 Памяти героя: последнее интервью 28-летнего бойца "Азова" Дмитрия Пругло, позывной Круглый. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в память о погибшем воине журналисты 5 канала опубликовали фрагмент последнего интервью Круглого, записанное первого апреля 2019 года на Светлодарской дуге.
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Воины "Азова" Дмитрий Пругло и Максим Олексюк погибли при ночном артиллерийском налете под Новолуганским. ФОТО
Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Умер бывший замкомандира "Азова" по применению артиллерии Игорь Прозапас, позывной Кихот. ФОТО
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Надеюсь хоть сами бойцы Азова адекватно ответят рашистским убийцам за смерти товарищей, не взирая ни на какие приказы, указы, минские договорённости и прочую фигню...
Не слушать всех этих зажиревших паркетных хенералов, адмиралов, начальников, верховных иуд, итд... и отвечать адекватно рашистам.
здригаються від вибухів окопи
тримають хлопці міцно рубежі
ідуть на небо героїчні роти
ідуть на Небо кращії сини
працюють міномети методично
у відповідь горлає кулемет
і тиша наступа періодично
нажаль, не всіх врятує амулет
нажаль, не всі вертаються живими
життів багато забрала війна
чекають дома кожного родини
але приходять сльози і біда/// М.І.