Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на программу "Схемы", большая палата Верховного Суда 4 июня признала незаконным и отменила решение парламента об увольнении Татькова с должности сидьи Высшего хозсуда. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.
По словам юристов, это значит, что Татьков возобновил свой статус судьи и вернул неприкосновенность. Этот факт усложнит работу украинским следователям - теперь для задержания Татькова или его ареста необходимо получать согласие Высшего совета правосудия.Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дон Татьков и его familia", - "Схемы" обнаружили в курортной испанской Малаге элитную недвижимость и 62 га земли, принадлежащие окружению судьи-беглеца. ВИДЕО
5 років життя, коту під хвіст.
Они себя главными в стране возомнили?? У нас источником власти есть народ - народ никаких полномочий этим судьям не давал, а вот Раде - делигировал.
А почав він добре. З систематичного порушення законів України. З перемовин безпосередньо з лідерами ;рєспублік;, чого РФ і добивалася п'ять років.
Із заборонони стріляти у відповідь. З визнання Кучмою що ВСУ обстрілювали дитячі садки.
Зеленський відкрито заявляє що РФ не керує ;павстанцамі;, як він їх називає.
Ну що, санкції з Рашки можна знімати.
Або - ВІДСТРЕЛЮВАТИ!!!
Вся ******** оживилась...