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 Политика Украины
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 По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция. ВИДЕО

В результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, сотрудники ведомственного Управления инспекции по личному составу проверили полицейские подразделения в разных регионах государства, где обнаружили и зафиксировали нарушения. По приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Кроме того, 5 июня глава Нацполиции провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства. Его участники обсудили выявленые нарушения. Присутствующим продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.

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"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции ", - отметил заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

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Напомним, что ранее председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о том, что ведомство проверит все факты недостойного поведения полицейских вне службы.

Источник: https://censor.net.ua/v3131275
 
 
 Топ комментарии
 
Підуть на підвишчення,та отримають чергові звання та нагороди.Мусарня зараз найгірша за всі часи України.
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руководство направило гнєв на подчіньонних, шоп відвести гнєв народа от сєбя
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Подал в Отставку,а получил Повышение!По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5694
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорАПо результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3319
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 … По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4090
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та ото почитати справи -- школа поліцейських в Україні для командирів поліції - або пасічник, а або слюсар. Все з народу. Хіба писати вміють. Мабуть половина поліцейських і диктанту не напише.
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Підуть на підвишчення,та отримають чергові звання та нагороди.Мусарня зараз найгірша за всі часи України.
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Украинцы - единственная нация на планете, которая дважды в течении 100 лет проголосовала за своё истребление.
(C)
@JuntaChronicles
☹️
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он прав
только деjидация спасет украину
без вариантов
да и по истории всегда так было топоры,виселица... и виноватых нет масовый психоз и все
а жиддддвы поубавится
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Очень уважаю и люблю Владимира Александровича Зеленского, но почему за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!
(C)
@golub
🤔
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думаешь, Владимир Александрович продешевил?
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ну,не единственная...много таких было.ты только посчитай,сколько наций было на 1/9части сущи в 16 веке...и сколько государств.а теперь все рускавые...
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Генетически ущербная нация.
Сначала было - поколение голодомора и войны, теперь - чернобыльские мутанты.
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шо,нельзя было одним авакяном обойтись? По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3466
а ща оформляй всех на пенсию.
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руководство направило гнєв на подчіньонних, шоп відвести гнєв народа от сєбя
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Подал в Отставку,а получил Повышение!По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5694
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорАПо результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3319
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 … По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4090
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Всіх десятьох відправили в ООС відсидитися по теплих містечках, отримати підвищення та УБД як Ценова? Мають народ за дурнів. Президент новий, а купа гандонів поки що стара. Дай боже хоч якихось позитивних змін, або ця країна весь час у гімні жити буде з каруселями у владі: біляки в селі - червонопузі в селі ... і так по колу.
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ну вот, теперь дяржавна полиция почти ничем не отличается от домайдановских ментов, а скока было пафоса...
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а кто их назначал понесут наказание?
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Восстановятся через "Киевский окружной Суд"?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПо результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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