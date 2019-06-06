EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7658  127
Все про:Зеленский (1670) плагиат (89) Порошенко (17573)

 "Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально", - Порошенко о речи Зеленского в Брюсселе. ВИДЕО

Экс-президент Петр Порошенко подтвердил, что действующий глава государства Владимир Зеленский использовал его слова во время выступления в Брюсселе.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь Порошенко выразил приветствие по поводу того, что визит Зеленского в Брюссель состоялся.

"Вторая позиция, в переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально", - сказал Порошенко.

Читайте также: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", - добавил он и отметил, что вместе с тем, хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, Шенгенский союз и тому подобное.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.

В АП заявили, что это диверсия: Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы.

Источник: https://censor.net.ua/v3130960
 
   
 Топ комментарии
 
акуратней, а то зелебеня обидится и развернет лыжи в тайгу...
 показать весь комментарий
 
культурно опустил.
хотя от комика все ожидали, что хоть у него язык будет подвешен, как у распорядителя на свадьбе и тексты будут оригинальные, а оно косноязычное и тексты ворованные
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Кто-нить уже заткнёт пасть Вальцману. Его место на шконке, причём без кружки и ложки. "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 8778
 показать весь комментарий
 
Есть для этого соответствующие инстанции, кот. мы кормим налогами.
 показать весь комментарий
 
Грінпісу на вас нема. Кота слід годувати м'ясом і не відправляти на небезпечні завдання.
 показать весь комментарий
 
Ну списал студент пару страниц из хрестоматии в свой реферат. Он же учится. Не велика беда.
Постепенно, за 5 лет научится говорить не заикаясь и так, что бы его могли понять хоть 50% слушателей.
 показать весь комментарий
 
 
Так детишек еще в школе приучают ссылки на первоисточники указывать.
Но мы все знаем, что с обучением у Владимира Александровича были проблемы, хотя, судя по его последним выступлениям, он таки старется на занятиях по украинскому языку.
Надо ему "звездочки" давать наклеить в тетрадку, как школьникам дают, за успехи в занятиях.
 показать весь комментарий
 
 
Береги петя здоровье может опять будешь президентом Не голосовал за тебя только из за твоего приказчика гройсмана Газ по 8,50 зимой это катастрофа Тут и внешней агрессии не надо с таким премьером без штанов остались бы Только тарифы акцизы и цены поднимал а не уровень жизни Долбанный сеньор помидор а не премьер
 показать весь комментарий
 
 
На червень вартість вже 8,80, стало значно краще.
 показать весь комментарий
 
 
Типа - широкий жест и знатный троллинг в одном флаконе .
 показать весь комментарий
 
 
Для начала разместите два видео, где Петя и Зеля произносят этот кусок, с датами, а потом поговорим.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Главное чтобы Зеленский не пошёл по пути Свинарчуков
 показать весь комментарий
 
Ось справжній Президент України!!!!
РЕСПЕКТ, Петро Олексійовичу!
РЕСПЕКТ, Пане Президенте України!!!
 показать весь комментарий
 
 
Молодець Порох. Не опускається до особистих розбірок коли на кону доля держави! Вчинок справжнього Президента!
 показать весь комментарий
 
 
Подставить подножку, а потом весело ржать в кустах - могут токо подобные животные типа парашенки.
И оно переживает о пристиже страны, когда уже сто(!!!) раз указало на ошибку Зеленского и сто раз прокукарекав этот косяк через своих штучных порохоботов?!
Какое же ты говно, парашенка
 показать весь комментарий
 
 
..."престиже" - шобы не возбудились сильно особо ярые грамотеи.
 показать весь комментарий
 
Возможно, та словесная формула, о которой речь, составлена в МИД Украины, и ее в свое время читал Порошенко. И в этом нет ничего плохого, когда выработанную ранее формулу повторил новый президент... Но, в общей атмосфера генерирования больших и мелких мерзостей и капостей, эти цеголками шестерят... и таким образом. И эта очевидность заставила Порошенко как-бы... отмежеваться, выступить таким благородным мудрецом... Однако это исключение из... не делает... хорошей погоды...
 показать весь комментарий
 
 
"Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально".

Цитировать людей на много умнее тебя.
 показать весь комментарий
 
 
Вчинок справжнього чоловіка і Президента. Молодець, Петро Олексійович. Україна понад усе!
 показать весь комментарий
 
 
Все больше смахивает на запланированную провокацию и пиар на ней. Текст речи Зеленского писали в МИДе.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально", - Порошенко о речи Зеленского в Брюсселе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх