 Памяти героя: последнее интервью 28-летнего бойца "Азова" Дмитрия Пругло, позывной Круглый. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в память о погибшем воине журналисты 5 канала опубликовали фрагмент последнего интервью Круглого, записанное первого апреля 2019 года на Светлодарской дуге.

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