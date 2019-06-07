EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  1461  7
Все про:война (3484) обстрел (7906) Россия (72974) смерть (5925) Донбасс (18693) Азов (203)

 Памяти героя: последнее интервью 28-летнего бойца "Азова" Дмитрия Пругло, позывной Круглый. ВИДЕО

В ночь на седьмое июня во время обстрела позиций полка "Азов" возле Новолуганского погиб боец Дмитрий Пругло.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  в память о погибшем воине журналисты 5 канала опубликовали фрагмент последнего интервью Круглого, записанное первого апреля 2019 года на Светлодарской дуге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины "Азова" Дмитрий Пругло и Максим Олексюк погибли при ночном артиллерийском налете под Новолуганским. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3131217
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль парня. Вечная память герою!
Надеюсь хоть сами бойцы Азова адекватно ответят рашистским убийцам за смерти товарищей, не взирая ни на какие приказы, указы, минские договорённости и прочую фигню...
Не слушать всех этих зажиревших паркетных хенералов, адмиралов, начальников, верховных иуд, итд... и отвечать адекватно рашистам.
 показать весь комментарий
 
 
**
здригаються від вибухів окопи
тримають хлопці міцно рубежі
ідуть на небо героїчні роти
ідуть на Небо кращії сини

працюють міномети методично
у відповідь горлає кулемет
і тиша наступа періодично
нажаль, не всіх врятує амулет

нажаль, не всі вертаються живими
життів багато забрала війна
чекають дома кожного родини
але приходять сльози і біда/// М.І.
 показать весь комментарий
 
 
Как Вас нам будет не хватать ребята! Вы гибнете, а кацапские твари сегодня поднимают в Украине голову
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПамяти героя: последнее интервью 28-летнего бойца "Азова" Дмитрия Пругло, позывной Круглый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх