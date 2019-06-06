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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1670) Кучма (1756) Пинчук (220) Россия (72967) Минск (1246) минские соглашения (2578)

 "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому со специальным видеообращением, в котором поставил под сомнение назначение представителем Украины на переговорах в Минске второго президента Украины Леонида Кучму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ткач опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети.

"Его зять Виктор Пинчук с осени прошлого года находится в санкционном списке Российской Федерации и поэтому имеет проблемы с реализацией своих труб в России. И вот у меня вопрос - как вы считаете, что выберет Кучма, если будет иметь выбор между государственными интерасами Украины и интересами его зятя олигарха Виктора Пинчука?" - говорит Ткач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Источник: https://censor.net.ua/v3130909
 
   
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да главное, что вы зедебилы, всем довольны
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Что Зе, что Кучма - предатели Украины!
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Кучма просто розвинув геніяльну ідею Володимира Зеленського, який заявляв, що для припинення війни потрібно "просто прекратить стрелять". Але розвинув не менш геніяльно: потрібно просто припинити стріляти у відповідь.
Друга геніяльна пропозиція Кучми - припинити блокаду Донбасу - безперечно дуже "сприятиме" збереженню і посиленню санкцій щодо Росії з боку ЕС. Якщо Україна сама не збирається боротися проти окупації своїх територій, то нащо це Европі? Там давно багато хто мріє про відновлення стосунків з Росією. І добровільна капітуляція України нарешті розв'яже їм руки.
А напередодні Зеленський у Брюсселі переконував лідерів ЕС і НАТО у незмінності евроатлантичного курсу України. Згадується, як свого часу Янукович так "підписував" угоду про асоціяцію з ЕС, що ледь не затяг Україну до Митного союзу з Росією.
Саме так і виглядає капітуляція - повільна й нищівна, але непомітна для ідіотів. Сподіваюся, це саме те, чого ви хотіли, дорогі зебіли. Цікаво, як нині почуваються борці з "торгівлею на крові".
Україна капітулює. Зеленський починає нагадувати Януковича
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Хорошая новость с России - горит РашаТудей. https://twitter.com/i/status/1136576205380042752
Брехня - поджигает!
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Как не крути, а патриотов в Украине вообще не осталось!
Из власть имущих кого не возьми, он или ************ или патриот своего бабла!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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