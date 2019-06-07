 Зубко: Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж". ВИДЕО

Как информирует параламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству 7 июня.

"И эта буква "Ж" отвечает вообще всему классу энергоэффективности сейчас в стране. Поэтому сейчас нам нужно двигаться к классу "А", классу "Б", классу "С", как это происходит практически в европейских странах. И именно поддержка от государственных инструментов, теплых кредитов, фонда энергоэффективности, должна дать возможность стране выйти из класса "Ж" по направлению к классу "А" в ближайшие годы", - сказал Зубко.

Из его слов следует, что для отслеживания эффективности внедренных мероприятий очень важны сертификация и аудит.

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"Мы увидели при первых сертификатах, что два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж", - рассказал министр регионального развития.

Напомним, летом 2017 года Верховная Рада ввела Фонд энергоэффективности. Ранее сообщалось об условиях, преимуществах и подводных камнях использования кредитов на энергоэффективность в Украине.