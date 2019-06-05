 Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" после длительного перерыва вернулись на передовую. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Позиции "Азова" находятся в районе поселков Травневое и Гладосово. На провокации врага "азовцы" отвечают адекватно, поэтому на их участке фронта наблюдается относительное затишье.
Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
два сапога - пара...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).