 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов; в районе Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Золотого-1.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Погиб украинский воин.

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