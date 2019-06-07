 По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, сотрудники ведомственного Управления инспекции по личному составу проверили полицейские подразделения в разных регионах государства, где обнаружили и зафиксировали нарушения. По приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Кроме того, 5 июня глава Нацполиции провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства. Его участники обсудили выявленые нарушения. Присутствующим продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.

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"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции ", - отметил заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

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Напомним, что ранее председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о том, что ведомство проверит все факты недостойного поведения полицейских вне службы.