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 NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода. ВИДЕО

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии "Марс-2020".

Звука в трансляции нет, но с понедельника по четверг днем и вечером в чате можно задать вопрос специалистам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA отправит туристов на МКС

Оснащенный 23 камерами, ровер создан на базе конструкции "Кьюриосити". Старт миссии "Марс-2020" запланирован на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. В рамках программы планируется найти возможные следы микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.

Аппараты будут работать в 45-километровом кратере Езеро, который находится на западе равнины Исиды и к северу от экватора. Это один из древнейших районов на Марсе.

Сейчас идет активная сборка ровера в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. В комнате установили веб-камеру, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом.

Также читайте: В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну

Источник: https://censor.net.ua/v3131358
 
 
 Топ комментарии
 
Так будет большая экономия, т.к. 73% часто даже заголовков статей не читают, а сразу постят комментарии.
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А в обратную сторону будет - "Государево очко"?
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Пральна. Йаблані цветут, а груші, околачівают.

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За тем как другие работают можно наблюдать бесконечно 😁
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Сушняк не собирают. Он сам собирается возле пивнушек по утрам. Там и берите---пока сухой!
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Зря стараются. Кацапы уже туда летят. На подлёте. Завтра к ночи уже будут яблони на Марсе сажать! Там за агронома пуздро что в танк не влазило-не вылазило.
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Не надо фейки распространять. Не яблони, а груши...
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Из песни слов не выкинешь! Яблони там должны цвести.
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У Вас недостоверная информация (наверно из укро-СМИ), уже песню опять переписали и будут садить груши...
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Пральна. Йаблані цветут, а груші, околачівают.

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США
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода.

кацапия
Путин сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око". Такое обещание дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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А в обратную сторону будет - "Государево очко"?
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Не-не-не!
У кацапов это должно называтся "шикалатный глаз"
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Треба їм підказати, щоб не забули укомплектовати цього ровера системою очищення / захисту від пилу активних поверхонь сонячних батарей.
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та это всекуйня...у нас вот Грося презентовал новую стратегию ....стоит почитать NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 2540 ...( по просьбе читателей теперь наша газета будет выходить в рулонах и без текста)
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Так будет большая экономия, т.к. 73% часто даже заголовков статей не читают, а сразу постят комментарии.
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да стопудово !!! скоро баржи с кавунами погоним по Днепру !!!! у них ассоциация с космосом только Леня... NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 6345
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Молодцы! Жаль, что наша космическая отрасль додыхает...((
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Да. США сказали Гандурашке: «Всьо. Ізвозчік болєє нє нужєн.»
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Не знаю, что они кому сказали, но то, что космическая отрасль Украины еле дышит, это факт. А в 18 году не получила ни копейки из бюджета на научную программу. тоже факт.
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00:01, 6 июня 2019
Спускают на землю.
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег.
https://lenta.ru/articles/2019/06/06/rosmoney/
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В США успешно запустили ракету, в разработке которой участвовала Украина
события на тк украина
12 ноября 2017, 18:55 Просмотров: 2643https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-uspeshno-zapustili-raketu-v-razrabotke-kotoroy-uchastvovala-ukraina-1071459.html

АМЕРИКАНЦЫ УСПЕШНО ОТПРАВИЛИ В КОСМОС РАКЕТУ С УКРАИНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Понедельник, 21 Мая 2018, 14:00
В понедельник, 21 мая, США вывели на орбиту космический корабль Sygnus посредством американской ракеты-носителя Antares с украинской первой ступеньюhttp://www.dsnews.ua/economics/amerikantsy-uspeshno-otpravili-v-kosmos-raketu-s-ukrainskim-21052018140000

В США успешно протестировали двигатель украинского-американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО)

uatv

11.03.2019https://rus.uatv.ua/v-ssha-uspeshno-protestirovali-dvigatel-ukrainskogo-amerikanskoj-rakety-foto-video/
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Ну да, ступени к чужим ракетам еще делаем, советская школа еще жива. Но к сожалению все это идет на убыль, а могло бы приносить миллиарды долларов!
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америкосы жалкие плагиаторы . переплюнуть онлайн строительство говняного петуха все равно не получится NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 9685
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 689
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на расее тоже онлайн-трансляция.очередного петуха из говна собирают NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 4987
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а в Украине что собирают, твои тупые посты?
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Нет, твою Армаду толкают по Красной площади, проводя учения - заглохший двигатель. Потом будут учения - отвалилась гусеница... :D
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомNASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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