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 "Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО

Партия "Самопомич" назвала кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду, запланированные на 21 июля 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

  1. Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.
  2. Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
  3. Александра Дрик – одна из активисток антикоррупционного движения в Украине.
  4. Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
  5. Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.
  6. Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
  7. Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".
  8. Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
  9. Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".
  10. Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
  11. Игорь Косован – проповедник, пастор.
  12. Роман Семенуха – народный депутат Украины.
  13. Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.
  14. Олег Лаврик – народный депутат Украины.
  15. Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".
  16. Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.
  17. Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".
  18. Любомир Зубач – народный депутат Украины.
  19. Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.
  20. Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

Всего в списке 106 кандидатов.

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Отметим, по последним обнародованным рейтингам, на внеочередных парламентских выборах партия "Самопомич" сможет набрать 1,1%, а это значит, что она не сможет пройти в Верховную Раду следующего созыва. В предвыборном рейтинге партий "Самопомич" находится на 12-м месте.

Источник: https://censor.net.ua/v3131329
 
   
 Топ комментарии
 
Эти ребята себя окончательно утопили, когда пытались пропихнуть закон про президента, украв все полномочия у Зеленского... Потом правда быстро одуплились и позелененли, но уже было поздно!
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Ясно. Теперь боюсь пропустить новость про конец "епохи брехни" "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 7369
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Эти ребята себя окончательно утопили, когда пытались пропихнуть закон про президента, украв все полномочия у Зеленского... Потом правда быстро одуплились и позелененли, но уже было поздно!
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Ви своє вже відзвізділи. Переходьте на вибори ОТГ. Якраз ваш рівень. Каоліціанти бувші блін.
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не тогда. А когда они протолунули потужную мыролюбную реформу здравоохранения. И народ уже получил плоды от этого мыролюбства.
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Ляшко тогда особенно обосрался))0) Говорил ни за что не проголосует, а потом раз продался! А теперь строит из себя главного борца с Супруншей!
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та с заднеприводным и тогда было ясно что он потеряный. а вот садонемоч себя тогда окончательно самоуничтожила.
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Не тільки, є ще закон про ЖКГ, який енергійно проштовхувала депутатка Бобак.
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Утопили не утопили, а открытый список честно представили и люди могут ознакомится со всеми кто там есть .Молодцы. Демократичные партии все должны представить свои списки, а всякие антинародные ублюдочные предательские "Оппоблоки За життя" пусть не открывают.Там одни рептилоиды и бывшие рыгоаннальные нечисти с кумом Путина во главе, которых Пэдря крышевал и не посадил ни одну скотину.
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Конечно молодцы, люди хоть будут знать за кого не надо голосовать.
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А может там совсем другие уже, а ты клеймо на всех поставил.
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Тут дело не в клейме, эта организация сама закопала своими действиями свою политическую карьеру, их можно забывать, под другим именем может кто-то и пройдет, но все, что связано с Садовым обречено на провал.
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Как это под другим именем кто -то пройдет? Имена и фамилии будут менять?))
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Народ, а кто в курсе - где делась новость про то что зеленский помиловал сепара осужденного на 12 лет?
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Ясно. Теперь боюсь пропустить новость про конец "епохи брехни"
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не сєпара, а 72-річного кацапського шпигуна з Курської області.... було дивно, що цю новину взагалі подали... той факт, що її Цензор швидко прибрав значить, що справді готується обмін. А тому наші думки та відкрите обговорення того, кого кацапи звільнять, передчасне опублікування таких новин зазвичай шкодять обміну.
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мабуть у Бутусова і без цього проблем вистачає))
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В ВР будет 4-5 политсил.
"Слуга народа" - точно.
"За життя" - точно.
"Батькивщина" - точно.
Остальные - возможны варианты.
Ляшко - в пролете.
НФ - "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 718
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"За життя" с рыгами и Мертветчуком точно? Ну да, в любом обществе найдутся ублюдки, проголосующие за предателей Украины.
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Лариса, ты за порошенко голосовала...
Угадал?
И для тебя - больше половины страны ублюдки...
Угадал?
И БПП больше в ВР никогда не будет!
Угадал?
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Конечно не будет...такой партии не существует...будет ЕС...Европейская Солидарность...
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ЕС - это новое название БПП. Они существуют, никуда не делись,живы и здоровы.
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как аферисты меняющие название фирмы, так и ПАП надеется с новым названием новых лохов охмурить. "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 7475
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Я все 5 лет президентства Порошенка его критиковала и партию БПП, так что попал пальцем в небо как всегда ))).
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Дебильный ответ. Почитай мои комментарии.
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Ты брехло? Или провокатор? Еще раз повторяю для "особо одаренных",что я на этом сайте 5 лет критиковала олигарха Порошенка и его проолигархическую политику, а сегодня на сайт пришло чудо в перьях, вырынуло из неоткуда и кукарекает ,что я за Порошенка? Лечись , несчастный или иди на 3 буквы,если провокатор , туда тебе дорога.
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Откуда у тебя такие брехни,где ты их собираешь?
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Голосовала за Гриценка и его партию и писала за него.Вот так,гнида.
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если такое произойдет то народ устроит очередной майдан и не будет с мертвячиной миндальничать.
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А чему ты радуешься? Сливу Украины?
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А ты засунул голову в песок и тоже радуешься?
Я - констатирую факт, реальное положение дел!
А про радости, это - к тебе.
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Твои факты, мне до лампочки! Реванша кацапского в Украине не будет!
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Вообще судя по последним событиям хочется поблагодарить Наталью Мосейчук господина Бутусова за их вклад в происходящее и выразить благодарность от всех потомков и расеян за президента Вову Зеленского и пожелать им долгих лет крепкой памяти .
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Ты выше почитай комментарии, там уже радуются, что партия медведчука идет вторая!
Я такое даже в кошмарном сне, не могла представить три месяца назад! А сейчас в порядке вещей!
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Я от тебя тащусь, чеснслово
Человек сотрудничал с табачником и морозом
Где твоя память и чего ты от него ожидал?
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зачем им туда идти, у них хорошо получается лежать под верховной радой в качестве забытых чемоданов "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 6212
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Если не объединиться всем проукраинским партиям, как сделали рыги, все эти списки - деньги на ветер и полная жопа следующему парламенту и стране в целом !
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С раскладушкой бегают по партиям, ищут угол.
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Ставят редуты, чтоб пресечь "торгівлю на крові" в исполнении нвого зе!лёного барыги.
Но это не точно.
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Хватит ,пять лет побыли,дебилами и холуями ворья себя показали и им показалось мало ,но людям похоже хватило .. "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 5935
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Без зимина?
Он тоже в слуге урода с Лещенко?
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а может в будке у шелудивого мародера порошенко? "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 2266
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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