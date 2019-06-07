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 Экономика
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Все про:Зубко (409) энергоэффективность (91)

 Зубко: Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж". ВИДЕО

Весь класс энергоэффективности в Украине сейчас соответствует букве "Ж", а надо двигаться к классу "А".

Как информирует параламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству 7 июня.

"И эта буква "Ж" отвечает вообще всему классу энергоэффективности сейчас в стране. Поэтому сейчас нам нужно двигаться к классу "А", классу "Б", классу "С", как это происходит практически в европейских странах. И именно поддержка от государственных инструментов, теплых кредитов, фонда энергоэффективности, должна дать возможность стране выйти из класса "Ж" по направлению к классу "А" в ближайшие годы", - сказал Зубко.

Из его слов следует, что для отслеживания эффективности внедренных мероприятий очень важны сертификация и аудит.

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"Мы увидели при первых сертификатах, что два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж", - рассказал министр регионального развития.

Напомним, летом 2017 года Верховная Рада ввела Фонд энергоэффективности. Ранее сообщалось об условиях, преимуществах и подводных камнях использования кредитов на энергоэффективность в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3131126
 
 
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А для чого нам рухатись до класу А? В Україні в рази впало споживання електрики через зупинку всіх підприємтсв, тобто в нас зараз немає куди дівати ту електрику! Для чого нам викидати шалені гроші ан якусь енергоефективність, якщо ми можемо просто перевести все опалення на електрику! Потрібно лише зменшити тарифи на електрику! Зубко - ідіот!
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а городская инфраструктура к этому готова?
видно, что этот чел не то, чтобы не энергетик, но с инженером даже кофе не пил...
очередная чухня зебильная
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Міська інфраструктура по електриці і так знаходиться в критичному стані, її потрібно негайно реформовувати та добудовувати, але приватні власники обленерго навіть не збираються реконструйовувати та збільшувати потужність міських енергомереж! Тому так чи інакше нам потрібно вкладати гроші в нові підстанції, електролінії та заміну проводів в житлових будинках! Можна все це робити по-тупому, як робила влада порошенка, коли провода та кабелі замінювались просто на нові такої ж потужності, а можна робити це по-розумному, переводячі всі будинки на електроопалення і відмовляючись від дорогого газового централізованого опалення взагалі!
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а все остальное в классе--х ( в смысле хорошо)
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похвальная самокритика- наруководил на букву"ж"
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"... они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж"..." Источник: https://censor.net.ua/n3131126

Вывод! Нах, что-то делать, вкладывать бабки, если не поможет...
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Что такое Ж я примерно понимаю, а вот что такое А? Чьота я очкую...
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А кто же это сделал?
Случайно не министр ЖКХ Зубко и его хозяева Порошенко и Гройсман?
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Потому и Ж, что олигархи и их дети хотят кушать. За наш счет.
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Нужно сложить слово:"энергоэффективность"
Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 5701
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а я рєшіл шо ето мєтафора: тіпа, полная ЖО, а оно так і єсть, тока нє мєтафора
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На Україні, все на букву "Ж" вже років з 500... Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 9597
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Миллиарды бюджетных денег списывались на якобы *теплыекредиты*, вместо того чтобы снять налоги и с енергосберегающих материалов и дать возможность каждому украинцу провести модернизацию и утепление своего дома.
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НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!! (может мне кто-то объяснит?)
"два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж""
То есть, он утверждает, что замена рам, утепление стен, гидроизоляция и вся прочая модернизация домов НЕ ЭФФЕКТИВНА и БЕССМЫСЛЕНА?!!
Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 2526

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а уровень учета энергоресурсов какой букве соответствует?
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаЗубко: Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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