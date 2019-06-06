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 На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"6 июня около 03:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - говорится в сообщении.

На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 01

Смотрите: В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 02

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 03

Также смотрите: Неизвестные взорвали и обокрали банкомат в Харькове, - полиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3131051
 
 
 Топ комментарии
 
не тренируются с кернесом жить в ХНР
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Люди по ночам не сплять, а поліція спить. На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7365
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это всё цветочки.... вот когда возсоеденимся вдруг интегрируем в страну данбасяо! вот тогда всё ПРОПАЛО БУДЕТ! ховайся кто куда может. кто не спрятался я не виноват как говорится.... стране будет криминальный хаос. бандитизм и разбои. НЕ уцелет ни одна доска почёта героев. ни один обелиск и памятник воинам. всё будет разрушено от понаезжих и так в стране каждый день криминал разный.. БОЖЕ избави УКРАИНУ от интеграции донбасяо...(моё личное мнение)
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Люди по ночам не сплять, а поліція спить. На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7365
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це з яких пір вжопучленци стали людьми в Україні? Зараз ********* скже, потрібно блокаду відміняти, бо вже лізуть і так.
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а як в тайожний сАюз зберемся, то не будуть підривати?
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Мне кажется, что это единственная реформа в действии, называемая - воровство! Она с каждым годом, набирает активно обороты!
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Надо раздать всем денег столько,сколько каждый захочет и это решит проблему .. На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2733
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З цього нічого не вийде. З часом гроші будуть знову в руках 5% кошерного населення На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6526
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да хрен там, чем больше человек имеет - тем ещё больше хочется.
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Нельзя всем дать всё.
Всех - много, а всего - мало.
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скільки там у сільському банкоматі грошей?
шкоди більше
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Ночь. Спят Сара и Абрам. Сара не спит-ворочается. Абрам спрашивает:
- Сара, почему ты не спишь?
- Ах, Абрам, я должна Хаиму 200 рублей, завтра отдавать.
Абрам встает, берет швабру и начинает стучать ею в потолок:
- Эй, Хаим, тебе Сара должна 200 рублей, а завтра отдавать?
- Должна!
- Так вот, она тебе их не отдаст. Спи, Сара спокойно, пусть теперь Хаим ворочается. На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9564
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введите полный безнал, тогда украсть будет туго не только простым грабителям, а и ворам при власти! но этого не случится в обозримом будущем! никто себе руки не отрубит!
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Будуть сканувати реквізити карток. Прямо на касі супермаркетів.
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полного безнала еще даже в Европе нет: например в Германии за парковку надо платить наличными,а вот в Нидерландах можно и карточкой расплатиться
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это всё цветочки.... вот когда возсоеденимся вдруг интегрируем в страну данбасяо! вот тогда всё ПРОПАЛО БУДЕТ! ховайся кто куда может. кто не спрятался я не виноват как говорится.... стране будет криминальный хаос. бандитизм и разбои. НЕ уцелет ни одна доска почёта героев. ни один обелиск и памятник воинам. всё будет разрушено от понаезжих и так в стране каждый день криминал разный.. БОЖЕ избави УКРАИНУ от интеграции донбасяо...(моё личное мнение)
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чё удивляться в самом то деле ???? сходняк был ??? был !!! на партию мани нужны ???
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дилетанты- вот это я понимаю уровень!!)
В Северной Ирландии грабители похитили банкомат с помощью экскаватора (видео)

https://www.facenews.ua/video/2019/314541/

На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6686
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Знакомый почерк переселенцев с Даунбасса
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не скажи! я как-то брал на квартиру переселенцев с Донбасса,так они оказались патриотами Украины,в прихожей повесили на стену флаг Украины,чтоб прямо с порога было видно,что тут живут украинцы
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ні Сракашвіля знову в Україні, його команда підтягується
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цікаво, поліція знайде їх, а потім долю запросе??
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це вжопуЧленци розважаються, користуючись гуманність влади в Україні.
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Молодці! Не канючили в держави гроші на субсидії, а пішли і взяли скільки треба!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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