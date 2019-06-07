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 Политика Украины, Общество
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Все про:Высший хозсуд (47) коррупция (7434) судья (2134) Татьков (8)

 Верховный Суд вернул статус судьи и восстановил в должности скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова. ВИДЕО

Бывший председатель Высшего хозсуда времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков вернул себе статус судьи, а с части элитной недвижимости его близкого окружения снят арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на программу "Схемы", большая палата Верховного Суда 4 июня признала незаконным и отменила решение парламента об увольнении Татькова с должности сидьи Высшего хозсуда. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

По словам юристов, это значит, что Татьков возобновил свой статус судьи и вернул неприкосновенность. Этот факт усложнит работу украинским следователям - теперь для задержания Татькова или его ареста необходимо получать согласие Высшего совета правосудия. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дон Татьков и его familia", - "Схемы" обнаружили в курортной испанской Малаге элитную недвижимость и 62 га земли, принадлежащие окружению судьи-беглеца. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3131180
 
 
 Топ комментарии
 
Это только 2 недели правления клована😂 зедебилы вы довольны?дальше будет интересней!через год Украину назовут новороским федеральным округом раскифедираски. 73% говно у вас вместо мозгов!
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Интересно, когда уже сам овощь вернется... Нужно начинать ставки делать... Думаю что к концу лета, после выборов...
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Ваше велыкорозумне шоколадне, а ну скажіть мені, скольких судей Зе в Верховный суд назначил???
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Шо ж це робиться, люди добрі?
5 років життя, коту під хвіст.
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Панове, а знаете почему одна шелупонь принимает антиукраинские решения, а другая мразь лезет назад во власть? Потому что они перестали бояться. А знаете почему перестали? Потому что их крови не было. Простых людей кровь была и много, а их не было и это они с приятным удивлением поняли.
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правильно, надо было развешивать таких "судей" на деревах, а счас поздно, у нас демократия..., а демократия при отсутствии правосудия - это хуже чем нацизм...
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Ну от і ВСЕ! Зміни в країні закінчились не починаючись. Чи може у Зе-команди інша думка???
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Ваше велыкорозумне шоколадне крысодурнетство, а ну скажіть мені, скольких судей Зе в Верховный суд назначил???
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Не клован не назначил.он дал комаду...и за 2 недели правления клована судьи берут реванш,5 лет сидели притаившись а теперь гуляй рванина.
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То есть, когда Пецякрыс судей на должность назначал тоже было ясно, что они или за Зе, или кинут его при первой же возможности и все равно их назначил пецякрыс на эту должность? Ну у вас, щиколадных, тогда толный бардак! И вы еще страной управлять хотите...
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Дал команду? А с чего вдруг они его команд начали слушаться? Ведь вы рассказывали 5 лет, что судьи не слушаются команд Президента?
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дрисня зелена, а ну скажи, скільки суддів при Петі хотіли повернути приватбанк бабці Зеленського?
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А зачем же пецякрыс опущенный таких судей поназначал?
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ти гучніше, пригоженське, тебе з-під шконки не чути
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Скандалы! Интриги! Расследования! Так получается, Зе уже тогда крутил пецекрысом как хотел и расставлял в наглую своих людей по пецекрысиным кабинетам???? Интересно, интересно, какие однако вещи у пецикрыса в хозяйстве происходят.... Да это же мегабардак!
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Какой у Вас точный ник! Это Вы все о себе?
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Ну че,зебыдло дурноголовое,новые лица говорите,народная власть говорите.Это вы и только вы выпустили в свет эту шваль,и вы за это будете отвечать даже раньше чем эта погань рыговская.
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Начало массированного реванша жопоблока и рашкиного управления нашей территорией ! Что и должно было произойти по факту выбора 73% дебильного населения !!!!
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А случайно ли ВР в который раз принимает решение, что не может устоят в суде.
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Это как? Судьишки решили, что у них есть право отменять решения Верховной Рады???
Они себя главными в стране возомнили?? У нас источником власти есть народ - народ никаких полномочий этим судьям не давал, а вот Раде - делигировал.
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Правильно писать - ручной верховный суд поросенько
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нет, правильно писать - зебылам в очередной раз провели по губам, а они и рады. Ведь это не порох, это "свой" Верховний суд повернув статус судді і поновив на посаді скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 3206
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Проводячі аналогію з вбитим ментами хлопчика постає закономірне питання: кого та коли має вбити ця падлюка татьков аби його нарешті прибрали від влади?
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нужен закон о выборе судей и упрощенном их отзыве с занимаемой должности. Судей должны избирать как депутатов и их упрощенно отзывать по конкретным фактам: 1) за 2-3 отмененных постановления судьи; за не правдивую информацию указанную в автобиографии; 3) за не правдивую декларацию о доходах; за совершение административного и уголовного правонарушений. С дня заступления на должность на судью открывают ОРД и на протяжении всех 24 часов в сутки документируют все контакты судьи. По факту открытия уголовного производства судья считается отозванным с должности судьи. Снять с судей неприкосновенность. Судья должен быть неприкосновенным только в рабочем , служебном кабинете и при отправлении правосудия. За пределами службы судья должен быть обычным прикосновенным. В случае отзыва судьи, вакансию заполняют тем лицом, который на выборах набрал чуть меньше голосов. Упразднить все комиссии по правосудию, так как это источник коррупции, туда везут деньги чемоданами.
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Ну, гадаю скоро Зєля нас ще не раз здивує.
А почав він добре. З систематичного порушення законів України. З перемовин безпосередньо з лідерами ;рєспублік;, чого РФ і добивалася п'ять років.

Із заборонони стріляти у відповідь. З визнання Кучмою що ВСУ обстрілювали дитячі садки.
Зеленський відкрито заявляє що РФ не керує ;павстанцамі;, як він їх називає.
Ну що, санкції з Рашки можна знімати.
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Этот факт усложнит работу украинским следователям - теперь для задержания Татькова или его ареста необходимо получать согласие Высшего совета правосудия.Источник: https://censor.net.ua/v3131180

Або - ВІДСТРЕЛЮВАТИ!!! Верховний суд повернув статус судді і поновив на посаді скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 4332
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Ну, ждём теперь ростовского сидельца, пора уже, пора!
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Это лицо непонятной национальности - олицетворение судебной организованной и структурированой коррупции до 2014 года. Все было поставлено на широкую ногу, представителей этой якудзы все сколько-нибудь значимые юристы знают. Скоро и мультимиллионер Артурчик подтянется. Пошел откат. Судьи еще до клятвы Зели уловили сигнал и поняли - куда ветер подует. Ну и "своих не бросают".
Вся ******** оживилась...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВерховный Суд вернул статус судьи и восстановил в должности скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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