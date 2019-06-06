 "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Алены Луньковой на телеканале СТБ.

По сценарию фильма Ананенко должен был умереть через два дня, но его прототип до сих пор жив и лично присутствовал на просмотре фильма.

"Нет, не добровольно. Я за это отвечаю", - говорит Ананенко в ответ на вопрос добровольно ли он пошел под разрушенный реактор.

"Ждала его, чтоб записать реакцию на эпизод #Chernobylhbo, где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. "Долго еще смотреть?" - спросил он у жены. Он вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина и несколько месяцев он пролежал в коме. Удивительно, человека не убила ни ядерная, ни автомобильная авария.

"Он в тот год хотел поехать в санаторий на оздоровление, но сказали, что нет бюджета. А когда уже был в коме, перезвонили и предложили путёвку. Я им сказала, что уже не надо" - рассказывает супруга в личной беседе. Хотела снять сюжет о сериале, а все равно получилось о системе. Человек, который спасал весь мир, сейчас получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. Так изменилась ли система, где человеческая жизнь ничего не стоит?", - пишет автор сюжета на своей странице в соцсети.

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