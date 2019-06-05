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 Госзаказ на ракеты для противокорабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц, - "Мотор Сич". ВИДЕО

Госзаказ на ракеты Р-360 для берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" составляет 120 единиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, об этом рассказал, выступая на круглом столе в Торгово-промышленной палате, директор ПАО "Мотор Сич" по корпоративным правам и инвестиционным проектам Владимир Семенов.

"Вот создали ракету "Нептун". Прекрасно отстрелялись... Госзаказ сегодня 120 штук", - сказал он.

Семенов добавил, что "Мотор Сич" производит для этих ракет основной двигатель. При этом он отметил, что производственные возможности ГККБ "Луч" позволяют изготавливать не больше 50 таких ракет в год, поскольку это не серийное предприятие, а конструкторское бюро.

Семенов высказал сомнение о возможности серийного выпуска этих ракет на ГАКХ "Артем".

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Как сообщалось, 27 мая в "Укроборонпроме" сообщили о проведении на военном полигоне в Одесской области успешных огневых испытаний берегового противокорабельного комплекса с крылатой ракетой "Нептун" дальностью 300 км. В ходе стрельб нового РК-360МЦ "Нептун" проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию ракеты Р-360, направленных на существенное повышение эффективности вооружения.

Р-360 оснащена новой головкой самонаведения, позволяющей захватывать цель в условиях сложного маневрирования, а также новым стартовым двигателем, обеспечивающим более активное выведение КР на маршевый участок полета. Новые крылья и рули КР увеличенной площади обеспечивают повышенную управляемость и маневренность Р-360.

В рамках проведенных нововведений разработчиком проведена заменена части электронных и цифровых систем КР, обеспечивающих ее работу в сложных условиях. В их числе в "Укроборонпроме" выделяют новый радиовысотомер, обеспечивающий снижение высоты полета Р-360. "Этот параметр является одним из важнейших: чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью", - уточняет пресс-служба, акцентируя: "Это значительно сокращает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата". Также заменены составные части системы навигации КР, обеспечивающие ее работу даже в условиях мощного использования противником средств РЭБ.

Как подчеркивают в "Укроборонпроме", проведенные разработчиком нововведения Р-360, позволяют новой КР обходить зоны ПВО противника и уничтожать цель в тылу врага неожиданным ударом.

Согласно ранее озвученным разработчиком данным, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) под корабельную и авиационную версии.

Источник: https://censor.net.ua/v3130681
 
 
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Вопрос в том кто больше ******* - тот, кто не засекретил эту информацию или данный спикер, которые ее всем рассказывает
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Кто его знает...что это за информация.... может там не 120...и не 50...и эта информация специально слита....
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добра новина!
Пора й "Південмашу" починати виробництво крилатих ракет, потенціал є!
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південмашу виробляти би ракети з ядерним зарядом Госзаказ на ракеты для противокарабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц, - "Мотор Сич" - Цензор.НЕТ 8303
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Цими речами займаються різні єпархії.
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Фыфсеврети. Марадер усьо украль. Армия нищая, клин калаш на роту. Зебобик наш шпашитель-перигавошик.
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Судя по главным задачам которые обозначили Узеленского про ракетную программу можно забыть.Хочу ошибиться ,но производство нового вооружения будет саботироваться Узеленского-надо просто перестать стрелять!
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Все окончательно станет ясно и понятно когда будет верстаться бюджет на 20-год....
Сейчас пока зебени ничего сделать не могут...есть бюджет...и на него свою липкую ладошку не положить....а вот в новом бюджете денег на ракетную программу может и не быть....
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До 2020 американцы должны поставить Гарпуны в Украину, так что Нептун (оперативная готовность комплекса тоже район 2020) это больше проверка наших возможностей производить вооружения.
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Сейчас набежит вата с расказами, что это мало, что ГСН не готова, что станция обзора не готова...
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Зебобикам вопрос. За чей счёт банкет? Ведь марадер грабил армию, а эти игрушки стоят *****. Причем это не покупные, а собственные разработки. Самая нищая страна в Европе в принципе такое не может себе позволить.
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Баканову- море работы в Оборонпроме.Там людей ФСБ шных -пруд пруди.
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Госзаказ на ракеты для противокарабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц

ждите - моторсич вам сделает рокеты вместе со своим Богуслаевым- огентом руска-китайского мира.

завод моторсич с 1907 года делал маторы, отдали дебилы в частные руки богуслаеву.

во дебилы - в савейском саюзе был 2-й отдел 1-й отдел - все секретно - никакой инфы....

счас енти дебилы печатают доклады чего сколько...для впечатления выбаров и елехтарата??

но мало того, еще печатают открытые тендиры празоро на комплектовку военки.

а не напечатают, так типа украдут все.

дно

во всем.
от новой укрграматики до ентих рокет.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииГосзаказ на ракеты для противокорабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц, - "Мотор Сич". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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