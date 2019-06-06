 Власенко призвал внести в Раду представление на увольнение Луценко. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ."Я обращаюсь к представителю Президента с просьбой внести кандидатуру Генерального прокурора быстрее", - сказал Власенко.
Он заявил, что нужно расследовать деятельность СБУ во время выборов президента, которая якобы действовала в интересах Порошенка.
По мнению Власенко, чтобы провести такое расследование нужно уволить Луценко.
Але подавати треба!
😁
...Подєлісь улибкою своєй
І она к тєбє нє раз єщьо верньотся".
а то засиделись у корыта. хватит чавкать гниды))))