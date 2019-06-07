 Верховный Суд вернул статус судьи и восстановил в должности скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на программу "Схемы", большая палата Верховного Суда 4 июня признала незаконным и отменила решение парламента об увольнении Татькова с должности сидьи Высшего хозсуда. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

По словам юристов, это значит, что Татьков возобновил свой статус судьи и вернул неприкосновенность. Этот факт усложнит работу украинским следователям - теперь для задержания Татькова или его ареста необходимо получать согласие Высшего совета правосудия.