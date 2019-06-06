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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1225) ликвидация (423) ЧАЭС (361) Чернобыль (342) чернобыльцы (462)

 "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. ВИДЕО

Легендарный "водолаз" из сериала "Чернобыль" Алексей Ананенко, который спускался под разрушенный реактор, чтобы открыть вентили слива воды, получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Алены Луньковой на телеканале СТБ.

По сценарию фильма Ананенко должен был умереть через два дня, но его прототип до сих пор жив и лично присутствовал на просмотре фильма.

"Нет, не добровольно. Я за это отвечаю", - говорит Ананенко в ответ на вопрос добровольно ли он пошел под разрушенный реактор.

"Ждала его, чтоб записать реакцию на эпизод #Chernobylhbo, где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. "Долго еще смотреть?" - спросил он у жены. Он вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина и несколько месяцев он пролежал в коме. Удивительно, человека не убила ни ядерная, ни автомобильная авария.
"Он в тот год хотел поехать в санаторий на оздоровление, но сказали, что нет бюджета. А когда уже был в коме, перезвонили и предложили путёвку. Я им сказала, что уже не надо" - рассказывает супруга в личной беседе. Хотела снять сюжет о сериале, а все равно получилось о системе. Человек, который спасал весь мир, сейчас получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. Так изменилась ли система, где человеческая жизнь ничего не стоит?", - пишет автор сюжета на своей странице в соцсети.

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Источник: https://censor.net.ua/v3130888
 
   
 Топ комментарии
 
Він рятував не тільки Україну, йому винен весь світ. Я знав чинуш, які ні разу не були на ліквідації, а поробили собі ліквідаторів.
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капець, от вам і держава Україна, точніше її чинуші - оцінили життя і подвиг ЛЮДИНИ ! "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц - Цензор.НЕТ 9420
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С течением времени количество ликвидаторов увеличивается в геометрической прогрессии...
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Мой дядя вывозил нас детей своим стареньким запорожцем ночью через лесные проселки...
В машине было 8 детей и он...100 км в одну сторону и 100 обратно. Что бы утром быть на работе...в Чернобыле
Бо СеРуСеРу аварии не было...
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Человек спасший мир получает 16 долларов, а продажный судья живет в трехэтажном дворце который построил за взятки, и при этом получает сотни тысяч гривен пенсии. Безнадежная страна (
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В сериальчиках, в голливудских сказочках, американцы разглагольствуют про "глобальную войну за правду", а на деле Мэннинг в тюрьме, Ассанж в тюрьме, Сноуден в бегах. То есть все кто сказал хоть пару слов правды, осуждены или бегают от правительства США.
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Не путайте правду и разглашение имен секретных агентов, причем за рубежом.
Чернобыль не был военной тайной, поэтому Ассанж тут вообще не при делах.
Его по делам преследуют.
В России ему бы пожизненное дали, а то бы и чайком с полонием угостили.
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Какие нах секретные агенты. Че ты мелешь. Ассанжа по делам? Одно из которых об изнасиловании двух(!) проституток? Мля, а я и вправду верил в непорочную Америку и голливудские сказки.
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+14UA Aлександр Alexsis
капець, от вам і держава Україна, точніше її чинуші - оцінили життя і подвиг ЛЮДИНИ ! "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц - а можешь объяснить, причём тут держава Украина , если во время аварии был ссср и приёмник ссср Россия ? Почему не Россия должна ему платит , а Украина ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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