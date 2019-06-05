 Российский спецназ заснял на видео атаку на грузовик ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракеты. В результате взрыва погибло два украинских воина.

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