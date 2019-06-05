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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" после длительного перерыва вернулись на передовую. ВИДЕО

Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины после длительного перерыва возвратились на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Позиции "Азова" находятся в районе поселков Травневое и Гладосово. На провокации врага "азовцы" отвечают адекватно, поэтому на их участке фронта наблюдается относительное затишье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3130771
 
 
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последний абзац - отличный! и правильный смысл вложен!!!
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Будемо надіятись,шо тепер не одна кацапська мамашка отримає груз-200.
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Они - герои ! И кого вы им в руководители выбрали?



Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
два сапога - пара...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" после длительного перерыва вернулись на передовую. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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