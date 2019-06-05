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 "Первый штурм", - к пятой годовщине освобождения от террористов города Красный Лиман создан документальный фильм. ВИДЕО

К пятой годовщине освобождения от террористов с помощью штурма первого города на Донбассе - Красного Лимана снят документальный фильм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал начальник Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил: "В насыщенной информационной круговерти последних дней чуть не забыли о важном событии в истории нашей Войны за Независимость. Именно 5 лет назад - 5 июня 2014 года - над тогда еще Красный Лиман, а сейчас просто Лиман, снова взвился сине-желтый украинский флаг. Город был одновременно с Славянском захваченный российскими диверсантами и пророссийскими боевиками террористической банды Стрелкова-Гиркина. Лиман стал первым городом, которым силы АТО не только овладели, не только его зачистили, но и удержали под своим контролем. По сути, это была первая наша успешная наступательная операция на Донбассе, необходимая тактическая победа для дальнейшего освобождения Славянска.
Именно об этом - в разделе "Первый штурм" с уникальными видео боевых действий, с главным героем эпизода Позывной Маршал (Евгений Жуков) с участием Петра Порошенко, Виктора Муженко и Арсена Аваков из, надеюсь, будущего документального фильма "Славянск . Начало войны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Красном Лимане уничтожено 300 боевиков. Потери армии - 2 человека. Боевикам выдвинули ультиматум. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3130831
 
   
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Фільм не дивився,але нещодавно чув на радіо Армія ФМ,розповідь одного з тих хто визволяв Лиман.Цікавий факт,до міста спочатку військові не входили,а зібрали мусарів,близько 280 штук,яким був наказ зайти в вже порожнє місто,для зачистки,так от з 280,до міста приїхали аж 8 міліціянтів.Тому місто зачищали військові.
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А еще к годовщине снимаем блокаду,даем воду,свет ,газ и платим за все сами.Зашибись.Следующим этапом-автономия боевиков на горбу Украины.
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Петро кормив наваросію доки Семенченко не організував блокаду,якщо Зеленський спробує її зняти,то піде за Петром.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Первый штурм", - к пятой годовщине освобождения от террористов города Красный Лиман создан документальный фильм. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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