 СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье. ВИДЕО

Как сообщает СБУ в Facebook, злоумышленник собирался заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки, передает Цензор.НЕТ

По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка.

Спецслужбы узнали о подготовке теракта заранее.

"Взрывчатка была отключена и скрытая от объекта заинтересованности нашего. Он не знал, что она не работает. Нам необходимо было в рамках следственных действий провести аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки у детской площадки. После того, яки он вышел за пределы квартала - пытался активизировать, поехал к месту своего временного пребывания в отеле в Запорожье, посмотрел новости, не увидев информации о чрезвычайных новостей - вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали ", - заявили в СБУ.

Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров.

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