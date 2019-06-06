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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) гражданство (967) пикет (586) добровольцы (611) Национальный корпус (203)

 "Героям войны отказывают в праве быть украинцами", - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетируют Верховную Раду с требованием принять законопроект, который регламентирует вопрос получения украинского гражданства добровольцами, воевавшими на Донбассе за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 6 июня, активисты Национального корпуса пикетируют Верховную Раду с требованием принять законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины).

"Иностранные добровольцы, которые поддержали нас в войне с Россией, как никто другой достойны получить украинское гражданство и правовые гарантии от государства. Особенно в условиях, когда ежегодно гораздо больше людей коррупционным путем в обход закона и так получают украинские паспорта. Большинство добровольцев-иностранцев сегодня находятся фактически на нелегальном положении под угрозой экстрадиции. Выходцам из России или Беларуси в этом случае в лучшем случае грозит тюрьма! Законопроект №3433 решает эту и другие проблемы, облегчая получение украинского паспорта иностранными добровольцами, которые заслужили быть гражданами Украины на передовой", - заявили организаторы митинга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 01
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 02
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 03
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 04
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 05
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 06
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 07
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 08
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 09
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 10
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 11
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 12
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 13
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 14
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 15
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 16
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 17
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 18
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 19
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3130900
 
   
 Топ комментарии
 
"Снять блокаду с ОРДЛО и не стрелять в ответ" Нацкорпус устраивает?
Почему об этом молчат?
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скоро тут "прокуратура денеер" будет судить "карателей" а они льгот требуют. Збл блд.
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Тупняк какой то )) На Донбассе щас Родину сдают врагу...А они шкурные интересы пропихиват ))
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Нацкорпус пикетирует Раду? єто все шо вас озаботило в последнее время?
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Тупняк какой то )) На Донбассе щас Родину сдают врагу...А они шкурные интересы пропихиват ))
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скоро тут "прокуратура денеер" будет судить "карателей" а они льгот требуют. Збл блд.
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"Снять блокаду с ОРДЛО и не стрелять в ответ" Нацкорпус устраивает?
Почему об этом молчат?
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Потому что футболки беркутовской раскраски и маски на лицах...
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Открыл на минутку архив Цензора - середина февраля 2017
Там вся ваша кодла - привет, ксения Рвут попу против блокады ОРДЛО и поносят активистов
Скажите сами, Алла- вас там нет? Мне лень искать.
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ДО той блокады согласно Минским договоренностям предприятия были зарегистрированы и платили налоги в украинский бюджет. После стихийной блокады предприятия были отжаты в пользу Курченко, все налоги остаются в ОРДЛО.
ЗАЧЕМ сейчас снимать официальную блокаду?
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Хорошо, хоть не стали отпираться.
Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже.
Вот только эти предприятия благодаря схемам Роттердам обагатили Ахметова в разы, ввергли народ Украины в нищету, уменьшили денежные вливания путена в лугандонии За интерес Порошенко пока умолчим - это предмет разбирательства карательных органов
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Жду разборок новой власти с Роттердамом++.
Пока не было их конкретных заяв по этому поводу.

С этим что-то не так?
"Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже."
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то як там щодо нових ініціатив кучми,тобто преЗедента щодо донбасу? а нацжони??? шось не чутно ще таких партіотів як зімін-соболєв,парасюка та вомбата комбата...дупа бєні не менш солодка за його гроші
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Одними лозунгами ничего не добьются от этих уродов.Надюху надо звать.У неё есть хороший план
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О да! У Надюхи зачетный план.

Савченко: Боевики, убивавшие украинских солдат, настоящие мужчины,
а вот наши много о себе думают.

https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
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Ты сама статью читала? Где там о настоящих мужчинах? Заголовок передёрнули для таких,как ты и все,дальше можно не читать.
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Конечно читала.

Савченко сказала: "У Донбасса есть своя гордость. У очень многих людей с Востока есть своя гордость. Мы не говорим сейчас о вате, но берем тех, кто хоть и является коллаборантами и взял оружие и идет воевать против Украины, но у них есть гордость, они на риск идут также быть убитыми".
В это же время она резко высказалась насчет жителей Западной Украины, отметив, что у них "есть больше гонор и гордыня".

Помню ее "гордых рыцарей" Захарченко и Моторылу...
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Это был заголовок, который придумала не я. Кроме него я дала ссылку на саму статью, в которой есть только комплиментарные слова Надюхи о мерзавцах.

Могу подкинуть еще подобных похвал от Надюхи.

"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/420584/******************************************************************************************************

Хотя бы какая-то критика в их адрес от нее была?
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одной акцией, нет
палаточный городок и пока все бойцы не получат
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Ну и,шо? Пол года городок стоял.Потом разогнали и Михо выкинули.Нужны радикальные меры.
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акция
палатки
действия
никто не спорит
с Михо 2 прое..а
1 ассоциация грузин-вор2 барыги, так мусора называют предпринимателей(не последняя сила майданов)
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все просто - указ президента и гражданство получено - но надо именно возле Рады тусоваться а не у АП
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И что ж предыдущий президент за целых 5 лет не соизволил?
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И это теперь оправдывает нового президента?
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Конечно оправдывает, т. к. 5 лет больше чем 2 недели
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Что меня удивило когда Трамп стал, пусть будет случайно, президентом, так ето то что он уже на следующий день подписал закон о стене с Мексикой. То есть у него была четкая программа и он сразу же стал её реализовывать.
Президент - самый высокий пост в стране. И некогда и нечего сопли жевать. Скидок не будет.
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Там Зеленский Украину сдает,
а эти ряженные придурки акции устраивают, для которых сейчас точно не время.
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Украину сдает?кто?клован? Да вы шо? От как неожидано!если на выборах думали жопой ,верили вголобородько.а тут засада. Колван не голобородько.так шо теперь не обижайтесь....
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Незабаром вас всіх в каталжку запруть за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса.
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Люди честно боролись на передовых рубежах защиты интересов единственного народного министра авакова и заслужили!
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Когда Аваков уйдёт в отставку, а то забыли уже про него.
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......а я вот ВСЁ про тех студентов думаю которых тогда побили на Майдане и за них НАРОД заступился . Где они сегодня ??? поди уже ВЫРОСЛИ , РАБОТАЮТ ???? какова их жизненная позиция к СЕГОДНЯШНЕМУ происходящему ???? интересно .
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Прячутся. Люди узнав из-за кого началось все это адище и прибить могут.
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Не позорьте твари громкое название националиста. Шуруйте до антиукраинского логова АП и прессуйте там украинофоба ...резидента ЗЕ.. со всей его продажной командой ЗЕбилов как блокировали Порхатого . И гоните крепко дубася убийцу Гонгадзе и продажного кремлёвского холуя Иуду - кучму . Или вы не националисты Украинского народа ? А националисты у кацапов из ********* паРаши, на что очень похоже .
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Всё по делу. Власти время от времени надо напоминать что они наёмные менеджеры. А то они часто забывают об етом и даже очевидные вещи не выполняют. Воевал за страну - имеешь право на гражданство.
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Так приняли закон. Теперь к кучме пойдут пикетировать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Героям войны отказывают в праве быть украинцами", - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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