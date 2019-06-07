 Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом он заявил в обращении в Facebook, собщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского - якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", - отметил Порошенко.
Он призвал разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, находятся кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации.
"Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ и приказ отдавали российские командиры", - уточнил глава партии "Европейская солидарность".
Я маю забагато мужності і бажання понаписувати грубощів та образ своїм опонентам.
Дякую, що дозволили відірватись на тих тушках.
Прохання не заважати.
Ти та осада ? ))
Та я тут з вами панькаюсь лише і з чемності та вихованості.
Але всьому є межа.
- Вы готовы Дети?
- Да капитан! (с)
Зелёнкин, чо делать будишь?
Не нада переводить стрелки с мокрого на красное.
сказано же было попридержать своих собак.т террористов,
и одному и другому.
или террористы не *уйловские?
Если к досрочным выборам рейтинг «СН» вырастет больше 50%, то к осени - будет 73...
ты ни хрена в шансах не понимаешь...)))
Рассчет вероятностей-- это часть моей профессии....
Избрав себе Зеоленского, вы выбрали самый худший расклад вероятностей ....
"Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию"
Не ИМЕННО ЭТОГО мы добиваемся?
Признания Расии воюющей стороной?
Мазепа был гетманом в течение почти 21 года, и все эти годы его политика, собственно, ничем не отличалась от традиционной политики левобережных гетманов. С еще большей последовательностью, чем его предшественники, он укреплял положение старшины, раздав ей более тысячи земельных наделов. В еще большей степени, чем у предшественников, у нового гетмана был развит «хватательный рефлекс». Благодаря щедрым дарам царей и неустанной заботе о собственном благе Мазепа стал обладателем около 20 тыс. поместий, т. е. одним из богатейших людей в Европе. При этом, как и большинство таких людей, он был интеллектуал и меценат, жертвовавший весомую часть своих богатств на нужды культуры и церкви.
Ревностный поборник православия, Мазепа по всей Гетманщине построил множество храмов, выдержанных в том витиеватом стиле, который иногда называют казацким, или мазепинским, барокко. На его же средства были возведены новые корпуса Киевской академии, а количество ее студентов достигло при нем 2 тыс. Кроме того, он основал много новых школ и типографий, «дабы украинское юношество в полную меру своих возможностей пользовалось благами просвещения». Недаром киевские «спудеї» (студенты) и духовенство слагали в его честь восторженные панегирики.
Что же до простых крестьян и казацкой черни, то они вряд ли смогли бы делать что-либо подобное - даже если бы знали латынь.
Але пам'ятаємо ми його не за це - а за його спробу дати відсіч свинособачій окупації та зупинити анексію Гетьманщини московітами.
Теперь контролирует сам петро лексеич с помощью рф конечно