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Все про:облгазы (47) поджог (626) Нацполиция (9512) самоубийство (632) Ужгород (310)

 Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза". ВИДЕО

В ожоговом отделении ужгородской больницы 7 июня скончался 51-летний мужчина, который накануне совершил самоподжог перед зданием Закарпатской областной прокуратуры.

Перед тем он три года судился с полицией и газовой компанией в связи с, по его мнению, неправомерными действия с их стороны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека.

О деталях и причинах трагического случая сообщает местный "21 канал".

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Самоподжог случился 6 июня около полудня напротив областной прокуратуры, после чего мужчина бросился в реку. Свидетель происшествия сразу вызвал полицию.

"Мужчину вытащили, на месте работали правоохранители, а также медики, которые госпитализировали пострадавшего", - сообщила пресс-секретарь местной полиции в комментарии "21 каналу".

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Однако, по словам главного врача областной больницы, мужчина получил 90% ожогов тела, что несовместимо с жизнью. Утром следующего дня 7 июля он умер.

По факту самоподжога полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).

После его смерти дело передали в территориальное управление Государственного бюро расследований Львова для досудебного расследования.

"Одной из вероятных причин этого поступка является его конфликт, который имел место в 2016 году при его участии и работников правоохранительных органов и одного из частных учреждений края. Сейчас это дело слушается в Ужгородском суде", - сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Берега.

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17 августа 2016 года сотрудники "Закарпатгаза" вместе с представителями полиции пришли отключать мужчине газ за долг в 24 тысячи гривен. При этом, по словам его жены, накануне она была в офисе газовиков и сообщила, что от долга не отказывается и будет его постепенно платить. Но ее не устраивало, что газовики не учли 50% льготы мужчины как пенсионера - сотрудника МВД с инвалидностью.

"Они приехали отключать нас от газа без решения суда, не показали ни одной бумажки для совершения своих действий. Мы были против, поэтому они (газовики. - Ред.) Вызвали сотрудников полиции. Сначала полицейские подошли нормально, расспросили ситуацию, но потом их отозвали газовики и они уже вышли такие навороченные и начали нас бить", - говорит жена погибшего Наталья Устименко.

По ее словам, работники полиции "ломали руку" мужчине, когда он пытался не упустить газовиков в собственный двор.

Также, она утверждает, что их обзывали по национальному признаку.

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"Эти сотрудники издевались над нами. Мужчина еврей, они обзывали его "жидом", я - русская, меня обзывали "москалькой", а сыну говорили, чтобы он шел в АТО и заработал деньги на газ", - добавила Устименко.

Наконец, чтобы не пустить газовиков домой, мужчина бросил под ноги "коктейль Молотова". Жена уверяет, что никто не пострадал от этих действий, а экспертиза доказала, что этот раствор не мог нанести вреда.

Газ семье таки отключили, а в последующие полгода они полностью погасили долг.

Жена пострадавшего подала заявление на действия полиции за нанесение телесных повреждений ее мужу. Но параллельно с этим, в ответ прокуратура возбудила дело против самого мужчины сопротивление действиям полиции.

"По словам заявительницы, неправомерными действиями патрульных и работников "Закарпатгаза", ее мужу были причинены телесные повреждения. Но прокурора не обнаружила состава преступления в действиях правоохранителей. Поэтому закрыла уголовное производство", - рассказала секретарь Ужгородского городского суда Надежда Гейруш.

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Жена попыталась обжаловать закрытие дела. Раз на днях областная прокуратура отказала в ее заявлении на отмену. Именно этот отказ мог стать причиной самоподжога.

Второе дело, уже против мужчины, который сопротивлялся полиции, закроют по факту смерти подозреваемого.

Источник: https://censor.net.ua/v3131343
 
 
 Топ комментарии
 
да конечно газ не причем, порохоопарыши, не знают насколько выросли тарифы при мародере потрошенко
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В Украине работающие люди не могут оплатить коммуналку. На субсидиях около 8 миллионов семей. А ежели не можешь оплатить коммуналку - надо себя спалить, как этот несчастный. Может все-таки спалить воровскую кодлу, которая довела народ до уровня какого-то Бандустана?
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Все логично: в т.н. ЛДНР Киев поставляет энергоресурсы задаром - т.е. конечно маржу покрывает украинский потребитель платой по завышенным тарифам (коммунальные услуги на оккупированных териториях смехотворны и понятия субсидий там не существует), а нарекакания на низкие соцвыплаты очень даже понятны "нашим людям" с той стороны разграничения, приезжающими к хунте за второй бандеровской пенсией.
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а шо? газ отключают по рєшенію суда? бо наші газовщики відключают за місячний борг, а елєктрики так і за десятиденну затримку оплати
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Все логично: в т.н. ЛДНР Киев поставляет энергоресурсы задаром - т.е. конечно маржу покрывает украинский потребитель платой по завышенным тарифам (коммунальные услуги на оккупированных териториях смехотворны и понятия субсидий там не существует), а нарекакания на низкие соцвыплаты очень даже понятны "нашим людям" с той стороны разграничения, приезжающими к хунте за второй бандеровской пенсией.
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ничего подобного газ просто так за долги не отключают идут в суд да тайком так называемое ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО судья выдет Приказ...но можнодовести и перевести проесс в исковое... вот исполнение Приказа-Решения- должно быть с участием государственного или частного исполнителя и действия, которого можно обжаловать вышестоящему начальству, Министру Юстиции и в суде... и для обеспеения и недопущения противоправий привлекается полиция..... а тут газовщики взяли на понт.... в суд не пошли.... экономия затрат на суды.... госпошлину судебные расходыв % от суммы долга..не платили.... Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 6651 второе завести исполнтельное производство опять же сроки и затраты... а так пришли нагло вызвали "ментов" и те за бабки как Титушки рейдеры совершили ПРЕСТУПЛЕНИЕ... совместно с газовщиками... газовая контора потом долги получили, а вот полицаи оказались подвешенными за интимное место... одно жалко мужика сам мент... а так глупо.... если ты собрался кончать жизнь так не уйди как ушел а коллективно..ну вы поняли..забери с собой тех кто тебя "опустил".... а так...но скоро народ так и будет поступать...
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В Донецке однокомнатная квартира по всем тарифам обходится 600 рублей в месяц, меньше 300 гривен.
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ставити "лайк" рука не піднімається ...
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да кому нужны эти лайки? власть порохохряка людей в нищих превратила, люди от отчаяния уже поджигают себя сами
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нижче вже написав - додати нічого .
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И при чем тут газ, до бездействия полиции. Эти зедебилы даже прочитать статью нормально не могут. Написано же, погасили через пол года.
Все проблема у мужика с прокуратурой была, а не с газом.
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да конечно газ не причем, порохоопарыши, не знают насколько выросли тарифы при мародере потрошенко
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Ты зебаран статью читал или нет. Ты что написал в первом своем высере, Роттердам +
В статье написано, что погасили через полгода. Проблема была не в стоимости газа, а с прокуратурой.
В следующий раз читай статью, прежде чем насрать в комментариях.
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у тебя порохоглист с логикой такая же проблема, как и у негодяя и мародера порошенко Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 2689 надеюсь, что в следующий раз, когда ты соевое отродье будешь срать в комментариях, мерзавец порошенко будет в душной камере пыль глотать
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А вот и ответ настоящего зебаран, не чего по существу, по теме. Только влажные фантазии.
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а вот ты и о влажных фантазиях заблеял, это ответ настоящего соевого барана Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 2714
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свинохряк тоже фантазировал 2 срока отмотать в президентском кресле, не получилось у гниды, один только срок отмотал, второй подсвинок порошенко будет в камере мотать Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 3208
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Интересно интересно, что ты ещё рассказываешь на приеме у психиатра?
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интересно тебе будет когда мародер порошенко на следствии будет рассказывать, юлька говорила по телеку, что порошенко такое ничтожество, когда начинает чего то боятся, то сопли и слюни пускает Ужгородець загинув унаслідок самопідпалу, влаштованого через дії прокуратури, поліції та "Закарпатгазу" - Цензор.НЕТ 4365
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Круто, что ещё рассказываешь на приеме у психиатра?
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ничего. сейчас портнов с мародером порошенко разберется и тогда посмотрим, как порохоклоун будет сопли свои пьяные в кпз пускать
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Закарпатье, тема шуфрича и рыгов, там у них всегда была раскачка...
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в нормальних країнах такі речі викликають гострий резонанс і масшатбні заворушення - Ян Палах

але тут все всім пофігу - от і "маєм те , що маєм !" (с)
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"как пенсионера - сотрудника МВД с инвалидностью."

Ще кажуть що ворон ворону око не виклює.
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Охота феодалов на живых людей (Лозницкий), отрезание голов оппозиционным журналистам (Гонгадзе), обливание кислотой активистов (Гандзюк), убийство полицейскими ребенка из табельного оружия (Кирилл Тлявов), убийство полицейскими студента в райотделе (Индило) судьи долларовые мультимиллионеры (Зварыч, Татьков, Емельянов). Средняя пенсия и зарплата 50 и 200 долларов США (статистика). 8 миллионов семей не могут оплатить коммуналку (информация Гройсмана). Выезд населения из страны со скоростью 1 миллион в год (заявление МИДа).

Не могу себе представить таких новостей в Германии или США. Украина на 28 году независимости находится где-то на уровне Зимбабве.
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В Украине работающие люди не могут оплатить коммуналку. На субсидиях около 8 миллионов семей. А ежели не можешь оплатить коммуналку - надо себя спалить, как этот несчастный. Может все-таки спалить воровскую кодлу, которая довела народ до уровня какого-то Бандустана?
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ці питання вирішуються (тобто - зараз не вирішуються..) на рівні свідомості , або підсвідомості ... менталітет такий і нічого з цим не поробиш ..((
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Ещё один. Ты статью нормально читал или нет. После отключения газа, они все погасили через полгода. Проблемы у мужика были не с камуналкой, а с прокуратурой которая не видела нарушение со стороны газовщиков, что без решения суда отключают, и полиции. И из за этого он себя и сжёг.
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Хитрожопий мужик хотів палить, а не платить!!!
А Коли лавочка закривається так тоді і поліція, і прокуратура, і газ винуваті, але тільки не вори, які не платять а жеруть!!!
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а мог ли пенсионер платить такую мыролюбную цену на газ?
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Та да падлюка хотел Кобелеву маму в Америке без денег оставить.
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А вообще, до какого отчаяния нужно дойти, чтобы облить себя бензином и чиркнуть спичкой. Это страшно. Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 5691
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Надо было брать винтовку и искать начальника, который отправил газовщиков гопнически перекрывать газ.
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У комунальнього сталинизма те же хозяева, что и у голодомора - иудоглобализаторская мафия. Тот случай, когда от иудоглобализации пострадал сам иуд.
Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 1129
Золотое сечение с глазом - традиционньій символ иудоглобализации.
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Чоловік вчора слухав трусєльмана, хтось коментами обійшовся, а він рішучий...
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ПОРА НАРОДУ БРАТЬ ЗАКОН В СВОИ РУКИ !!! И НЕ ЖАЛЕТЬ КОРРУПЦИОННЫХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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Жаль мужика конечно, ну, а полиция аваковская действительно твари, самые настоящие.
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ну что свиносоя. с мыролюбной реформой вас. даже двумя. - потужной ценой на газ и безальтернативной реформой новой полиции - очьень важьно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУжгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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