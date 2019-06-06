 "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ткач опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети.
"Его зять Виктор Пинчук с осени прошлого года находится в санкционном списке Российской Федерации и поэтому имеет проблемы с реализацией своих труб в России. И вот у меня вопрос - как вы считаете, что выберет Кучма, если будет иметь выбор между государственными интерасами Украины и интересами его зятя олигарха Виктора Пинчука?" - говорит Ткач.
Брехня - поджигает!
Из власть имущих кого не возьми, он или ************ или патриот своего бабла!