 Российский спецназ заснял на видео атаку на грузовик ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракеты. В результате взрыва погибло два украинских воина.
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Авиация ВСУ готовится отбивать потенциальную атаку с моря. ВИДЕО
"Все! Выходим! Прошу эвакуации!" - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС. ВИДЕО
"Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражению атаки с моря. ВИДЕО
Реконструкция атаки российских кораблей ФСБ на суда ВМС Украины в Керченском проливе. ВИДЕО
"Видишь, откуда по нам работают? Запускай птичку", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО
+39
РАШИСТСКИЕ ТВАРИ, БУДЕТ ВАМ ОТВЕТКА ВО МНОГО РАЗ СИЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!
+26
Дарма не використовувався і не використовується за весь час війни такий метод виховання даунбасітов як закриття на довгий термін КВПП по всій лінії розмежування після обстрілів та загибелі воїнів ЗСУ.. Царство Небесне полеглим захисникам..
+14
відсутність досі візового режиму із кацапією , м'яко кажучи , сильно і неприємно дивує .
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NEVER!
Смерть кацапам.
Какие ответные действия? Коломойский с ваЗЕлинов запретил стрелять, что бы не напугать *****. ***** ведь умный , он мультики 95 квартала покупать будет. Может аванс уже получен?
1) писали, що підірвали ГАЗ-66, на відео авто з капотом (Урал, ЗиЛ, або Краз)
2) це відео я вперше побачив три чи чотири дні тому в твітері одного з ватяних.
5 лет прошло.и не при Зэ.
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купляйте простоквашино,спонсируйте набутылочный спецназ.