 На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"6 июня около 03:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Всех - много, а всего - мало.
шкоди більше
- Сара, почему ты не спишь?
- Ах, Абрам, я должна Хаиму 200 рублей, завтра отдавать.
Абрам встает, берет швабру и начинает стучать ею в потолок:
- Эй, Хаим, тебе Сара должна 200 рублей, а завтра отдавать?
- Должна!
- Так вот, она тебе их не отдаст. Спи, Сара спокойно, пусть теперь Хаим ворочается.
В Северной Ирландии грабители похитили банкомат с помощью экскаватора (видео)
https://www.facenews.ua/video/2019/314541/