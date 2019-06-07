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 Политика Украины, Общество
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 "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления. ВИДЕО

Жена убитого ветерана Сармата Татьяна Олешко, после изменения меры пресечения подозреваемому в организации убийства Михаилу Сигиде на домашний арест, обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь отстоять справедливое решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в специальном видеообращении, опубликованном в соцсети.

"Печерским районным судом было принято - незаконно, несправедливо, решение об освобождении и изменении меры пресечения для одного из организаторов убийства моего мужа - Михаила Сигиды. Он является близким другом депутатов наших в Верховной Раде Валентирова (ред.- член фракции "БПП") и Пономарева (ред. - группа "Воля народа"). Я обращаюсь ко всем побратимам, ко всем неравнодушным людям, чтобы помогли и отстояли справедливое решение", - говорит Татьяна Олешко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая

Источник: https://censor.net.ua/v3131211
 
 
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Заплутана історія..
Нічого так і не ясно.
пс. а що в неї з губами ? "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления - Цензор.НЕТ 6891
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вот да...,
Неужели женщины думают что это привлекает?
Ну может 1 процент - остальных отталкивает...
наверное сама жалеет, что себя изуродовала...
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Это как и рынок. Есть потребность - есть и предложения )) Придурки кругом одни...
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По той же причине, что и тату на руке.
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Лично меня,тату отталкивает. Есть в этом,что-то нечистоплотное...
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Ничего удивительного в этом нет, просто надо помнить кто у нас президент .
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....ну да, при бывшем посадили, при нынешнем отпустили ....
.....за 17 дней много чего произошло....
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Бог ты мой! Ну что она сделала с собой!? Такое впечатление, что ее веслом по губам ударили, что бы убить сидящую на губах осу, но оса все таки укусила, да еще и веслом дали....... По поводу освобождения, кем бы ни был ее муж, но за убийство человека нужно казнить виновных, а не выпускать... получается можно убить и выйти....печальная практика...
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Пусть боевые побратимы отомстят А то по навозили гранат с фронта и не знают что с ними делать Только по пьянке себе подрывают
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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