 Власенко призвал внести в Раду представление на увольнение Луценко. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к представителю Президента с просьбой внести кандидатуру Генерального прокурора быстрее", - сказал Власенко.

Он заявил, что нужно расследовать деятельность СБУ во время выборов президента, которая якобы действовала в интересах Порошенка.

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По мнению Власенко, чтобы провести такое расследование нужно уволить Луценко.