 "Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:
- Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.
- Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
- Александра Дрик – одна из активисток антикоррупционного движения в Украине.
- Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
- Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.
- Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
- Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".
- Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
- Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".
- Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
- Игорь Косован – проповедник, пастор.
- Роман Семенуха – народный депутат Украины.
- Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.
- Олег Лаврик – народный депутат Украины.
- Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".
- Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.
- Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".
- Любомир Зубач – народный депутат Украины.
- Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.
- Руслан Сидорович – народный депутат Украины.
Всего в списке 106 кандидатов.
Отметим, по последним обнародованным рейтингам, на внеочередных парламентских выборах партия "Самопомич" сможет набрать 1,1%, а это значит, что она не сможет пройти в Верховную Раду следующего созыва. В предвыборном рейтинге партий "Самопомич" находится на 12-м месте.
"Слуга народа" - точно.
"За життя" - точно.
"Батькивщина" - точно.
Остальные - возможны варианты.
Ляшко - в пролете.
НФ -
Угадал?
И для тебя - больше половины страны ублюдки...
Угадал?
И БПП больше в ВР никогда не будет!
Угадал?
Я - констатирую факт, реальное положение дел!
А про радости, это - к тебе.
Но он сдох.
Я такое даже в кошмарном сне, не могла представить три месяца назад! А сейчас в порядке вещей!
Человек сотрудничал с табачником и морозом
Где твоя память и чего ты от него ожидал?
Но это не точно.
😇
Он тоже в слуге урода с Лещенко?
🤣