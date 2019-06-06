 Хищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Процессуальными руководителями - прокурорами САП объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, бывшему генеральному директору ГП "Харьковский бронетанковый завод" и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера, в растрате имущества, что повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн, что подтверждается соответствующими выводами экспертиз.
Кроме того дана оценка действиям детектива НАБУ, который в 2016 году должен был расследовать данное дело. Ему сообщили о подозрении.
"Как говорится в тексте подозрения, "вероятно по указанию своего, неустановленного пока следствием, руководства", детектив НАБУ решил свернуть это дело, отозвав ее с экспертизы, хотя имел все основания завершить его и выйти на тот результат, на который сегодня вышли ГБР, ГПУ и САП", - отметил генпрокурор Луценко.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.
трубы поразгружали или территорию подмели бы
хоть какая-то польза была бы
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?
https://newsone.ua/news/politics/ukradennye-s-privata-denhi-nashlis-v-offshorakh-zelenskoho-aktivisty.html
Причем, не только в Украине, но и в США.
Так, что продажность наших судов его не спасет.
Набушник, который отложил дело...
Сколько бабок отлистал беня его шефу и сколько досталось набушнику?
Я, на месте сытника, взял бы в штат почти пенсионера, поручил бы ему "хранить" дело, сразу после слива отправлял бы на хорошую пенсию, на которой получил бы пенсионер судимость условно, как и будет, и особняк на маму.