 "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в специальном видеообращении, опубликованном в соцсети.
"Печерским районным судом было принято - незаконно, несправедливо, решение об освобождении и изменении меры пресечения для одного из организаторов убийства моего мужа - Михаила Сигиды. Он является близким другом депутатов наших в Верховной Раде Валентирова (ред.- член фракции "БПП") и Пономарева (ред. - группа "Воля народа"). Я обращаюсь ко всем побратимам, ко всем неравнодушным людям, чтобы помогли и отстояли справедливое решение", - говорит Татьяна Олешко.Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая
Нічого так і не ясно.
пс. а що в неї з губами ?
Неужели женщины думают что это привлекает?
Ну может 1 процент - остальных отталкивает...
наверное сама жалеет, что себя изуродовала...
Ботокс по ходу...
.....за 17 дней много чего произошло....