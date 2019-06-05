 Депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.
"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактического прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов ", - подчеркнул Алексеев.
"Именно поэтому мы считаем, что указ Президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть месячеый срок на формирование новой коалиции", - сказал он.
Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.
"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.
"Еще раз хочу обратиться к Президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.
Коаліція в 50%+1 в парламенті, який обирається за мажоритарною чи зміжаною системою - хоч і можлива, але при певних умовах. Коли мажоритарники складають половину складу - то така коаліція маловірогідна. Тому що: мажоритарник не залежить від рішень фракції, він може входити до фракції; а, може, і ні. Тому коаліція 50%+1 потрібна лише для затвердження камбіну (і його програми) - а потім вона може перестати існувати! Головне тоді, щоб існувала т.зв. ситуативна коаліція, яка підтримуватиме Уряд. І нині така коаліція - існує!
І чинна Конституція не обумовлює, що повинна існувати виключно коаліція 50%+1. Там просто сказано "коаліція" і не інакше!
Тому: потрібно переходити на обрання нардепів виключно як представників партій, які відповвідальні перед партіями за свої голосування по виконанню партійної програми! Тобто: вибори - виключно на пропорційній основі, бажано з відкритими списками, як і обіцяла коаліція в 2014-му в коаліційній програмі!
А два нардепа вдруг взяли и нашли заветный список, приписав туда задним числом мажоритарщиков? Тетерук - боевой командир и уважаемый гражданин, пожалуйста, не скатывайся до уровня свиноботов.
Але жодного разу не надавали поіменний список депутатів, які входили до тієї коаліції.