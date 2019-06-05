 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом и.о. главы Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".

"У меня еще нет выводов, какой человек или президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

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