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 Политика Украины
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 Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет о недопустимости запрета стрелять в ответ на атаки противника на Донбассе и называет это является капитуляцией перед РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая утреннее пленарное заседание парламента в четверг.

"Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией", - заявил Парубий.

Он сказал, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонид Кучма на заседании в Минске в среду по поручению президента Владимира Зеленского огласил инициативу том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора.

Парубий напомнил, что за последние сутки Украина потеряла на востоке страны одного воина погибшим, еще 12 были ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3130894
 
   
 Топ комментарии
 
Быстро же вовик зе предал Украину.Вы довольны73%?
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Ви спитайте це у хлопців на передовій.
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Напоминает ситуацию в фильме "Чернобыль".
Скоро видимо придется объявлять набор бойцов в ВСУ,
которые согласятся сидеть под огнем противника без права на ответку.
Хорошо рассуждать в Киеве о запрете стрелять в ответ,
а еще лучше где-нибудь в Западной Европе.
Потому ЕС и Киев так и поддерживают эти запреты.
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дик, ам 73% відсотка зебуїнів для чого. Оголосити серед них мобілізацію - нехай сидять.
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Це Кучма з Зеленским перешептались і пішли на поводу у загарбників здати Україну без пострілів?? Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій - Цензор.НЕТ 1274
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саме так. І нехай зебіли не кажуть, що їх не попереджали.
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ГЛІБ БАБІЧ «Час злих гномів, або - Не стріляти ...»
Не стріляти у відповідь?
Так, це куди крутіше, ніж просто «припинити стріляти».
Від цих слів повіяло могилою могутнього радянського союзу. Власне, той, хто це сказав - плоть від плоті - його пристаріле дитя.
Саме та система народила злих гномів, наділених «вищим розумінням», здатних приймати рішення про смерть за чужий рахунок. Діти м'ясника Жукова і недалекого «мрійника» Хрущова одночасно. Прогресивні політики згнилого трупа імперії.
Ви не поясните їм, що таке «не стріляти у відповідь».
Вони не розуміють про що це. Вони можуть займати вищі пости, володіти вищими секретами держави. Але вони поняття не мають, як виглядає реальність. Особливо реальність війни.
Вони виросли в футлярі номенклатури і комфорту, і мають уявлення про війну приблизно таке ж, як і домогосподарка, яка надивилась фільмів про війну.
Ви не поясните їм, що таке сидіти у бліндажі, що стрибає в п'яти вимірах, курити, розповідати анекдоти, щоб заглушити страх. І чекати, коли дасть відповідь рідна Арта. Покарає супостата і прожене його з вогневої позиції. І все закінчиться.
Ви не поясните їм, що таке лежати розтікаючись по землі, тому що ти не дійшов до укриття, і тебе притиснули вогнем. І намагаються «злизати» тебе з практично рівній поверхні. Їм весело. І ти молишся, щоб стріляючих заткнув ВОП. Врубав з усіх стволів. Або намацала рідна «дашка» на фланзі.
Ви їм не поясните, що коли по тобі методично працює танк, якого тут немає згідно всіх домовленостей - ти молишся про одне. Щоб ПТРКшнік нє засцяв, і не ліг. І хоча б не підбив - прогнав це чудовисько.
Ви не поясните їм, як довго не підпускають до тіла вбитого товариша, азартно навалюючи з АГС і «Утеса». А ще болісно і довго тягнеться час, коли там уже третю годину чекає поранений братка, а підійти до нього не можна - валять. І вихід один. Придушити вогнем. Страшно і переконливо. Щоб виграти час на евакуацію.
Ви не поясните їм, як швидко можна демотивувати старих піхотних вовків, якщо перетворити їх в безмовних овець. Тебе вбивають, а ти можеш тільки безсило плакати.
Тому, що це протиприродно. Тому, що це злочинно. Тому, що це зрада.
Ви не поясните їм, що нормальний командир, коли вбивають його людей, повинен ефективно вирішити єдине завдання - вбити вбивць його людей. Інакше треба стрілятися самому.
Ви не поясните їм, що ворог, який пізнав коктейлю з крові і безкарності, нахабніє в геометричній прогресії. Для нього зникає небезпечне протистояння, і починається захоплююча розвага. Тир.
Хто і як їм пояснить, що «не стріляти у відповідь» - це означає «померти або здатися»?
Або їм це і потрібно?
Ви не поясните. Самі вони далекі від поняття «мужність», як тарган від БТРа.
Якщо перенести їх під обстріл, або приставити до голови ствола - від них залишиться тільки обісцяний бріоні, і світ, зменшений до розміру стисненого сфінктера
Але вони готові до «великих рішень». Духовні гноми завжди готові до «великих рішень». І «доброї волі» за чужий рахунок.
І ще. Вони не відчувають нашого ворога - своїм ворогом. Бо іін до них ментально ближче, ніж ми.
Кажете, все це в ім'я звільнення полонених? Це як?
Типу, «Віддайте нам полонених. Ми ж дали вам можливість вбивати інших? »
А-аа ... Вони теж не будуть стріляти у відповідь? Ну, це ж логічно - раз ми не стріляємо у відповідь, вони теж можуть не стріляти у відповідь. Ой, я заплутався. А у відповідь кому тоді не стріляти?
Дайте вгадаю. Безліч «часів перемир'я» завжди закінчувалися однаково. І завжди з одного боку.
Під час одного з перших «замирень» 14-го, моя РТГР зазнала рекордних втрат за 10 днів, включаючи командира. Правда, ні у кого не вистачило розуму «не стріляти у відповідь». Інакше б ми швидко закінчилися всім смиренним колективом.
Так, що приховувати - на «високі командні точки» час від часу приходили люди з миротворчою ***********. Точніше, дурні з прислів'я, що розбивали лоба у молитві. Тобто - перевиконували «план по перемир'ю». Намагалися перетворити «припинення вогню» в безмовність.
Але їх ініціативи швидко помирали. Тому, що люди на нулі вмирати не хотіли. І тому, що їх командири не хотіли, щоб їх люди вмирали.
І починали валити у відповідь, попри дешеві легенди про «опечатані стволи».
А тепер це хочуть ввести це в ранг закону?
Смиренність і непротивлення?
Ага. «Наші хлопчики гинуть… Але ми все виконуємо… Щось треба робити…Давайте знайдемо компроміс… полонених повернемо…Не стріляємо, не стріляємо, не стріляємо ...»
Потім, очманіла від геноциду армія скаже «так ну нахєр». І я навіть боюся припустити, чим це закінчиться.
Правда, одночасно може закінчитися країна.
Вони цього не розуміють? Вони цього не розуміють.
Для них це інша планета. Вони не знають, що таке вмирати. Навіть вбивати у них виходить тільки чужими руками, і якось кострубато.
Просто час злих гномів.
Просто, коли гноми збираються разом, вони інстинктивно хочуть знищити все, що вище за них. І я зовсім не про зріст.
Боже, зупини їх. Щоб це не довелося робити мені.
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Подонок кучма должен сесть не в мягкое кресло в Минске, а в тюремную парашу!!!
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Кучма не сам поjхав у Мiнськ.За всi його дij iслова вiповiдае Зеленський.
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Парубію, а чого ж ви мовчали 5 років? Скільки таких заборон було за 5 років? Ці заборони - одна з причин, чому Порошенко дістав копняка, а ви мовчали, тому ви на наступних парламенських виборах також дістанете копняка. Якщо заборона стріляти - не з серії фейків, яких ми в останні тижні бачили більш, ніж достатньо, то пан Зеленський теж дістане копняка в дупу.
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Зеленський някых заборон не видавав - це поки що лише пропозиція Кучми.
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це не поки що - а проголошено Кучмою з сьогоднішнього дня.
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Брехня.
Кучма не мае прав проголошувати перемир'я. Він лише запропонував це.
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він вніс пропозиції про перемир'я, на які його уповноважив клоун зє. І вони були прийняті (ще б пак!) читайте першоджерела.
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От і читайте першоджерела, а не фантазуйте та не перекручуйте - бо першоджерела кажуть про те, що є домовленість лише розпочати перемовини про можливе перемир'я та про можливість відновлення торгівлі на наступних перемовинах.

А це означає, що поки що Зеленський не давав повноваженнь Кучмі на ніякі перемир'я - Кучма зараз приїде з перемовин, та буде доносити їх результати до керівництва країни, потім будуть прийматися рішення і вже з цими рішеннями Кучма поїде на наступні перемовини.
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Так і я про те ж. Заборона - поки що з області фейків, а Парубій вже розхвилювався. До речі, ось що пише Бутусов: "За время последнего действующего на сейчас прекращения, вступившего в силу 8 марта, боевые потери украинских сил на Донбассе составили 31 человек". Тобто на даний момент діє припинення вогню ще за наказом Порошенка! І Парубій сміє відкривати рота? Кучму за його пропозицію варто розстріляти, але не Парубію про це патякати.
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які фейки? ЗдебілЕ,прокинься!
Переговори в Мінську і нові домовленості: стали відомі дати та деталі

Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську завершилося і були досягнуті нові угоди. Насолоджуйтесь, зебіли. Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій - Цензор.НЕТ 4783

https://ukr.segodnya.ua/politics/peregovory-v-minske-i-novye-dogovorennosti-stali-izvestny-daty-i-detali-1280274.html
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Придурку, я не голосувала за Зеленського ні в першому, ні в другому турі! І закрий пащеку, бо коли ТЕ САМЕ робилося при твоєму Порошенкові, тебе це влаштовувало! Отож стуль писок!
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А заодно щодо твого посилання, грамотію: "Сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню для можливого підписання вже на наступній зустрічі 19 червня" - сторони домовилися про підготовку угоди, але це не означає, що така угода буде!
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мене це якраз не влаштовувало, зебілка дурна. Більше того - в тому що це гівно ЗЕ стало прєзіком, винен якнайбільше порошенко. Але я, на відміну від тебе, не роблю вигляд що гівно ЗЕ - то канхвєта.
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Боже, яке воно тупориле! Ти уважно прочитало: Крім того, контактна група обговорить питання відновлення економічних зв'язків на Донбасі. Про це повідомив повпред РФ на мінських переговорах Борис Гризлов за підсумками засідання Контактної групи.
Пояснюю для зовсім тупих - принципово питання про зняття блокади вирішено. Усьо! Обговорюватись мають лише форми та об'єми торгівлі на крові.
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У логопеда двойные стандарты
У петрушки тоже были ограничения в ответку
Потом по договорняку с пуйлом решили,что стоит отбиваться иначе народ раскусит план барыги
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На волне этих событий,вполне реально выплыть из небытия националистам. Только если они не станут жевать сопли как в прошлые разы и будут действовать решительно. Для этого нужно будет откинуть от себя всякую порядочность и вступить в союз с парашенко. И как только колесики завертятся ,перегрызть ему глотку,как это он сделал с вами на Майдане. Далее,должно идти воззвание к народу с четким сигналом о том,что все олигархическое будет национализировано и пущено на экономику,снижение тарифов и создание новых рабочих мест с достойной зарплатой. Также,вам нужно завязать с евроскептицизмом и перейти к тесному с ними сотрудничеству,так как кроме них с США друзей у вас не будет. Педиков тоже оставьте. Бонусов вам это не даст,а озобоченность Европы ,вызовет. Поняли,тормоза ? ))
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там другие лица нужны,эти уже не штырят избирателей..
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одне таке ліцо Україна вже аає. Насолоджуйтесь!
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а шо - новоє ліцо - це обов'язково наці?
аааа, ти зеклоунобот, до тебе не з першого разу доходить що мова йде про твого зєбєню.
розумово відсталий - ясно.
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не в моих правилах спорить с дегенератами..
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В 1941-1942-м тоже РККА тоже долго не стреляли в ответ, пока немцы почти до Москвы дошли и Сталинграда....
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Зря Кучма такую xерню сморозил, теперь не отмоется.
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Курма стоїть на кордоні і трясе папірцем з "мінськими угодами" перед сепарами
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Ну так признайте официально, что у нас война с РФ. А то не позволит капитуляцию, какая капитуляция, если вы не признаете наличие войны?
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Для того что бьі признать войну, ее нужно обьявить.
Предлагаеш Украине стать агрессором-захватчиком?
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...это как АГРЕССОРОМ ???? КРЫМ освобождать это АГРЕССИЯ ????
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Давай начнем с того кому тьі собрался войну обьявлять, Крьіму или рашке.
Єто важно для международного права и последствий.
Даже немцьі не решились совку войну официально обьявлять.
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Здесь ты неправ,Германия объявила вайну СССР в 03.00.22.06.1941,учи историю.
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В Крыму совсем не стреляли , мирно разошлись ..... мышебратья , дедовоеватели .
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помнится, майора ЗСУ там убили еще до того как
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Правильн,всю псарню и наротных горлопанов с радиКАЛАМИ на фронт родину защищать.
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Попереджали ж мудрі люди, що така хєрня буде
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Когда уже этого спикера со справкой заберут туда, где эту справку ему выдавали?
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Выберите на выборах нового. Будем наслаждаться вместе.
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Машина времени без джакузи

Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій - Цензор.НЕТ 493

А прикиньте, собрать новости за последние 2 недели, перенестись в прошлое ровно на год назад и нашим "поцреотам и октевистам" рассказать, дескать - смотрите какого лапочку вы через год изберете.

Вот прям так прийти к масовочке под АП и сказать - а ведь через год ваш любимый новый президент запретит нашим солдатикам в трусиках стрелять, откроет торговлю на крови и будет договариваться в минске с помощью кучмы чтоб мириццо с раиссей.

Ахахаха. Да че я - можно прям сейчас ходить и им тыкать в морду. Правда уже не так весело, потому что пи.....ц вот он, прям вот-вот-вот он.

Сергей Петренко
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По Клаузевицу есть четкий признак поражения - отказ противника от сопротивления.
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Все правильно Вовік робе
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Парубий и его "крылатые" высказывания уже давно не имеют никакого веса для народа. Президент должен сделать опрос что думают украинцы по этому поводу и картина будет ясна. А я думаю, что нельзя выставлять солдат на передовую в качестве пушечного мяса. Кучма не хочет свою родню туда отправить?
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Кагтавую шоблу никто уже не слушает. так что пусть утрутся
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зебілко, а тобі особисто за підтриманого тобою *********** не соромно?
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так шоп не стриляти в отвєт, нада сдать оружіє і покинути позиції - так денере одним взводом захоплять і Київ
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тут я так розумію була "перемога"?! а тепер зрада зрадня?!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗапрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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