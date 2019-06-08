 Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Север", оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.
Обстрелы продолжались почти два часа. В частности, противник выпустил более 50 снарядов 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. "На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются", - отмечается в сообщении.
"Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности", - подчеркивают в ОТУ.
Видео.
https://ovision.com.ua/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-strelbe-po-shkolam-i-bolnicam-xodyat-sudit-veteranov/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Більше
Звертаюся до @IuliiaMendel .Це по цим школам злі ЗСУ ведуть вогонь?:школа в Зайцеве,школа на Абакумова,школа-інтернат на Гольмівському,школа в с.Донецьке, дитсадок там же,дит.садок в м. Кировськ,школа в Ленінському,школа в Енакієве?-дик,там у ваших друзів-сепарів бази з 2014-15рр
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/boitsi-oos-zablahovremenno-obnaruzhyly-artylleryiu-pod-novoluhanskym-no-kyev-zapretyl-streliat-volonter-193729.html
Всем смотреть видео.
https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
3 год ·
У мене погані прогнози.
Боюся, що ми матимемо повну дестабілізацію країни і часткову втрату управління.
Ганебні, капітуляційні рішення та проросійський реванш, який ми спостерігаємо, приведуть до нового громадянського протистояння та Майдану у більш жорсткій його формі.
Росія скористається цим і відбере частину територій, де зможе мати реальний контроль.
Україна зайде до НАТО і ЕС трохи меншою, ніж навіть у 2015 році.
І співаки, актори та телеведучі не зможуть нічого цьому протиставити.
Моя родина переселиться на західну Україну, а я буду бігати з калашом десь по лівобережній.
Тепер треба думати, як цього уникнути.
На самом деле Зе - завербованный лубянкой предатель, задача которого открыть дорогу в Украину войскам РФ. Он сознательно разрушает оборону и экономику. Непонимание угрозы ведет к гибели!
- бабло от твоей экономики пошло на
ахметова-порошенка напополам.
поентаму не пудри тут мозги.
в 2019 бегают с рокетами-кнопки нажимают с расстояния 1000 км..
где рокеты??
нету, мультики только.
мальдивский рокеты продал-сдал-закопал...
остались одни калаши,
да 3 вагона патронов от далигрибаускайте, присланные в 2014.
турчинав мультики ганял по укртв как путин по роств.
а его гладковский мародерил на танках.
долю пересылали мальдивскаму.
позно мирослав пить боржоми, коли печень отвалилась.
нада было мальдивскаго тыкать жирной мордой в болото на полигоне Широкий лан еще в 2015, тогда и рокеты были бы и армия.
ну и в 2019 не поздно,
но ты агитировал за мальдивскаго - 2-ро-срочного.
я за укрграмматику получил в школе золотую медаль, когда еще было 7 экзаменов, а не как счас - 0 штук - и всем дарога аткрыта на паплавскаго
а в политех идет только дно общества.
чи цукор всі мізки висушив. люди не лайкайте цьому ШАКАЛладу. його нік. невідповідає
запаху що іде від його коментів.
Дивітесь відео і аналізуйте все самі...
Гугель-радиа в ифире..
От жеш мокшанські лигнвоцыклопы... )))
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
https://myrotvorets.news/revansh-ne-proide/
енто про гладковского - замглавы снбо,
где турчинав был секретарЬ??
а мальдивский - нпачальник етаго - снбо??
троица была в доле на деталях для танков.
Таварісчі із штабу ООС, ви б узгодили свої заяви з вашим, типу, головкомом ... ну, з зе-блазнем ...
Ви - за звичкою останніх років - рашку звинувачуєте. Не підтримуєте зе-курс. Вас знову насварять.
Комунікація від @IuliiaMendel на яку ми заслужили.
Їм образливо, виявляється. Чекаємо на пояснення, що малося на увазі не те, що сказано.
(C)
@olarhat
☹️
http://archive.md/Zpnfh
https://vkfaces.com/vk/user/mokko2013 …
Йо, @ZelenskyyUa, цікаво, ага?
- уволили в тот же день
- уволили и набили морду
- уволили и посадили в тюрьму
А что сделают с пресс-секретарем Президента Украины который заявил то же самое, но в украинских реалиях? Варианты ответов:
- ничего
- пожурят
☹️
а 6 пропускных пукнтов и 45000 данецких каждый день в киев за пенсиями- калбасой -энто символ чего??
кормили караладских жуков 5 лет, вот оные и размножилися. так еще и защиту выработали от киевских антибиотиков.
дно.
https://twitter.com/newkc14/status/1136799482551701505
При чем здесь Порошенко?!!........
Сейчас президент Зеленский (он же и главнокомандующий), поэтому надо не в лесу сидеть с «журналистами», а уже ввернуться в реальность и принимать решения......
)(уйло тут конечно при делах, НО не надо Порошенко к этому моральному уродцу лепить
На сторіночці після вчорашнього привітання збірної - ні слова.
зе-пере-зе-дент =отдихать ізволят=.