EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  1076  34
Все про:энергетика (1074) Гройсман (4762)

 Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман. АУДИО

Новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля. Другого варианта правительство не рассматривает.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня.

"Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие в соответствии с Законом Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, как только вводить его ", - заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут. А также сообщил, что правительство приняло все технические решения для запуска рынка.

"Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Как сейчас сказали министр энергетики и вице-премьер-министр профильный, что они это гарантируют ", - сообщил Гройсман.

Позже Кабмин принял два постановления, необходимых для запуска рынка электроэнергии с 1 июля: "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам".

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году 2500000000 долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Источник: https://censor.net.ua/v3130706
 
 
 Топ комментарии
 
Иди на**** мародер винницкий. Нам еще только не хватало повышения цен на електроенергию в 10 раз.
 показать весь комментарий
 
Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иди на**** мародер винницкий. Нам еще только не хватало повышения цен на електроенергию в 10 раз.
 показать весь комментарий
 
 
Ющенко в подібних випадках накладав вето на постанови Кабміну і відправляв подання у КС. А там поки суть та діло, поки розгляне.... Видно нехіло профінансував ахмєтка Українську стратегію на вибори. Бабла вистачить.
 показать весь комментарий
 
а кто в состоянии отменить закон, который вошёл в силу. Ну поскулят свинособаки и шо, караван то идёт и будет идти. Веди Грося пока не передохнуть все рабы. Дальше идти будет легче.
 показать весь комментарий
 
картина маслом Гройсман хочет прекратить роттердам+ и ввести ринок. Зеленский требует "отложить на полгода а лучше на год"
 показать весь комментарий
 
 
Ти всбо пропустил. Роттердамчик для зели оказался очень хорошей формулой и теперь его наооборот надо оставить)
 показать весь комментарий
 
 
зеля то зелей,он 2 недели придет время ответит,а какое падло ответит за прошедшие сезоны роттердамчика ?
 показать весь комментарий
 
Я с вас теряюсь. Уж зеля заявил Роттердам плохой но давайте его оставим так как после отмены цени вырастут. Ты не веришь ЗЕ?
 показать весь комментарий
 
 
так Зельцман роттердам + не принимал с какого перепугу ему отвечать за него. Бухаешь
 показать весь комментарий
 
Ну так пусть отменит. А то наживается, пархатый, на злочынных тарихвах! Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1608
 показать весь комментарий
 
грубо работаете ... заявление секретаря рнбо ротердам + исчезнет с первого июля. андрейка не проканало.
 показать весь комментарий
 
 
И во сколько раз упадет цена на е/е после єтого? Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6612
 показать весь комментарий
 
для начала признайтесь в том что обвиняя Зеленского вы соврали. если данилюк соврал я лично извинюсь перед вами .
 показать весь комментарий
 
И где я соврал? Ми все "знаем" от Г+Г что тарифи на е/е высоки из-за роттердам+. Его оменяют с 1-го. Но зеля упирается всеми ластами требуя оставить все как есть.
 показать весь комментарий
 
Если Гройсман говорит, что цены не вырастут, то точно вырастут
 показать весь комментарий
 
 
Если ты думаеш ,что говориш правду ,то точно это Зе билова глупая брехня!!!
 показать весь комментарий
 
І сонце повинно зійти вчасно.
От розумний, цей Гройсман... "Аж страшно". (с)
 показать весь комментарий
 
 
Захлопни уже свою хлеборезку,рыночный ты наш ... Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 409
 показать весь комментарий
 
Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!!
 показать весь комментарий
 
 
Они его уже давно унюхали, просто не знали как зубами вцепиться. А теперь удалось присосаться, теперь не отвалятся пока им как клещу голову не отвинтят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман. АУДИО
 
 
 
 
 
 вверх