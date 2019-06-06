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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1315) ВР (23018) Луценко (7511) увольнение (1574)

 Власенко призвал внести в Раду представление на увольнение Луценко. ВИДЕО

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко с трибуны парламента призвал представителя президента в Верховной Раде внести кандидатуру Генпрокурора Юрия Луценко для голосования за его увольнение.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к представителю Президента с просьбой внести кандидатуру Генерального прокурора быстрее", - сказал Власенко.

Он заявил, что нужно расследовать деятельность СБУ во время выборов президента, которая якобы действовала в интересах Порошенка.

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По мнению Власенко, чтобы провести такое расследование нужно уволить Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/v3130942
 
   
 Топ комментарии
 
Пригодится чтобы закрывать дела против бизнес-партнеров и попутчиков революции вроде Юры Енакиевского.
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Не при цій Зраді...
Але подавати треба!
😁
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Не при цій Зраді...
Але подавати треба!
😁
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Ооо, шобла пророссийско-коломойская решила себе сраку прикрыть отрабатывая кремлевское бабло. Луцик косоглазый конечно гнида редкая, но в данной ситуации пригодится.
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Пригодится чтобы закрывать дела против бизнес-партнеров и попутчиков революции вроде Юры Енакиевского.
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В данной ситуации, это чмо, с его крючконосой бабищей третьего тысячелетия, будут рылами гранит перепахивать дабы свою шкуру спасти от праведного гнева народа.
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Оце рівень Ради! Прибрати Луценка, Петренка, Сидоренка... А де ваша перспектива, де прийняті закони, де про людей, економіку, армію, про відповідальність за корупцію.....
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А меня складывается впечатление ...что чувак с ксивой презЕдента и его зекоманда...занимаются групповым онанизмом....
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Этот гандон с Влагой из трусов выпрыгивают,что бы прогнуться перед клоуном!
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Не суди всех по себе - Власенко требовал отставки Юика ещё в те времена , когда ЗЕ даже в проекте не было в качестве главы державы !
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Альо,Підлога Маккартні,є в українській слово толк.
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"От улибкі станєт всєм свєтлєй...
...Подєлісь улибкою своєй
І она к тєбє нє раз єщьо верньотся".
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что можно ожидать от нынешней Рады? Налицо откровенный и циничный саботаж любых начинаний Президента.
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давно пора всю эту правящую шалупень гнать сцаной тряпкой и пинками в зад.
а то засиделись у корыта. хватит чавкать гниды))))
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Это хорошее предложение. Отставку и привлечение Луценко к ответственности нужно делать очень срочно. Но ВР этого не сделает, так как именно Луценко прикрывал все преступления депутатов и не давал возбуждать уголовные дела.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВласенко призвал внести в Раду представление на увольнение Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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