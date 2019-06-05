 Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" после длительного перерыва вернулись на передовую. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Позиции "Азова" находятся в районе поселков Травневое и Гладосово. На провокации врага "азовцы" отвечают адекватно, поэтому на их участке фронта наблюдается относительное затишье.

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