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 Политика Украины, Происшествия
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 Хищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ. ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий сообщили о результатах расследования уголовных производств по фактам хищения средств Государственного концерна "Укроборонпром", а также совершения уголовного преступления с целью сокрытия преступления работником НАБУ, который расследовал указанные злоупотребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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Процессуальными руководителями - прокурорами САП объявлено ​​подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, бывшему генеральному директору ГП "Харьковский бронетанковый завод" и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера, в растрате имущества, что повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн, что подтверждается соответствующими выводами экспертиз.

Кроме того дана оценка действиям детектива НАБУ, который в 2016 году должен был расследовать данное дело. Ему сообщили о подозрении.

"Как говорится в тексте подозрения, "вероятно по указанию своего, неустановленного пока следствием, руководства", детектив НАБУ решил свернуть это дело, отозвав ее с экспертизы, хотя имел все основания завершить его и выйти на тот результат, на который сегодня вышли ГБР, ГПУ и САП", - отметил генпрокурор Луценко.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/v3131001
 
 
 Топ комментарии
 
Опубликуйте сумму, СУММУ хищения!!!
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?
Хищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ - Цензор.НЕТ 6843
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Сытник в Козине договорился, что их никто не тронет. Вы бы своих друзей или родичей отдали был под суд?)
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Свинарчуки и ленинская кузня, конечно, не при делах...
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І скільки танків можна було б капітально відремонтувати на накрадені кошти?
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у свыни около маетка шины горят, сейчас к свинярчукам идут- мародерам по заслугам!!
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на завод бы лучше военный пошли,

трубы поразгружали или территорию подмели бы

хоть какая-то польза была бы
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ну так свинярчуки пусть на завод и пойдут, не мародерить ведь всегда
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Опубликуйте сумму, СУММУ хищения!!!
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?

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Найдут 300 гривень недостачи, но зелебобики в припадке истерики будут три месяца верещать.
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По твоєму вимагати справедливості-це верещати?! Далеко свиноголові зайшли, потрібно вже повертати...
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Ну так все вопросы к Порошенко и Гонтаревой. И они прозвучат, поверь, порохобот. Всему своё время.
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При чем здесь Петя ? Деньги в офшоре на счетах Зеленского. Когда возвращать украденное будут ?
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А дело против него открыли или петруха не разрешил?
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Против кого - Коломойского? Да, дело открыто.
Причем, не только в Украине, но и в США.
Так, что продажность наших судов его не спасет.
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А что не арестовывают,луцик назначенный потрохом саботирует дело видать за взятки от бени.
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Гарант с этим что то надо делать этот инициативный дурак хуже стихийного бедствия.После него прокуороским не отмыться только тотальное увольнение и новый набор.Его подозрение набу это же на роман тянет.,Вероятно'-это одна из версий. ,Неустановленно,-нет фактов.Результа это дело в суде а не какой то мифический ,тот результат'Одна ганьба с этим югиком.
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Мне другое интересно...
Набушник, который отложил дело...
Сколько бабок отлистал беня его шефу и сколько досталось набушнику?
Я, на месте сытника, взял бы в штат почти пенсионера, поручил бы ему "хранить" дело, сразу после слива отправлял бы на хорошую пенсию, на которой получил бы пенсионер судимость условно, как и будет, и особняк на маму.
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Ну понятное дело, Сытнику проще свалить все на одного детектива, чем подставить себя и своего зама
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А Житомирский, Николаевский, Киевский БТЗ? А все авиаремонтные заводы? А все иное?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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