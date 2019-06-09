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 Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО

Представители крымских татар примут участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Пять лет временной оккупации Крыма кардинально изменили сознание украинского общества, в том числе и украинских политиков, по крайней мере, значительной их части, относительно Крыма и крымскотатарского народа. К сожалению, чрезвычайно высокая и ужасная цена этого переосмысления: Крым оккупирован Россией, а на востоке Украины пять лет идут боевые действия", - сказал он.

По его словам, он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым провел консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.

Так, в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук, - два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко - он сам.

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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

Чубаров отметил, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель - деоккупация Крыма, будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - пояснил Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3131361
 
 
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Проевропейская из них только партия Порошенка. Голос проект Пинчука и грантоедов. Они будут вилять хвостом. Гройсман в свое время лег под Януковича, он будет вилять хвостом еще больше. Партия Смешка это кучмисты, они не европейцы, а нейтралы, которые хотя вилять хвостом между Россией и Европой как завещал Леонид Данилович.
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насмешило педропартия и европейская-где ты в европе партии воров видел?а порохобот
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Ни прибавить, ни убавить. Прецизионная характеристика.
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Вопрос Разумкову:

Какое шампанское лучше подойдет к шаурме?

😀😀😀
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Экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также железнодорожное сообщение.
Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8208


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Пусть лучше в Лигу сексуальных меньшинств обратится.
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да уж . с такими кандидатами и в такие партийные списки не попадут ни одного кр. татарина в новое верхнее шапито.
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Так, в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз.
Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5676
Источник: https://censor.net.ua/v3131361
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Смотри ты, как классически яйца в разные корзины пораскладывали... Татары татарами, а какие евреи...
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после зализыван6ия чупакабровым шыкаладного глаза свинье у него нету ни одного варианта переизбраться. он опозорен навсегда.
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по качану.
связался со свиньями сам свиньей стал.
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Идея разбросать яйца в разные корзины может и хорошая, но это не тот случай, одним яйцом - сыт не будешь! Давай лучше Чубаров бери сапу, грабли и лопату и айда на дачу выращивать картошку, лук и морковку! И тебе будет польза и нам будет спокойно!
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Ровно 5 лет назад в Славянске россияне из отряда Гиркина похитили 4х служителей протестантской церкви. Требовали выкуп, но носле получения денег расстреляли заложников.

11 детей остались сиротами.

Вот так Россия и адепты "русского мира" "защищают русскоязычных на Донбассе".
(C)
@i_army_org

Смерть подонкам и их приспешникам☹️
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В партиях, которые под влиянием Коломойского (партии Зеленского и Тимошенко), представителей крымских татар не будет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКрымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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