 Саакашвили просит своих сторонников помочь с ответом Кличко: "В 2014-м он был лучшим кандидатом в президенты". ВИДЕО

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ."В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с Ударом при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать!" - призвал Саакашвили.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду.
Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. По возвращении он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.
Плюси абстрактно--контакти Євросоюзу загального характеру. Бренд. Зміна команди середньої ланки з бюрократів на айтишників. Зв'язок з університетами Заходу. Тісніший зв'язок з Грузією, можливі лоукости до Грузії, або різке здешевлення квитків на паром, туди доїхати відпочити--дуже великі гроші для звичайного робітника. Будівництво узгоджених мікрорайонів, з одною будівельною концепцією. Черговий перерозподіл власності, з залученням інтенсивних кадрів і технологій.Посилення позицій США у столиці.
Мінуси. Конкретно. Електронний уряд--велика холоста шкідлива мильна бульбашка, якщо Михайло її запровадить у Київі. Вимушена опора на команду Кличка, бо вона привела Михайла до крісла, а не власний Рух нових сил. Внаслідок цього--залежність від Кличка, що служитиме гальмом, враховуючим інтереси київських синагог, а не Київа. Приклад--десь поділись із одного мосту через вулицю сімдесят мільйонів... Так би крали один Рух нових сил,заради інтенсифікації з Заходом, з НАТО, а так буде красти і РНС і Удар. Втрата Михайлом своєї грузинської команди фінансистів, олігархів. Наслідок--бажання через мерське крісло Київа взяти реванш у Грузії.
Висновок: врахувавши баланс плюсів і мінусів, вимушений визначити, що умови зпрацювання усіх мінусів при цьому сценарії будуть задіяними, а умови зпрацювання усіх плюсів будуть заблокованими і перетворяться у додаткові мінусові тягарі плюсів зі зворотнім знаком.
Плюси можуть зпрацювати тоді, якби Михайло балотувався б з крісла мера одеської області, як ущемлений Петром державник, який витримав прессінг Петра і зробив ще і ще для України крапельку користі у існуючих умовах.
Плюси можуть зпрацювати, як Михайло уступив би крісло президента Грузії своєму наступнику його партії, маючи велику підтримку Грузії.
Якщо цього не відбулось, перше, що треба зробити Михайлові--злізти із якогось одного стільця--українського, чи грузинського, а він поки що сидить на двох.
Друге--оголосити свою власну стратегічну програму оновлення України під власний РНС, з яким іти на вибори або самостійно, або у рівноправній коаліції з декількома партіями, як блок партій "Сингапур" із спільною програмою оновлення держави.
Блок партій, навіть із малими ресурсами, не будується шляхом потрапляння до капкану.
Блок партій будується на розробленій стратегії, під розроблену спеціалістами стратегію і виписану поєднану логістичну мережу бізнес-планів.
Для цього треба самому, без Кахи Бендукідзе, розуміти цю стратегію, хоча б у загальних рисах, щоб на її платформі будувати блок.
Тоді можна і команду спеців-розробників набрати, щоб вони наростили плоть і кров на готовий лідерський каркас.
Для цього у Михайла відсутні розум, терпець, кошти і стратегічний хист.
Зате він знехтував моєю пропозицією його консультувати, ще 2 роки назад.
Тепер от, він знайшов собі на шию красивий хомут і батіг на дупу з назвою "Удар" і питає у свинарок і пастухів, як йому завтра управляти буде Київом, мукаючи під батогом Віталія, з його хомутом на шиї, тягнучи мажару, гарбу чужої партії на своєму животику.
якщо більше нема з ким то можливо, але в будь-якому разі хотілось щоб все ж таки в парламенті було побільше досвідчених політиків перевірених часом якім можна довіряти.