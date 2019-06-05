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 Политика Украины, Общество
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 Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел не считает реформу правоохранительных органов проваленной из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком.

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, правоохранители, которых подозревают в убийстве мальчика, ранее не прошли переаттестацию и были уволены, но позже восстановлены в должностях решением суда.

На вопрос журналистов о том, не считает ли он это провалом реформы полиции, Аваков ответил: "Это говорит о том, что на пути к цели бывают ситуации, в том числе такие досадные поражения, которые могут поставить под вопрос любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции идет, в том числе, в правильном направлении. И это не отменяет ответственность и наши сожаления по этому инциденту".

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийствеполицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/v3130685
 
 
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Шо, Аваков, не ждал, что тебя за предательство любить будут не долго? Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков - Цензор.НЕТ 6579
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рюкзаков,у тебя лицо скучное,пойди займись гепой лучше
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Реформа не провалена, но Авакову пора йти у відставку.
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Кто признает свои грехи ? Есть примеры истории ? Без насилия ))
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Підписуйте питицію за відставку золинця сабакова
https://petition.president.gov.ua/petition/57092

Пока ця наволоч при владі будуть далі вбивати людей.
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ніхто ті петиції навіть не дивиться.Я ще за Мародера ,того ,що кум кума ***** , подавав петиції ,вони набирали більше 25 тисяч ,а їх навіть не розглядали .
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Тсссс, не употребляйте словосочетание "провальные реформы"....а то Пецька обидеться, уедет не дай бог в Ростов
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это ж авякана реформа, а он как сказал бабломойский : лучший министр всех времен
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провалена, її й не було, окрім зміни назви.
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А что собственно нового в полиции по отношению к бывшим ментам - новая форма и тысячи разбитых полицейских машин? Профессиональная не подготовленность личного состава, бесчинство на дорогах превысило все возможные пределы, грабежи и воровство прямо на улицах. Где "крутые" посадки? Пьянки и служебное покрывательство продолжается. Что ещё перечислять?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНе считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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