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 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся". ВИДЕО

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что Президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом и.о. главы Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".

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"У меня еще нет выводов, какой человек или президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун

Источник: https://censor.net.ua/v3130718
 
   
 Топ комментарии
 
Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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Коли відомство очолив "лейтенант" з "95 кварталу". Іспанський сором.
Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 6941
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Зе хоче просунути мафію дохтура Комаровського. Бо той за дверима вже стоїть, ніжками тре, чекає коли впустять. Респект пані Супрун. Має бути все добре.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСупрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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