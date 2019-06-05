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 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов; в районе Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом подразделения Объединенных сил, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Золотого-1.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Погиб украинский воин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хроника нападений российских войск на фронте за 4 июня - доклад Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3130818
 
 
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Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно,(с)
Источник: https://censor.net.ua/n3130812

Обязательно...и не дай бог кто то ответит на обстрел...сразу к стенке...приказ зеленого главкома С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1354
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Свечку поставила. Ну что, мразь, когда твой зеленский войну закончит ?
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спокойней - к этим нужно без эмоций...\уже написала на тебя...\
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понимаю - но они на это и рассчитывают...
я таким тоже не верю - даже ни на один атом...!
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и шо прям сам шойгу из кулемета строчил и минометами баловался?
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У ЛДНР только за прошлый месяц 50 бойцов полегло. Прежде чем шутить, подумай над этим.
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С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 714Bugnet‏ @Bugnet18 12 мин.12 минут назад
Солдаты будут в окопах под обстрелами, а мимо поезда с угольком "чухают", плюс бабло дырявым на содержание "народной милиции" и российской оккупационной администрации. Документы на товары с дыровскими печатями, гербами, флагами... Серьёзно?

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6583
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Опять погибший.... Надо прекращать эту бессмысленную войну. Надо провести референдум. Спросить у украинского народа:

Вы хотите:


а) Прекратить войну, заморозить конфликт.


б) Воевать до последнего украинца.

Вот прохиндей Парубий говорит: только попробуйте остановить войну, мы вам устроим террор, земля будет гореть у вас под ногами. Интересно, что народ думает по этому поводу. Заморозить конфликт или воевать до последнего украинца?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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