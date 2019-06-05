 "Первый штурм", - к пятой годовщине освобождения от террористов города Красный Лиман создан документальный фильм. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал начальник Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил: "В насыщенной информационной круговерти последних дней чуть не забыли о важном событии в истории нашей Войны за Независимость. Именно 5 лет назад - 5 июня 2014 года - над тогда еще Красный Лиман, а сейчас просто Лиман, снова взвился сине-желтый украинский флаг. Город был одновременно с Славянском захваченный российскими диверсантами и пророссийскими боевиками террористической банды Стрелкова-Гиркина. Лиман стал первым городом, которым силы АТО не только овладели, не только его зачистили, но и удержали под своим контролем. По сути, это была первая наша успешная наступательная операция на Донбассе, необходимая тактическая победа для дальнейшего освобождения Славянска.

Именно об этом - в разделе "Первый штурм" с уникальными видео боевых действий, с главным героем эпизода Позывной Маршал (Евгений Жуков) с участием Петра Порошенко, Виктора Муженко и Арсена Аваков из, надеюсь, будущего документального фильма "Славянск . Начало войны".

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