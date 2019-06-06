 "Героям войны отказывают в праве быть украинцами", - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 6 июня, активисты Национального корпуса пикетируют Верховную Раду с требованием принять законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины).
"Иностранные добровольцы, которые поддержали нас в войне с Россией, как никто другой достойны получить украинское гражданство и правовые гарантии от государства. Особенно в условиях, когда ежегодно гораздо больше людей коррупционным путем в обход закона и так получают украинские паспорта. Большинство добровольцев-иностранцев сегодня находятся фактически на нелегальном положении под угрозой экстрадиции. Выходцам из России или Беларуси в этом случае в лучшем случае грозит тюрьма! Законопроект №3433 решает эту и другие проблемы, облегчая получение украинского паспорта иностранными добровольцами, которые заслужили быть гражданами Украины на передовой", - заявили организаторы митинга.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Почему об этом молчат?
Там вся ваша кодла - привет, ксения Рвут попу против блокады ОРДЛО и поносят активистов
Скажите сами, Алла- вас там нет? Мне лень искать.
ЗАЧЕМ сейчас снимать официальную блокаду?
Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже.
Вот только эти предприятия благодаря схемам Роттердам обагатили Ахметова в разы, ввергли народ Украины в нищету, уменьшили денежные вливания путена в лугандонии За интерес Порошенко пока умолчим - это предмет разбирательства карательных органов
Пока не было их конкретных заяв по этому поводу.
С этим что-то не так?
"Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже."
Савченко: Боевики, убивавшие украинских солдат, настоящие мужчины,
а вот наши много о себе думают.
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
Савченко сказала: "У Донбасса есть своя гордость. У очень многих людей с Востока есть своя гордость. Мы не говорим сейчас о вате, но берем тех, кто хоть и является коллаборантами и взял оружие и идет воевать против Украины, но у них есть гордость, они на риск идут также быть убитыми".
В это же время она резко высказалась насчет жителей Западной Украины, отметив, что у них "есть больше гонор и гордыня".
Помню ее "гордых рыцарей" Захарченко и Моторылу...
Могу подкинуть еще подобных похвал от Надюхи.
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/420584/******************************************************************************************************
Хотя бы какая-то критика в их адрес от нее была?
палаточный городок и пока все бойцы не получат
палатки
действия
никто не спорит
с Михо 2 прое..а
1 ассоциация грузин-вор2 барыги, так мусора называют предпринимателей(не последняя сила майданов)
Президент - самый высокий пост в стране. И некогда и нечего сопли жевать. Скидок не будет.
а эти ряженные придурки акции устраивают, для которых сейчас точно не время.