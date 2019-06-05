 Депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.

"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактического прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов ", - подчеркнул Алексеев.

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"Именно поэтому мы считаем, что указ Президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть месячеый срок на формирование новой коалиции", - сказал он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.

"Еще раз хочу обратиться к Президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.

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