 С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Похоронили Героя на сельском кладбище Комаровки. У него осталась дочь.

Эдуард Дмитриевич Лазарев родился 4 августа 1970 года в Бродах. Получил среднетехническое образование. 29 сентября 2015 года был призван Бродовским РВК Львовской области, участвовал в боевых действиях, а недавно подписал новый контракт и вернулся на передовую.

Служил младшим сержантом, водителем-электриком минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Погиб Эдуард Лазарев 4 июня в 17:30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66, который перевозил продукты питания к позициям подразделения.

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