 Хищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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Процессуальными руководителями - прокурорами САП объявлено ​​подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, бывшему генеральному директору ГП "Харьковский бронетанковый завод" и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера, в растрате имущества, что повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн, что подтверждается соответствующими выводами экспертиз.

Кроме того дана оценка действиям детектива НАБУ, который в 2016 году должен был расследовать данное дело. Ему сообщили о подозрении.

"Как говорится в тексте подозрения, "вероятно по указанию своего, неустановленного пока следствием, руководства", детектив НАБУ решил свернуть это дело, отозвав ее с экспертизы, хотя имел все основания завершить его и выйти на тот результат, на который сегодня вышли ГБР, ГПУ и САП", - отметил генпрокурор Луценко.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.