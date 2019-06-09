 NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода. ВИДЕО

Звука в трансляции нет, но с понедельника по четверг днем и вечером в чате можно задать вопрос специалистам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Оснащенный 23 камерами, ровер создан на базе конструкции "Кьюриосити". Старт миссии "Марс-2020" запланирован на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. В рамках программы планируется найти возможные следы микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.
Аппараты будут работать в 45-километровом кратере Езеро, который находится на западе равнины Исиды и к северу от экватора. Это один из древнейших районов на Марсе.
Сейчас идет активная сборка ровера в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. В комнате установили веб-камеру, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом.
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода.
кацапия
Путин сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око". Такое обещание дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
У кацапов это должно называтся "шикалатный глаз"
Спускают на землю.
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег.
https://lenta.ru/articles/2019/06/06/rosmoney/
события на тк украина
12 ноября 2017, 18:55 Просмотров: 2643https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-uspeshno-zapustili-raketu-v-razrabotke-kotoroy-uchastvovala-ukraina-1071459.html
АМЕРИКАНЦЫ УСПЕШНО ОТПРАВИЛИ В КОСМОС РАКЕТУ С УКРАИНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Понедельник, 21 Мая 2018, 14:00
В понедельник, 21 мая, США вывели на орбиту космический корабль Sygnus посредством американской ракеты-носителя Antares с украинской первой ступеньюhttp://www.dsnews.ua/economics/amerikantsy-uspeshno-otpravili-v-kosmos-raketu-s-ukrainskim-21052018140000
В США успешно протестировали двигатель украинского-американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО)
uatv
11.03.2019https://rus.uatv.ua/v-ssha-uspeshno-protestirovali-dvigatel-ukrainskogo-amerikanskoj-rakety-foto-video/