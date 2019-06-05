 Князев поручил руководству Нацполиции проверить все жалобы граждан на недостойное поведение сотрудников вне службы: "Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции, об этом заявил шеф Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции.

"Я сегодня дал приказ всем руководителям полиции Украины немедленно провести проверку всех обращений граждан относительно ненадлежащего поведения сотрудников вне службы. Реакция руководителей подразделений в таких случаях должна быть мгновенной и жесткой. За недостойное поведение, правонарушения в быту сотрудник должен нести ответственность - вплоть до увольнения", - заявил он.

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"Акцентирую внимание на немедленной реакции - каждое обращение граждан по недостойного поведения полицейских в быту рассматривать как чрезвычайное происшествие. Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе", - добавил Князев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.