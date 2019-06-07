 По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, сотрудники ведомственного Управления инспекции по личному составу проверили полицейские подразделения в разных регионах государства, где обнаружили и зафиксировали нарушения. По приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.
Кроме того, 5 июня глава Нацполиции провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства. Его участники обсудили выявленые нарушения. Присутствующим продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.
"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции ", - отметил заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.
Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.
Напомним, что ранее председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о том, что ведомство проверит все факты недостойного поведения полицейских вне службы.
(C)
@JuntaChronicles
☹️
только деjидация спасет украину
без вариантов
да и по истории всегда так было топоры,виселица... и виноватых нет масовый психоз и все
а жиддддвы поубавится
(C)
@golub
🤔
Сначала было - поколение голодомора и войны, теперь - чернобыльские мутанты.
а ща оформляй всех на пенсию.
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорА
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 …