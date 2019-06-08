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Все про:обстрел (7910) Донбасс (18699)

 Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

В субботу, 8 июня, в очередной раз был зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения в Горловском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Север", оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Обстрелы продолжались почти два часа. В частности, противник выпустил более 50 снарядов 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. "На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются", - отмечается в сообщении.

"Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности", - подчеркивают в ОТУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

Источник: https://censor.net.ua/v3131353
 
 
 Топ комментарии
 
Значить, правду люди писали з Горлівки.
Таварісчі із штабу ООС, ви б узгодили свої заяви з вашим, типу, головкомом ... ну, з зе-блазнем ...
Ви - за звичкою останніх років - рашку звинувачуєте. Не підтримуєте зе-курс. Вас знову насварять.
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враг - це хто? який такий супостат?
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Ті хто хочуть нас розсварити. Мупостати заокеанські мабуть
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MishkaZSU‏ @BoomsAlberto 7 год.7 годин тому

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Звертаюся до @IuliiaMendel .Це по цим школам злі ЗСУ ведуть вогонь?:школа в Зайцеве,школа на Абакумова,школа-інтернат на Гольмівському,школа в с.Донецьке, дитсадок там же,дит.садок в м. Кировськ,школа в Ленінському,школа в Енакієве?-дик,там у ваших друзів-сепарів бази з 2014-15рр
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собстна на то он и враг, чтоб стрелять по нам А какой у нас засел враг, который запрещает стрелять в ответ

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/boitsi-oos-zablahovremenno-obnaruzhyly-artylleryiu-pod-novoluhanskym-no-kyev-zapretyl-streliat-volonter-193729.html
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Балабол.Я ж тебе уже дал пример про СОТНИ обстрелов со стороны ВСУ. Но продолжаешь постить фейки.
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Почему израильская военщина расстреливает ни в чем неповинных арабских детей и разрушает школы и дома этих несчастных людей?🤔
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Сотни ты мог дать только по датам, когда Порошенко был при власти.
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Нє,ну а чьо ? Отримала інструкції,і-впєрьод.
Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8941
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невже з.явилась третя сила, яка заважає процесу урегулювання?
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Ну, они здесь так противника называют...артобстрелы - атаками... впрочем, отчасти правы: более враждебного врага, чем вражина кацапская в мире не сыскать...
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Наверно не тот, который не управляет повстанцами...
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і шо це за адєкватний отвєт, якшо опстрєл продолжался два часа?
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Ну відосік з шаурмою або селфач на концерті
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Спикер убийцы украинцев мародера и барыги Зеленского - любительница русского мира - мендель расказала про украинских карателей на Донбассе.
Всем смотреть видео.
https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602

Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север" - Цензор.НЕТ 8281
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Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3616Myroslav Hai
3 год ·

У мене погані прогнози.
Боюся, що ми матимемо повну дестабілізацію країни і часткову втрату управління.
Ганебні, капітуляційні рішення та проросійський реванш, який ми спостерігаємо, приведуть до нового громадянського протистояння та Майдану у більш жорсткій його формі.

Росія скористається цим і відбере частину територій, де зможе мати реальний контроль.
Україна зайде до НАТО і ЕС трохи меншою, ніж навіть у 2015 році.
І співаки, актори та телеведучі не зможуть нічого цьому протиставити.
Моя родина переселиться на західну Україну, а я буду бігати з калашом десь по лівобережній.
Тепер треба думати, як цього уникнути.
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Народ воспринимает Зеленского "некомпетентным идиотом", который "не понимает, что творит".
На самом деле Зе - завербованный лубянкой предатель, задача которого открыть дорогу в Украину войскам РФ. Он сознательно разрушает оборону и экономику. Непонимание угрозы ведет к гибели!
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экономику уже разрушили до него -непудри мозги
- бабло от твоей экономики пошло на
ахметова-порошенка напополам.

поентаму не пудри тут мозги.
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Лео Кот українці подібне вже проходили в 1918-21 роках.Нічому історія нас не вчить.а був реальний шанс ригів шуфричів бойок медведчуків в 14-му зажмурити усіх непомітно та й поготів. Чечетова ж хтось з вікна викинув ? і його не знайшли.Як би й інші риги за ним полетіли б їх не сильно б оплакували.
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Их электорат не то, что в 2014 году, но и до сих пор никуда не делся и потому не всё так просто...
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с калашом не бегают в 2019.
в 2019 бегают с рокетами-кнопки нажимают с расстояния 1000 км..
где рокеты??
нету, мультики только.
мальдивский рокеты продал-сдал-закопал...

остались одни калаши,
да 3 вагона патронов от далигрибаускайте, присланные в 2014.

турчинав мультики ганял по укртв как путин по роств.

а его гладковский мародерил на танках.
долю пересылали мальдивскаму.

позно мирослав пить боржоми, коли печень отвалилась.
нада было мальдивскаго тыкать жирной мордой в болото на полигоне Широкий лан еще в 2015, тогда и рокеты были бы и армия.
ну и в 2019 не поздно,

но ты агитировал за мальдивскаго - 2-ро-срочного.
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь, "патриот"?
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придурок,
я за укрграмматику получил в школе золотую медаль, когда еще было 7 экзаменов, а не как счас - 0 штук - и всем дарога аткрыта на паплавскаго
а в политех идет только дно общества.
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ответь прямо, будешь отвечать на мой вопрос или дальше будешь жёпой крутить?
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Этот избиратель зеленского из категории энергетиков Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 6932
Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 9171
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понял. зассал. предсказуемо. зелефаны очень далеки от украинской культуры.
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Избиратель Зебила поголовно ватная мордва, даже украиноязычная, которых тут пару человек есть - сэр. И что самое любопытное они все трусливые как россияне.
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Пора звать шоколадную свинью обратно на царство ? Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3303
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Всё . Вижу поклонники шоколадного свинарника ненашутку разошлись.Спамят зверски любую правду . Значит не хочет шоколадный кнур оторваться от народного корыта .Пора садить в клетку
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Так все і буде. З Порошенкко я сплю. При Зеле я з автоматом бігаю. Нострадамус и баба Ванга так казали.
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Шановний. Купка Коричневого. що ти тут людям мізки париш. ти чув що вона сказала.
чи цукор всі мізки висушив. люди не лайкайте цьому ШАКАЛладу. його нік. невідповідає
запаху що іде від його коментів.
Дивітесь відео і аналізуйте все самі...
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Купка Коричневого. Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3708


Гугель-радиа в ифире..

От жеш мокшанські лигнвоцыклопы... )))
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
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А шо главком? На монатике или лиге смеха?
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готовит очередной выпуск, рассмеши гомика
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О еще не депутат а уже не нравится критика и люди с другим мнением

Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север" - Цензор.НЕТ 944
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сєльожа, а чо лізеш в палітіку, якшо воно тобі так смердить?
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підневільна істота...зять кучми поставив умови співпраці з новим каналом...це одна із них
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Тут одні тупі гумористи вирішили розпоряджуватися долею України? Йдіть в свої вертепи та балагани,займайтесь заробляням грошей на лохів ,не виглядайте посміховиськом на весь світ
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ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ ПРО ПОКИДЬКІВ І ЗРАДНИКІВ

енто про гладковского - замглавы снбо,
где турчинав был секретарЬ??

а мальдивский - нпачальник етаго - снбо??

троица была в доле на деталях для танков.
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Комсюк переодетый, красножопый.
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должно быть, со школьного стадиона стрелял
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невже що я скинув раніше штаб все ж такі підтверджує.... смерть расіянським окупантам!!!!
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Значить, правду люди писали з Горлівки.
Таварісчі із штабу ООС, ви б узгодили свої заяви з вашим, типу, головкомом ... ну, з зе-блазнем ...
Ви - за звичкою останніх років - рашку звинувачуєте. Не підтримуєте зе-курс. Вас знову насварять.
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Лукавят те, кто называет Зеленского вторым Януковичем. Между ними нет ничего общего, кроме феерической глупости и патологической украинофобии, а созвучие прозвищ ЗЕ и Зек - банальная случайность.
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Українські військові піддаються на провокації та вбивають українських громадян на окупованій території.

Комунікація від @IuliiaMendel на яку ми заслужили.

Їм образливо, виявляється. Чекаємо на пояснення, що малося на увазі не те, що сказано.
(C)
@olarhat
☹️
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Мендель заявила, что за восстановление Широкино должен заплатить Азов
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О, як заговорила =інтєрєсная дєвочка=, від якої так бурхливо стікали слиною українські штани.
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А мне вот интересно. Чтобы сделали с пресс-секретарём премьер-министра Израили если бы он заявил что израильская военщина убивает ни в чем неповинных арабов? Варианты ответов:
- уволили в тот же день
- уволили и набили морду
- уволили и посадили в тюрьму
А что сделают с пресс-секретарем Президента Украины который заявил то же самое, но в украинских реалиях? Варианты ответов:
- ничего
- пожурят
☹️
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Вона виконує завдання. Так само як і медведчук, кучма, the Ленский, православна **** новинський і вся інша шобла. Спочатку розхитати, потім відкусити. Дудаєв 1994 інтерв'ю естонцям. Ці плани були вже тоді. Але вони сильно застряли на Чечні.
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Она же интердевочка, ей за это хорошо заплатят. А у нас усе будет только хуже.
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"Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрирует нежелание вооруженных формирований РоссийскойИсточник: https://censor.net.ua/v3131353

а 6 пропускных пукнтов и 45000 данецких каждый день в киев за пенсиями- калбасой -энто символ чего??

кормили караладских жуков 5 лет, вот оные и размножилися. так еще и защиту выработали от киевских антибиотиков.

дно.
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американский контрбатарейный радар сразу засек координаты и турецкий ударный дрон ликвидировал террористов точечным ударом управляемых ракет
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віртуальний бой на кампютєрном трєнажорє?
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Порошенко через своих связных с Путиным обостряют обстановку,им нужно побольше жертв.Порохососы,если ваших родных загонят на бойню,помните,это все из за предательства чеколядного хмыря
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Даніло,
При чем здесь Порошенко?!!........
Сейчас президент Зеленский (он же и главнокомандующий), поэтому надо не в лесу сидеть с «журналистами», а уже ввернуться в реальность и принимать решения......
)(уйло тут конечно при делах, НО не надо Порошенко к этому моральному уродцу лепить
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Первый комментарий удалила=>был не совсем корректен.......
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Слышишь ты,петух зеленоперый,...во первых,твое кукареканье оставь для своего главпетуха ЗЕли.А во вторых,хоть порох **** редкостная,но не надо все что нихренанеделает твой недомерок Клован,перекладывать на пороха.Твои "братушки" из зелёного квартета,уже вкрай охху..ели,ещё и ста дней не прошло,а твоего клована уже на ветку дерева примеряют.Недалек тот срок,когда твой Клован убежит на восток.
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А як там ЗЕ-мінське мЬІролюбство почувається?
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У нього - вихідний ... чувак =устал сільно= ...
На сторіночці після вчорашнього привітання збірної - ні слова.
зе-пере-зе-дент =отдихать ізволят=.
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мразье кацапо-фашисткое понимает только силу!
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Так може досить нюняти , а з козацькою хитринкою і мудрістю, що передалась від нащадків козаків, вже пора взяти ту Горлівку " по тихому" , щоб необстрелювали.НЄЄ?
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Ти дебіл??? Кацапюра. Тут на цензорі через одного дебіли пишуть. З такими баранами, провокаторами і гавнометами, як ти довго ми будем встумати в ЕС і ждати економічного чуда. МАЙЖЕ ОДНІ ІДІОТИ ПИШУТЬ, А ЦЕНЗОР ПЕРЕТВОРИВСЯ В ПОМОЙКУ. ПОФІГУ , АДМІН МОЖЕШ БЛОКУВАТИ, ГАНДОНИ ВИ, " НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ".
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Ща, зебилы дожуют шаурму, организуют штурмовой батальон и Горловка наша!
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Може гавномет, хвате вже зебілкати і сратьна кожному форумі.
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Чому новий главком не дає команди звільнити Думбас? Барига забздів, а цей шо? Теж бздить?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВраг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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