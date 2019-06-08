 "Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова. Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками. Александра Дрик – одна из активисток антикоррупционного движения в Украине. Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета. Оксана Сыроид – вице-спикер парламента. Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя. Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич". Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская". Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи". Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины. Игорь Косован – проповедник, пастор. Роман Семенуха – народный депутат Украины. Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни. Олег Лаврик – народный депутат Украины. Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго". Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета. Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи". Любомир Зубач – народный депутат Украины. Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете. Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

Всего в списке 106 кандидатов.

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Отметим, по последним обнародованным рейтингам, на внеочередных парламентских выборах партия "Самопомич" сможет набрать 1,1%, а это значит, что она не сможет пройти в Верховную Раду следующего созыва. В предвыборном рейтинге партий "Самопомич" находится на 12-м месте.