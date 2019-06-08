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 С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине. ВИДЕО

В селе Комаровка Бродовского района Львовской области состоялось прощание с погибшим водителем-электриком минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады Эдуардом Лазаревым.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Похоронили Героя на сельском кладбище Комаровки. У него осталась дочь.

Эдуард Дмитриевич Лазарев родился 4 августа 1970 года в Бродах. Получил среднетехническое образование. 29 сентября 2015 года был призван Бродовским РВК Львовской области, участвовал в боевых действиях, а недавно подписал новый контракт и вернулся на передовую.

Служил младшим сержантом, водителем-электриком минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Погиб Эдуард Лазарев 4 июня в 17:30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66, который перевозил продукты питания к позициям подразделения.

Также смотрите: Бойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3131352
 
 
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Только тот, кто готов умереть обретет новую жизнь
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Вечная и светлая память Эдуарду...... Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования....
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Склоняемо голови.
Допомагай Боже душі героя у Раю.
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Зєля святкує смерті українських військових

Від сьогодні кожен зе-виборець - убивця

https://vmylenko.com/2019/06/07/ze-murderers/

С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине - Цензор.НЕТ 246
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Рашисты-неофашисты,с вами воюют рускоязычные и этнические русские из всех регионов Украины,подонки прекратите подлую войну,животные!
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Спикер убийціы украинцев мародера и барыги Зеленского - любительница русского мира - мендель расказала про украинских карателей на Донбассе.
Всем смотреть видео.

https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602

З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині - Цензор.НЕТ 7381
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Да . а в это время Мендель рассказывает . что наши поддаются на провокации и в ответ обстреливают школы. детские сады и больницы от чего гибнут люди . Твари зебильные . что вы на это будете блеять - опять порох виноват .
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А когда военные избирали соплю народа, они не бредили?
Пресс-секретарь ГлавЗЕбила обвинила ВСУ в стрельбе по школам и больницам. Ходят судить ветеранов?
https://ovision.com.ua/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-strelbe-po-shkolam-i-bolnicam-xodyat-sudit-veteranov/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині - Цензор.НЕТ 7001
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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