лучше снизить возрастной порог на сдачу прав на вождение мопедов или скутеров. и ввести обязательный курс в школах.