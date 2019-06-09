 Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пять лет временной оккупации Крыма кардинально изменили сознание украинского общества, в том числе и украинских политиков, по крайней мере, значительной их части, относительно Крыма и крымскотатарского народа. К сожалению, чрезвычайно высокая и ужасная цена этого переосмысления: Крым оккупирован Россией, а на востоке Украины пять лет идут боевые действия", - сказал он.
По его словам, он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым провел консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.
Так, в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук, - два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко - он сам.
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.
Чубаров отметил, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель - деоккупация Крыма, будущее Украины в ЕС и НАТО.
"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - пояснил Чубаров.
Какое шампанское лучше подойдет к шаурме?
😀😀😀
Источник: https://censor.net.ua/v3131361
связался со свиньями сам свиньей стал.
11 детей остались сиротами.
Вот так Россия и адепты "русского мира" "защищают русскоязычных на Донбассе".
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Смерть подонкам и их приспешникам☹️