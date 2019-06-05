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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) КС (1302) роспуск (194) Тетерук (203) Алексеев (6)

 Депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным. ВИДЕО

Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому Президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.

"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактического прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов ", - подчеркнул Алексеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд 4 июня начнет рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

"Именно поэтому мы считаем, что указ Президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть месячеый срок на формирование новой коалиции", - сказал он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.

"Еще раз хочу обратиться к Президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским

Депутаты Народного фронта предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным 01
Депутаты Народного фронта предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным 02

Источник: https://censor.net.ua/v3130828
 
 
 Топ комментарии
 
НФ закапывает себя все глубже.
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Тримаються за три місяці можливості деребану як вош за кожуха. Ніяк не нажеруться.
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А что за доказательства
Столько букв а об этом ни слова
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та шоп іх нє вигналі оні готови пєрєженіца всє друг на другє - одна большая сімья - кнессет уркаїни
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Партия "политических зомби" желает бродить по Раде до осени, их не устраивает "осиновый кол"!
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Для всіх долдонів (зебілів, в т.ч.) поясню ще раз наступне про коаліцію:

Коаліція в 50%+1 в парламенті, який обирається за мажоритарною чи зміжаною системою - хоч і можлива, але при певних умовах. Коли мажоритарники складають половину складу - то така коаліція маловірогідна. Тому що: мажоритарник не залежить від рішень фракції, він може входити до фракції; а, може, і ні. Тому коаліція 50%+1 потрібна лише для затвердження камбіну (і його програми) - а потім вона може перестати існувати! Головне тоді, щоб існувала т.зв. ситуативна коаліція, яка підтримуватиме Уряд. І нині така коаліція - існує!
І чинна Конституція не обумовлює, що повинна існувати виключно коаліція 50%+1. Там просто сказано "коаліція" і не інакше!
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....яка сладається з фракцій !..А депи перед тим створюють фракції
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ну не створять постійної коаліції депутати, ПРАКТИЧНО НІКОЛИ не створять з-за мішаної системи! Тим більше 50на50 обрані! Ще 90на10 - теоретично можливо, і те...

Тому: потрібно переходити на обрання нардепів виключно як представників партій, які відповвідальні перед партіями за свої голосування по виконанню партійної програми! Тобто: вибори - виключно на пропорційній основі, бажано з відкритими списками, як і обіцяла коаліція в 2014-му в коаліційній програмі!
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Не неси чушь. Нарушая Конституцию, Калолиция,за 5 лет сидения у корыта, не только работала без конституционного большинства, но и умышленно не внесла в Регламент работы ВРУ ничего о работе парламентской коалиции. Поэтому двойные нарушители Конституции рано или поздно ответят
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Уточнення, не 5 років без більшості. Мінімум до середини 2017 року більшість там 100% була... Не знаю, що там НФ зараз видумав, але тоді більшість була.
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На совете у Президента Парубий заявил, что в связи с тем, что в Регламенте работы ВРУ отсутствует раздел о работе парламентской коалиции, поэтому ни он, как голова Парламенту, ни канцелярия ВРУ доказательства существования коалиции предоставить не могут. На этом же совете озвучили: фракции НФ - 81 человек, БПП - 115 нардепов и значит коалиции нет и никто не оспорил.
А два нардепа вдруг взяли и нашли заветный список, приписав туда задним числом мажоритарщиков? Тетерук - боевой командир и уважаемый гражданин, пожалуйста, не скатывайся до уровня свиноботов.
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Простите, пжлста... О существовании сейчас в ВР коалиции заявили в Народном фронте? Том самом, который письмом спикеру ВР заявил о выходе из коалиции?
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Ну, якщо приймати до уваги, що коаліція нібито була, і вони з неї вийшли, то тоді відліковується місячний термін для утворення нової коаліції. Вони ж і кажуть про існування коаліції до кінця травня.
Але жодного разу не надавали поіменний список депутатів, які входили до тієї коаліції.
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Ох как некоторым хочется до последнего дня досидеть в депутатских креслах...
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Ох как некоторые боятся за 2ме яца потерять охрененный рейтинг! Ибо мыльный пузырь долго не существует.
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из 81 депутата нф иск в суд подписали только 62 , остальные понимают ,что не надо врать о коалиции, а эти всё не наворуются.
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Все банальніше. Ці 62 розраховують на місця в списку БПП, а решта - група Авакова, яка забезпечила собі місця в списку іншої політичної сили...
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Ну и прекрасно, вся эта жалкая возня отработанного материала приведет лишь к тому, что на выборах партия Зеленского наберет еще больше голосов чем могла бы.
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А чим передбачена можливість утворення "гнучкої коаліції" за участі позафракційних депутан та інших вільних радикалів?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДепутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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